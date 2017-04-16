Arques (62) - Prix de Malhove (Minimes)

Classement :
1 PETIT Hugo ARRAS VC 0:55:49
2 RIFFLET Théo CC MANQUEVILLE LILLERS
3 ROBILLART Loïc CL BARLIN
4 SAINT QUENTIN Hugo ES VALENCIENNE MARLY
5 DELMARRE Antoine CL BARLIN
6 NOEL Alisan CC ISBERGUES MOLINGHEM
7 CARPENTIER Yanis VTT 2 CAP
8 REGOST Thibaut RO COMINOISE 02:07
9 DEWIMILLE Tom CL BARLIN
10 LENGLART Noa CL BARLIN
11 OUTREMAN Léo CC ISBERGUES MOLINGHEM
12 LECIGNE Romain CC ISBERGUES MOLINGHEM
13 COURQUIN Enzo UVC CALAIS
14 BILLAUD Senna ES ARQUES
15 BOSMA Marceau VC ST OMER
16 BLOMME Raphaël US GRAVELINOISE
17 DEMANDRILLE Rémy CC ISBERGUES MOLINGHEM