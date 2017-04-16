Tour du Lot et Garonne : 2ème manche de la Coupe de France DN1

Classement :
1 * BURGAUDEAU Mathieu VENDEE U PAYS DE LA LOIRE 4h26'05''
2 * GAREL Adrien VC PAYS DE LOUDEAC à 00''
3 * DANES Léo CHAMBERY CYCLISME FORMATION à 03''
4 GUERIN Alexis VC ROUEN 76 ''
5 TRARIEUX Julien A.V.C.AIX EN PROVENCE à 07''
6 BENNETT Stéfan GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 à 15''
7 * COSNEFROY Benoit CHAMBERY CYCLISME FORMATION à 17''
8 ROBERT Maxime CC ETUPES LE DOUBS, PAYS DE MONTBELIARD ''
9 MAURELET Flavien GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 à 20''
10 MOTTIER Justin VC PAYS DE LOUDEAC à 25''
11 VIMPERE Théo VCCA - TEAM PRO-IMMO NICOLAS ROUX à 26''
12 GIRARD Thomas CREUSE OXYGENE ''
13 RENAULT Maxime SOJASUN ESPOIR ACNC à 29''
14 * MILLASSEAU Guillaume CHAMBERY CYCLISME FORMATION à 31''
15 SAINT MARTIN Clement OCEANE TOP 16 ''
16 * VAN HAVERBEKE Julien CC NOGENT / OISE ''
17 GUERIN Camille VC PAYS DE LOUDEAC ''
18 * GUGLIELMI Simon C.R.4 CHEMINS/ROANNE ''
19 * JEANNIERE Emilien VENDEE U PAYS DE LA LOIRE ''
20 URRUTY Maxime CREUSE OXYGENE ''
21 CONVERSET Matthieu A.V.C.AIX EN PROVENCE ''
22 RAID Risto VC ROUEN 76 ''
23 PAILLOT Yoann OCEANE TOP 16 ''
24 GUILLEMOT Frederic COTES D'ARMOR MARIE MORIN à 38''
25 PACOT Alexandre S.C.OLYMPIQUE DE DIJON ''
26 * FERRON Valentin VENDEE U PAYS DE LA LOIRE à 41''
27 * LOUVET Louis S.C.OLYMPIQUE DE DIJON ''
28 SCHMIDT Fabien COTES D'ARMOR MARIE MORIN ''
29 * MADOUAS Valentin UC NANTES ATLANTIQUE à 45''
30 DAVID Nicolas CREUSE OXYGENE à 47''
31 GUICHARD Mickael OCEANE TOP 16 à 49''
32 PENVEN Clément CC NOGENT / OISE à 50''
33 GABORIAUD Guillaume OCCITANE CYCLISME FORMATION ''
34 * RUSSO Clement EC ST ETIENNE - LOIRE TEAM PROBIKESHOP ''
35 ARMIRAIL Bruno OCCITANE CYCLISME FORMATION ''
36 BOUCHEREAU Loic VENDEE U PAYS DE LA LOIRE à 55''
37 FIEFVEZ Rudy OCEANE TOP 16 à 58''
38 PATOUX Cyrille VC PAYS DE LOUDEAC à 59''
39 PEREIRA Florent VCCA - TEAM PRO-IMMO NICOLAS ROUX à 01'01''
40 VAN GUCHT Sten V.C. VAULX EN VELIN - TEAM VULCO ''
41 * DUJARDIN Sandy EC ST ETIENNE - LOIRE TEAM PROBIKESHOP ''
42 ARTUS Willy SOJASUN ESPOIR ACNC ''
43 * DOLEATTO Aurélien CHAMBERY CYCLISME FORMATION ''
44 GICQUIAU Ivan VC PAYS DE LOUDEAC à 01'04''
45 JAMET Alexandre C.R.4 CHEMINS/ROANNE à 01'11''
46 * PIGEON Hugo CHAMBERY CYCLISME FORMATION à 01'17''
47 * SCHMITZ Ivan A.V.C.AIX EN PROVENCE à 01'20''
48 GUILLONNET Adrien S.C.OLYMPIQUE DE DIJON à 01'32''
49 * SIMON Quentin CC ETUPES LE DOUBS, PAYS DE MONTBELIARD à 01'40''
50 RULLIERE Melvin VC ROUEN 76 à 01'41''
51 * DEBEAUMARCHE Nicolas S.C.OLYMPIQUE DE DIJON à 02'06''
52 GUEVEL Stephen UC NANTES ATLANTIQUE à 02'31''
53 BOUCHARD Geoffrey C.R.4 CHEMINS/ROANNE à 02'47''
54 CARISEY Clement C.R.4 CHEMINS/ROANNE à 02'59''
55 JEANNES Matthieu EC ST ETIENNE - LOIRE TEAM PROBIKESHOP à 04'36''
56 FLET Axel EC ST ETIENNE - LOIRE TEAM PROBIKESHOP à 04'43''
57 LEGROS Adrien COTES D'ARMOR MARIE MORIN à 06'31''
58 GUAY Julien SOJASUN ESPOIR ACNC à 06'56''
