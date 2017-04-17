Moislains (80) - Prix René Van Dyck (Cadets)

Classement :
1 DELIMAUGES Etienne AC MONTDIDIER 1H31'30"
2 OSSART David AC AMIENOISE 1H32'36"
3 DELATTRE Arthur GAZ ELEC C DE DOUAI 1H33'46"
4 ROUSSEL Anthonin VC PONTHIEU VIMEU 1H34'28"
5 SNOECK Florian CONTOIRE HAMEL TEAM ORGANISATION 1H35'26"
6 DELATTRE Grégoire GAZ ELEC C DE DOUAI 1H36'36"
7 DEFOSSEZ Antoine AS THOUROTTE CYCLISTE 1H38'05"
8 RIFFLET Julien AC AMIENOISE "
9 PICHON Bastien EC ABBEVILLOISE "
10 VASSARDS Nicolas VC BEAUVAISIEN OISE "
11 CASPER Enzo AC MONTDIDIER "
12 FIEVEZ Pierre EC ABBEVILLOISE "
13 SERET Tristan AC MONTDIDIER "
14 CHIAVERINA Maxime AMIENS SPORT CYCLISTE "
15 COOKE William AC MONTDIDIER "
16 SAVREUX Antonin AC AMIENOISE "
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