Moislains (80) - Prix René Van Dyck (Pass'Cyclisme)

Classement :
1 DELATTRE Mickaël GAZ ELEC C DE DOUAI
2 DELIMAUGES Stéphane AC MONTDIDIER
3 DUFLOS Antoine AC AMIENOISE
4 CHAGOT Eric GAZ ELEC C DE DOUAI
5 DEJOYE Stéphane CC CHAVIGNON
6 MILHAMONT Denis FLANDRE ELITE CYCLISME
7 SEGUIN Antoine AC AMIENOISE
8 BEAUDOIN Matthieu LA CHERIZIENNE CHAUNY
9 BALIQUE Jérémy AC NESLOIS
10 JEANNE Mathieu AC AMIENOISE
11 LAOUT Mathieu US HAM
12 BLONDIAUX Nicolas GAZ ELEC C DE DOUAI
13 HEUNET Olivier GAZ ELEC C DE DOUAI
14 DURACHTA Benjamin VC SANTERRE VERMANDOIS
15 LEROY Frédéric VC SANTERRE VERMANDOIS
16 DE JONCKHEERE Christian O GRANDE SYNTHE
17 MIDELET Alain VC LAONNOIS
18 PEERE Arnaud VC SANTERRE VERMANDOIS
19 PORET Dimitri CC SALOUEL
20 BASTIN Fabrice TEAM 2 MERICOURT
21 LEBON Morgan AC AMIENOISE
22 CHARRAUD Mickaël CC SALOUEL
23 MONVOISIN Flavien 52X11 HIRSON THIERACHE
24 RIFFLET Patrick AC AMIENOISE
25 DEJOYE Dylan CC CHAVIGNON
26 FIGUEIREDO Dylan US HAM