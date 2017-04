Mathieu Burgaudeau (Vendée U) a remporté ce Dimanche 16 Avril 2017 le Tour du Lot et Garonne : 2ème manche de la Coupe de France DN1 entre Lavardac et Mézin. Adrien Garel (VC Pays de Loudéac) et Léo Danès (Chambéry CF) ont complété le podium.