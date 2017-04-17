Campagnolles (14) - Boucles Intercom (2-3-junior)

Classement :
1 LEPOURREAU Benjamin LAVAL CYCLISME 53
2 LEPOURREAU Adrien LAVAL CYCLISME 53
3 LAFORGE Dylan ES LIVAROT
4 TRINQUET Dominique UC IFS-HEROUVILLE
5 NAGAYAMA Takahiro AC CHERBOURG COTENTIN
6 DENIS Jordane LAVAL CYCLISME 53
7 ENGUEHARD Cédric US PETRUVIENNE
8 BLAISE Hugo USSA PAVILLY BARENTIN
9 DUVIVIER Alexis UV NEUBOURG
10 MARCHAND Teddy ES LIVAROT
11 PICCO Adrien VS TRUN
12 MARIE Judicaël VC PACEEN
13 BLOT Mathis MOYON CYCLOSPORT
14 JAUNY Alexis FLERS CYCLISME 61
15 LEVALLOIS Manuel MOYON CYCLOSPORT
16 LECLERC Pierrick moyon cyclisme
17 MOREAU Florian VC DOMFRONTAIS
18 LECOQ Bertrand AC BAYEUX
19 DEGOT Damien ES TORIGNI
20 LECOQ Guillaume UC IFS-HEROUVILLE
21 GAUTARD David ES LIVAROT
22 MANCEL Arnaud UC LANDELLAISE
23 BOULEUX Florian USSA PAVILLY BARENTIN
24 CALLEWAERT Aurélien VC SAULCEEN ELBEUF LES T.V.O 2
25 MENARD Vincent VC SAULCEEN ELBEUF LES T.V.O
26 SALLES Emmanuel FLERS CYCLISME 61
27 MARIE Jordan MOYON CYCLOSPORT
28 MOGIS Quentin UC LANDELLAISE
29 HERVIEU Anthony MOYON CYCLOSPORT
30 BAZIN Simon AC CHERBOURG COTENTIN
31 JOSSET Hugo UC IFS-HEROUVILLE
32 MANCEL Médéric MOYON CYCLOSPORT
33 ROUSSEL Julien VC ROUEN 76
34 MABIRE Maxime UC BRICQUEBEC
35 GAURIT Sylvain ES TORIGNI
36 MARTIN Benjamin ES TORIGNI
37 LEBOUVIER Tanguy MOYON CYCLOSPORT
38 ANSARD Anthony AC BAYEUX
39 HERVIEU Mickaël MOYON CYCLOSPORT
40 LECOCQ Alexandre AC BAYEUX
41 RENAULT Paul uc pays d'argentan
42 BEBIN Jérémie UC LANDELLAISE
43 ROGER Alban UC LANDELLAISE
44 BERNARD Frédéric VC CANTON DES PIEUX
45 BREARD Philippe AC BAYEUX
46 MOULIN Quentin UC IFS-HEROUVILLE
47 PLOMION Aurélien VC CARENTAN