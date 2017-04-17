Le Merlerault (61) - Coupe De Normandie (Minimes)

Classement :
1 LAIZE Calvin VC SAINT HILAIRE
2 THEODAT Alexis ESM GONFREVILLE L'ORCHER
3 DUREL Mathys AG ORVAL COUTANCES
4 PAINS Xavier VC FALAISIEN
5 PETREL Luka VC ROUEN 76
6 JOURDAN Jules UC DU MORTAINAIS
7 LE BOURSICAUD Thomas UV NEUBOURG
8 LEMIR Antoine VC LILLEBONNE
9 AUBEY Maxime US PETRUVIENNE
10 MAILLARD Thomas VC ROUEN 76
11 DEGRENIER Samuel VC AIGLON
12 DOUAT Erwan VC ROUEN 76
13 HECTOR Dorian VC EVREUX
14 NICODEME Kylian VC CATENAY
15 FEIX Maël VC ROUEN 76
16 LOUVEL Alex VC ROUEN 76
17 MATIFAS Lévi VC BERNAY
18 ORTIE Lukas USSA PAVILLY BARENTIN
19 CURTELIN Celestin VS TRUN
20 BECASSE Mathis VC CATENAY
21 MARTIN Allan FLERS CYCLISME 61
22 DEGRENNE Kenzo FLERS CYCLISME 61
23 BOULENGER Valentin VC LILLEBONNE
24 JAMET Paul VS TRUN
25 LECOMMANDEUR Quentin VC FERTE MACE
26 PIEL Simon UC ALENCON DAMIGNY
27 CHESNEL Paul UC ALENCON DAMIGNY
28 MAIZEL Jules FLERS CYCLISME 61
29 GONCALVES FERNANDE Hugo VC NONANTAIS
30 ESPRIT Arthur UV NEUBOURG
31 TESSIER Pierre VC EVREUX
32 CHAERLES Pierre VC EVREUX
33 TISON Louka VC NONANTAIS
34 PAIN Baptiste VC NONANTAIS
35 PITEL Maxence VC FERTE MACE
Crédit Photo : François Lemancel