59 * GUILLAUME Loïc SOJASUN ESPOIR ACNC ''
60 * MORIN Emmanuel SOJASUN ESPOIR ACNC ''
61 LEROUX Samuel CC NOGENT / OISE à 08'14''
62 TEULIERE Maxime CREUSE OXYGENE à 08'22''
63 * JOLIBERT Clément A.V.C.AIX EN PROVENCE à 08'26''
64 TANIS Quentin CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE ''
65 TALLONNEAU Gwénnaël CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE à 08'33''
66 PAPILLON Lucas C.R.4 CHEMINS/ROANNE à 08'37''
67 * RICHARD Valentin CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE à 09'16''
68 * DE JONG Jacob CHAMBERY CYCLISME FORMATION à 10'15''
69 SEIGLE Romain CC ETUPES LE DOUBS, PAYS DE MONTBELIARD à 11'58''
70 * JOLY Thomas CC NOGENT / OISE ''
71 ALMEIDA Pierre VCCA - TEAM PRO-IMMO NICOLAS ROUX à 12'28''
72 GUILLOUX Freddie UC NANTES ATLANTIQUE à 16'31''
Abandons :
ab * BLAMPAIN Maxime SOJASUN ESPOIR ACNC
ab CAM Maxime COTES D'ARMOR MARIE MORIN
ab LE LAVANDIER Maxime COTES D'ARMOR MARIE MORIN
ab LE MONTAGNER Benjamin COTES D'ARMOR MARIE MORIN
ab GARNIER Matthieu CC ETUPES LE DOUBS, PAYS DE MONTBELIARD
ab * IDJOUADIENE Pierre CC ETUPES LE DOUBS, PAYS DE MONTBELIARD
ab LAUBER Edouard CC ETUPES LE DOUBS, PAYS DE MONTBELIARD
ab CARAMEL Mathieu A.V.C.AIX EN PROVENCE
ab CASTELLARNAU Florent A.V.C.AIX EN PROVENCE
ab * COSTEPLANE Aurelien VENDEE U PAYS DE LA LOIRE
ab * FOURNIER Quentin VENDEE U PAYS DE LA LOIRE
ab BONNET Pierre VCCA - TEAM PRO-IMMO NICOLAS ROUX
ab PREAU Julien VCCA - TEAM PRO-IMMO NICOLAS ROUX
ab * ROSE Corentin VCCA - TEAM PRO-IMMO NICOLAS ROUX
ab * BRICAUD Valentin UC NANTES ATLANTIQUE
ab * LEBOUCHER Adrien UC NANTES ATLANTIQUE
ab * PERRET Kevin UC NANTES ATLANTIQUE
ab * NICOLAS Théo VC ROUEN 76
ab * OUSTRY Thomas VC ROUEN 76
ab PIRY Christopher VC ROUEN 76
ab * LEPLINGARD Antoine VC PAYS DE LOUDEAC
ab * CHAVANES Louis GSC BLAGNAC VELO SPORT 31
ab GRAS Rémy GSC BLAGNAC VELO SPORT 31
ab * KOHL Roman GSC BLAGNAC VELO SPORT 31
ab LE COURT DE BILLOT Olivier GSC BLAGNAC VELO SPORT 31
ab * BOILEAU Léo EC ST ETIENNE - LOIRE TEAM PROBIKESHOP
ab * FISCHER Frédéric EC ST ETIENNE - LOIRE TEAM PROBIKESHOP
ab GAUTHIER Guillaume S.C.OLYMPIQUE DE DIJON
ab * PELLEGRIN Mathieu S.C.OLYMPIQUE DE DIJON
ab * HAVOT Sébastien CC NOGENT / OISE
ab LALOUETTE Kévin CC NOGENT / OISE
ab * CAPOT Lucien OCEANE TOP 16
ab DESLANDES Vadim OCEANE TOP 16
ab * BOUCHET Baptiste V.C. VAULX EN VELIN - TEAM VULCO
ab DELEVOYE Jordan V.C. VAULX EN VELIN - TEAM VULCO
ab PACCALET Alexandre V.C. VAULX EN VELIN - TEAM VULCO
ab VAIDEM Josten V.C. VAULX EN VELIN - TEAM VULCO
ab * VANOVERSCHELDE Quentin V.C. VAULX EN VELIN - TEAM VULCO
ab LIONNET Aurélien C.R.4 CHEMINS/ROANNE
ab * KUENTZ Anthony CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE
ab * LEGRAS Nicolas CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE
ab * ROBERT Esteban CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE
ab CONSTANTIN Baptiste CREUSE OXYGENE
ab * MENANT Théo CREUSE OXYGENE
ab BETOUIGT SUIRE Jauffrey OCCITANE CYCLISME FORMATION
ab * CABANEL Vincent OCCITANE CYCLISME FORMATION
ab * LHUILIER Simon OCCITANE CYCLISME FORMATION
ab VARGAS Gaël OCCITANE CYCLISME FORMATION