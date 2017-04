Moislains (80) - Prix René Van Dyck (Pass'Cyclisme)

Mickaël Delattre (Gaz Elec C De Douai) a remporté ce Dimanche 16 Avril 2017 le Grand Prix René Van Dyck à Moislains (80) (Pass'Cyclisme). Stéphane Delimauges (AC Montdidier) et Antoine Duflos (AC Amienoise) ont complété le podium.

Classement :

1 DELATTRE Mickaël GAZ ELEC C DE DOUAI

2 DELIMAUGES Stéphane AC MONTDIDIER

3 DUFLOS Antoine AC AMIENOISE

4 CHAGOT Eric GAZ ELEC C DE DOUAI

5 DEJOYE Stéphane CC CHAVIGNON

6 MILHAMONT Denis FLANDRE ELITE CYCLISME

7 SEGUIN Antoine AC AMIENOISE

8 BEAUDOIN Matthieu LA CHERIZIENNE CHAUNY

9 BALIQUE Jérémy AC NESLOIS

10 JEANNE Mathieu AC AMIENOISE

11 LAOUT Mathieu US HAM

12 BLONDIAUX Nicolas GAZ ELEC C DE DOUAI

13 HEUNET Olivier GAZ ELEC C DE DOUAI

14 DURACHTA Benjamin VC SANTERRE VERMANDOIS

15 LEROY Frédéric VC SANTERRE VERMANDOIS

16 DE JONCKHEERE Christian O GRANDE SYNTHE

17 MIDELET Alain VC LAONNOIS

18 PEERE Arnaud VC SANTERRE VERMANDOIS

19 PORET Dimitri CC SALOUEL

20 BASTIN Fabrice TEAM 2 MERICOURT

21 LEBON Morgan AC AMIENOISE

22 CHARRAUD Mickaël CC SALOUEL

23 MONVOISIN Flavien 52X11 HIRSON THIERACHE

24 RIFFLET Patrick AC AMIENOISE

25 DEJOYE Dylan CC CHAVIGNON

26 FIGUEIREDO Dylan US HAM