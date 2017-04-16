Beselare - Zonnebeke (Belgique) - Nicolas Moncomble 4ème

Classement :
1 CAETHOVEN Steven BELH40´10" WIELERTEAM DECOCK-VAN EYCK-DEVOS-CAPOENELITE
2 EECKHOUT Niko BEL INDIVIDUEELMASTM
3 NACHTERGAELE Niels BEL ATOM 6 - ALNO KEUKENS WAKKEN CTELITE
4 MONCOMBLE Nicolas FRA DUNKERQUE LITTORAL CYCLISMEELITE
5 NEIRYNCK Kevin BEL C. T. KEUKENS BUYSSE KNESSELARE VZWELITE
6 BULTYNCK Isaak Floris A BELH40´15"+0´05" INDIVIDUEELELITE
7 COMMEYNE Davy BELH40´20"+0´10" VETRAPO CYCLING TEAMELITE
8 LELEU Antoine BEL DUNKERQUE LITTORAL CYCLISMEELITE
9 GELDHOF David BEL WIELERTEAM DECOCK-VAN EYCK-DEVOS-CAPOENELITE
10 BORRY Kim BEL DOVY KEUKENS - FCCELITE
11 FREDRIKSEN Sondre Midtsveen NOR RINGERIKE SKU
12 AASHEIM Aksel Fischer NORH43´10"+3´00" RINGERIKE SKU
13 VANDAELE Thijs BEL DOVY KEUKENS - FCCELITE
14 DEMUYNCK Koen BEL VIND ! CYCLING PROJECTELITE
15 VANNESTE Evert BEL VIND ! CYCLING PROJECTELITE
16 SLABINCK Indiana BEL KON. VC ´T MEETJESLAND - KNESSELAREELITE
17 DE SCHUYTER Arne BEL VETRAPO CYCLING TEAMELITE
18 CLAERHOUT Sven BEL PCT TOMACCELITE
19 STONEMAN Leon GBR ARMY CYCLONG RACE TEAM
20 KVINGEDAL Hans NOR STAVANGER SKELITE
21 BOUTTÉ Jordy BEL PCT TOMACCU23
22 DECEUNINCK Thomas BEL VIND ! CYCLING PROJECTELITE
23 HUYSSER Jeroen BEL INDIVIDUEELELITE
24 CATTEEUW Christof BEL INDIVIDUEELAMA19+
25 DE VRIESE Stijn BEL IMAGE4U-TREK CYCLING TEAMELITE
26 CALLEWAERT Rodric BEL INDIVIDUEELELITE
27 BAILLIEVIER Kilian BEL CT SPIDER KING-EFC-L&R-TREKU23
28 MOERMAN Thomas BEL VIND ! CYCLING PROJECTU23
29 PJÅ KA Christian NOR RINGERIKE SYKKELKLUBBU
30 PAUWELS Nills BELH45´30"+5´20" WIELERTEAM DECOCK-VAN EYCK-DEVOS-CAPOENELITE
31 HAENEBALCKE Svenerick BEL MEUBELEN GAVERZICHT-GLASCENTRA CTU
32 MARKEY Lucas BEL CT SPIDER KING-EFC-L&R-TREKU23
33 VANGEN Martin NOR RINGERIKEU23
34 BEAUPREZ Benjamin BEL WIELERTEAM DECOCK-VAN EYCK-DEVOS-CAPOENELITE
35 CRIPPS Michael GBR ARMY CYCLING RACE TEAMELITE
36 DENDIEVEL Cyril FRA DUNKERQUE LITORALU 23
37 VANDENBULCKE Christopher BEL ROYAL VELO-CLUB OTTIGNIESU23
38 BIEBAU Aaron BEL MEUBELEN GAVERZICHT-GLASCENTRA CTU
39 VANHOUTTEGHEM Cédric BEL INDIVIDUEELELITE
Abandons :
DNF VANDENBORRE Jonas BEL MEUBELEN GAVERZICHT-GLASCENTRA CTU
DNF AASLAND Truls NOR STAVANGER SKU
DNF MAELEGHEER Justin BEL VIND ! CYCLING PROJECTU23
DNF JARSTø Jo Henrik NOR STAVANGER SKU
DNF VERVERKEN Pieter BEL DL CHEMICALS-RUWOMAT-IVTELITE
DNF VERMET Joran BEL VIND ! CYCLING PROJECTU23
DNF ROSSEEUW Robin BEL WIELERTEAM IEPERU
DNF JORDE Ola NOR MORGAN BLUE C. T. VZWELITE
DNF VANLUCHENE Mats BEL ATOM 6 - ALNO KEUKENS WAKKEN CTELITE
DNF JARSTø Daniel NOR STAVANGER SKELITE
DNF POOT Kevin BEL INDIVIDUEELMASTM
DNF VANCRAEYNEST Kevin BEL WIELERCLUB DE SPRINTERS MALDERENELITE
DNF GRIMMONPREZ Django BEL VIND ! CYCLING PROJECTELITE
DNF VANDEVYVERE Beau BEL WIELERTEAM IEPERU
DNF CARR Iain GBR FULL GAS RACING TEAMELITE
DNF GOUEL Valentin FRA ESEG DOUAIELITE
DNF NIEMI Marco FIN PORZASIAMALMENKUJAU23
DNF BOSTOEN Gianni BEL THUISVERPLEGING DELPHINE DECOCK - IVT - ATOM 6 CTELITE
DNF NOIREAUX Constant FRA CAMBRESIEN