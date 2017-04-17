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Campagnolles (14) - Boucles Intercom (2-3-junior)

Benjamin Lepourreau (Laval Cyclisme 53) a remporté ce Dimanche 16 Avril 2017 les Boucles Intercom à Campagnolles (14) (2-3-junior). Adrien Lepourreau (Laval Cyclisme 53) et Dylan Laforge (ES Livarot) ont complété le podium.

Route
Campagnolles (14) - Boucles Intercom (2-3-junior)

Classement :

1 LEPOURREAU Benjamin LAVAL CYCLISME 53 
2 LEPOURREAU Adrien LAVAL CYCLISME 53 
3 LAFORGE Dylan ES LIVAROT 
4 TRINQUET Dominique UC IFS-HEROUVILLE 
5 NAGAYAMA Takahiro AC CHERBOURG COTENTIN 
6 DENIS Jordane LAVAL CYCLISME 53 
7 ENGUEHARD Cédric US PETRUVIENNE 
8 BLAISE Hugo USSA PAVILLY BARENTIN
9 DUVIVIER Alexis UV NEUBOURG 
10 MARCHAND Teddy ES LIVAROT 
11 PICCO Adrien VS TRUN
12 MARIE Judicaël VC PACEEN
13 BLOT Mathis MOYON CYCLOSPORT 
14 JAUNY Alexis FLERS CYCLISME 61 
15 LEVALLOIS Manuel MOYON CYCLOSPORT
16 LECLERC Pierrick moyon cyclisme 
17 MOREAU Florian VC DOMFRONTAIS 
18 LECOQ Bertrand AC BAYEUX
19 DEGOT Damien ES TORIGNI 
20 LECOQ Guillaume UC IFS-HEROUVILLE 
21 GAUTARD David ES LIVAROT 
22 MANCEL Arnaud UC LANDELLAISE 
23 BOULEUX Florian USSA PAVILLY BARENTIN 
24 CALLEWAERT Aurélien VC SAULCEEN ELBEUF LES T.V.O 2
25 MENARD Vincent VC SAULCEEN ELBEUF LES T.V.O 
26 SALLES Emmanuel FLERS CYCLISME 61 
27 MARIE Jordan MOYON CYCLOSPORT 
28 MOGIS Quentin UC LANDELLAISE 
29 HERVIEU Anthony MOYON CYCLOSPORT 
30 BAZIN Simon AC CHERBOURG COTENTIN 
31 JOSSET Hugo UC IFS-HEROUVILLE
32 MANCEL Médéric MOYON CYCLOSPORT 
33 ROUSSEL Julien VC ROUEN 76 
34 MABIRE Maxime UC BRICQUEBEC
35 GAURIT Sylvain ES TORIGNI
36 MARTIN Benjamin ES TORIGNI 
37 LEBOUVIER Tanguy MOYON CYCLOSPORT 
38 ANSARD Anthony AC BAYEUX 
39 HERVIEU Mickaël MOYON CYCLOSPORT 
40 LECOCQ Alexandre AC BAYEUX 
41 RENAULT Paul uc pays d'argentan 
42 BEBIN Jérémie UC LANDELLAISE
43 ROGER Alban UC LANDELLAISE 
44 BERNARD Frédéric VC CANTON DES PIEUX 
45 BREARD Philippe AC BAYEUX 
46 MOULIN Quentin UC IFS-HEROUVILLE 
47 PLOMION Aurélien VC CARENTAN 