Oye Plage (59) - Prix de la Munucipalité (2-3-Juniors)

Classement :

1 DOURLEN Charles Antoine O GRANDE SYNTHE

2 RICOUART Gérard O GRANDE SYNTHE

3 FOURRIER Vincent CL BARLIN

4 KADOTA Yusuke SC VAL D'ARRE

5 DECROIX Jordan GAZ ELEC C DE DOUAI

6 DELARACE Marc O GRANDE SYNTHE

7 BYTEBIER Baptiste CC FORMERIE

8 VASSEUR Ludovic VC WITTENHEIM

9 TALEUX Jean Baptiste O GRANDE SYNTHE

10 FAY Maxime UVC CALAIS

11 HOUCKE Killyan O GRANDE SYNTHE

12 VANDERMEERSCH Emilien O GRANDE SYNTHE

13 GODIMUS Fabien GAZ ELEC C DE DOUAI

14 COLPIN Théo VC ROUBAIX LILLE METROPOLE

15 SERGENT Guillaume SC BOULONNAIS

16 FOURNIER Jérémy FLANDRE ELITE CYCLISME

17 DE JONCKHEERE Aurélien VC NOEUXOIS

18 CAZE Alban CV LIEVINOIS

19 REVEILLON Anthony O GRANDE SYNTHE

20 BRUCHET Guillaume US GRAVELINOISE

21 PIERRE Adrien DUNKERQUE LITTORAL CYCLISME

22 MILLIOZ Axel US GRAVELINOISE

23 CHALAS Jean Pierre ANNEQUIN CYCLING TEAM

24 HASLIN Pierrick CC CAMBRESIEN

25 ESPIGAT Marc COURBEVOIE SPORTS CYCLISME

26 DELANGUE Thomas EC WAMBRECHIES MARQUETTE LILLE

27 DELANGUE Alain EC WAMBRECHIES MARQUETTE LILLE

28 LEJEUNE Rémi EC ABBEVILLOISE

29 REGNIER Pierre US GRAVELINOISE

30 CABOCHE Antoine EC D'HERMELINGHEN

31 VIEZ Adam FLANDRE ELITE CYCLISME

32 DESITTER Anthony UVC CALAIS

33 POIGNANT Jason TOUQUET ACC

34 DEMARET Alexandre UVC CALAIS

35 LLORENS Alexandre US GRAVELINOISE

36 SEBERT Grégory DUNKERQUE LITTORAL CYCLISME

37 TRONET Quentin UVC CALAIS

38 BEUGNET Grégory GAZ ELEC C DE DOUAI

39 DEMARET Maxime UVC CALAIS

40 TRUWANT Timothy EC WAMBRECHIES MARQUETTE LILLE

41 COLLE Yoan CV LIEVINOIS

42 TRINEL Jérôme FLANDRE ELITE CYCLISME

43 BACQUET Sacha UVC CALAIS

44 CHIVET Alexandre SC BOULONNAIS

45 MARTIN Jérémy UC WATTIGNIES

46 GILLIERS Emmanuel US GRAVELINOISE

47 DELARACE Xavier O GRANDE SYNTHE

48 THERY Thomas US GRAVELINOISE

49 ROUGER Romuald UC WATTIGNIES

Remerciements Cindy Morvan

Crédit Photo : Marc Dzalba-Lyndis‎