Beselare - Zonnebeke (Belgique) - Nicolas Moncomble 4ème

Classement :

1 CAETHOVEN Steven BELH40´10" WIELERTEAM DECOCK-VAN EYCK-DEVOS-CAPOENELITE

2 EECKHOUT Niko BEL INDIVIDUEELMASTM

3 NACHTERGAELE Niels BEL ATOM 6 - ALNO KEUKENS WAKKEN CTELITE

4 MONCOMBLE Nicolas FRA DUNKERQUE LITTORAL CYCLISMEELITE

5 NEIRYNCK Kevin BEL C. T. KEUKENS BUYSSE KNESSELARE VZWELITE

6 BULTYNCK Isaak Floris A BELH40´15"+0´05" INDIVIDUEELELITE

7 COMMEYNE Davy BELH40´20"+0´10" VETRAPO CYCLING TEAMELITE

8 LELEU Antoine BEL DUNKERQUE LITTORAL CYCLISMEELITE

9 GELDHOF David BEL WIELERTEAM DECOCK-VAN EYCK-DEVOS-CAPOENELITE

10 BORRY Kim BEL DOVY KEUKENS - FCCELITE

11 FREDRIKSEN Sondre Midtsveen NOR RINGERIKE SKU

12 AASHEIM Aksel Fischer NORH43´10"+3´00" RINGERIKE SKU

13 VANDAELE Thijs BEL DOVY KEUKENS - FCCELITE

14 DEMUYNCK Koen BEL VIND ! CYCLING PROJECTELITE

15 VANNESTE Evert BEL VIND ! CYCLING PROJECTELITE

16 SLABINCK Indiana BEL KON. VC ´T MEETJESLAND - KNESSELAREELITE

17 DE SCHUYTER Arne BEL VETRAPO CYCLING TEAMELITE

18 CLAERHOUT Sven BEL PCT TOMACCELITE

19 STONEMAN Leon GBR ARMY CYCLONG RACE TEAM

20 KVINGEDAL Hans NOR STAVANGER SKELITE

21 BOUTTÉ Jordy BEL PCT TOMACCU23

22 DECEUNINCK Thomas BEL VIND ! CYCLING PROJECTELITE

23 HUYSSER Jeroen BEL INDIVIDUEELELITE

24 CATTEEUW Christof BEL INDIVIDUEELAMA19+

25 DE VRIESE Stijn BEL IMAGE4U-TREK CYCLING TEAMELITE

26 CALLEWAERT Rodric BEL INDIVIDUEELELITE

27 BAILLIEVIER Kilian BEL CT SPIDER KING-EFC-L&R-TREKU23

28 MOERMAN Thomas BEL VIND ! CYCLING PROJECTU23

29 PJÅ KA Christian NOR RINGERIKE SYKKELKLUBBU

30 PAUWELS Nills BELH45´30"+5´20" WIELERTEAM DECOCK-VAN EYCK-DEVOS-CAPOENELITE

31 HAENEBALCKE Svenerick BEL MEUBELEN GAVERZICHT-GLASCENTRA CTU

32 MARKEY Lucas BEL CT SPIDER KING-EFC-L&R-TREKU23

33 VANGEN Martin NOR RINGERIKEU23

34 BEAUPREZ Benjamin BEL WIELERTEAM DECOCK-VAN EYCK-DEVOS-CAPOENELITE

35 CRIPPS Michael GBR ARMY CYCLING RACE TEAMELITE

36 DENDIEVEL Cyril FRA DUNKERQUE LITORALU 23

37 VANDENBULCKE Christopher BEL ROYAL VELO-CLUB OTTIGNIESU23

38 BIEBAU Aaron BEL MEUBELEN GAVERZICHT-GLASCENTRA CTU

39 VANHOUTTEGHEM Cédric BEL INDIVIDUEELELITE

Abandons :

DNF VANDENBORRE Jonas BEL MEUBELEN GAVERZICHT-GLASCENTRA CTU

DNF AASLAND Truls NOR STAVANGER SKU

DNF MAELEGHEER Justin BEL VIND ! CYCLING PROJECTU23

DNF JARSTø Jo Henrik NOR STAVANGER SKU

DNF VERVERKEN Pieter BEL DL CHEMICALS-RUWOMAT-IVTELITE

DNF VERMET Joran BEL VIND ! CYCLING PROJECTU23

DNF ROSSEEUW Robin BEL WIELERTEAM IEPERU

DNF JORDE Ola NOR MORGAN BLUE C. T. VZWELITE

DNF VANLUCHENE Mats BEL ATOM 6 - ALNO KEUKENS WAKKEN CTELITE

DNF JARSTø Daniel NOR STAVANGER SKELITE

DNF POOT Kevin BEL INDIVIDUEELMASTM

DNF VANCRAEYNEST Kevin BEL WIELERCLUB DE SPRINTERS MALDERENELITE

DNF GRIMMONPREZ Django BEL VIND ! CYCLING PROJECTELITE

DNF VANDEVYVERE Beau BEL WIELERTEAM IEPERU

DNF CARR Iain GBR FULL GAS RACING TEAMELITE

DNF GOUEL Valentin FRA ESEG DOUAIELITE

DNF NIEMI Marco FIN PORZASIAMALMENKUJAU23

DNF BOSTOEN Gianni BEL THUISVERPLEGING DELPHINE DECOCK - IVT - ATOM 6 CTELITE

DNF NOIREAUX Constant FRA CAMBRESIEN