Moislains (80) - Prix René Van Dyck (Cadets)

Etienne Delimauges (AC Montdidier) a remporté ce Dimanche 16 Avril 2017 le Grand Prix René Van Dyck à Moislains (80) (Cadets). David Ossart (AC Amienoise) et Arthur Delattre (Gaz Elec C De Douai) ont complété le podium.

Classement :

1 DELIMAUGES Etienne AC MONTDIDIER 1H31'30"

2 OSSART David AC AMIENOISE 1H32'36"

3 DELATTRE Arthur GAZ ELEC C DE DOUAI 1H33'46"

4 ROUSSEL Anthonin VC PONTHIEU VIMEU 1H34'28"

5 SNOECK Florian CONTOIRE HAMEL TEAM ORGANISATION 1H35'26"

6 DELATTRE Grégoire GAZ ELEC C DE DOUAI 1H36'36"

7 DEFOSSEZ Antoine AS THOUROTTE CYCLISTE 1H38'05"

8 RIFFLET Julien AC AMIENOISE "

9 PICHON Bastien EC ABBEVILLOISE "

10 VASSARDS Nicolas VC BEAUVAISIEN OISE "

11 CASPER Enzo AC MONTDIDIER "

12 FIEVEZ Pierre EC ABBEVILLOISE "

13 SERET Tristan AC MONTDIDIER "

14 CHIAVERINA Maxime AMIENS SPORT CYCLISTE "

15 COOKE William AC MONTDIDIER "

16 SAVREUX Antonin AC AMIENOISE "

