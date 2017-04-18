Oye Plage (59) - Prix de la Munucipalité (2-3-Juniors)

Classement :
1 DOURLEN Charles Antoine O GRANDE SYNTHE
2 RICOUART Gérard O GRANDE SYNTHE
3 FOURRIER Vincent CL BARLIN
4 KADOTA Yusuke SC VAL D'ARRE
5 DECROIX Jordan GAZ ELEC C DE DOUAI
6 DELARACE Marc O GRANDE SYNTHE
7 BYTEBIER Baptiste CC FORMERIE
8 VASSEUR Ludovic VC WITTENHEIM
9 TALEUX Jean Baptiste O GRANDE SYNTHE
10 FAY Maxime UVC CALAIS
11 HOUCKE Killyan O GRANDE SYNTHE
12 VANDERMEERSCH Emilien O GRANDE SYNTHE
13 GODIMUS Fabien GAZ ELEC C DE DOUAI
14 COLPIN Théo VC ROUBAIX LILLE METROPOLE
15 SERGENT Guillaume SC BOULONNAIS
16 FOURNIER Jérémy FLANDRE ELITE CYCLISME
17 DE JONCKHEERE Aurélien VC NOEUXOIS
18 CAZE Alban CV LIEVINOIS
19 REVEILLON Anthony O GRANDE SYNTHE
20 BRUCHET Guillaume US GRAVELINOISE
21 PIERRE Adrien DUNKERQUE LITTORAL CYCLISME
22 MILLIOZ Axel US GRAVELINOISE
23 CHALAS Jean Pierre ANNEQUIN CYCLING TEAM
24 HASLIN Pierrick CC CAMBRESIEN
25 ESPIGAT Marc COURBEVOIE SPORTS CYCLISME
26 DELANGUE Thomas EC WAMBRECHIES MARQUETTE LILLE
27 DELANGUE Alain EC WAMBRECHIES MARQUETTE LILLE
28 LEJEUNE Rémi EC ABBEVILLOISE
29 REGNIER Pierre US GRAVELINOISE
30 CABOCHE Antoine EC D'HERMELINGHEN
31 VIEZ Adam FLANDRE ELITE CYCLISME
32 DESITTER Anthony UVC CALAIS
33 POIGNANT Jason TOUQUET ACC
34 DEMARET Alexandre UVC CALAIS
35 LLORENS Alexandre US GRAVELINOISE
36 SEBERT Grégory DUNKERQUE LITTORAL CYCLISME
37 TRONET Quentin UVC CALAIS
38 BEUGNET Grégory GAZ ELEC C DE DOUAI
39 DEMARET Maxime UVC CALAIS
40 TRUWANT Timothy EC WAMBRECHIES MARQUETTE LILLE
41 COLLE Yoan CV LIEVINOIS
42 TRINEL Jérôme FLANDRE ELITE CYCLISME
43 BACQUET Sacha UVC CALAIS
44 CHIVET Alexandre SC BOULONNAIS
45 MARTIN Jérémy UC WATTIGNIES
46 GILLIERS Emmanuel US GRAVELINOISE
47 DELARACE Xavier O GRANDE SYNTHE
48 THERY Thomas US GRAVELINOISE
49 ROUGER Romuald UC WATTIGNIES
Remerciements Cindy Morvan
Crédit Photo : Marc Dzalba-Lyndis