Le Merlerault (61) - Coupe De Normandie (Minimes)

Calvin Laize (VC Saint Hilaire) a remporté ce Dimanche 16 Avril 2017 la Coupe De Normandie à Le Merlerault (61) (Minimes). Alexis Theodat (ESM Gonfreville l'Orcher) et Mathis Durel (AG Orval Coutances) ont complété le podium.

Classement :

1 LAIZE Calvin VC SAINT HILAIRE

2 THEODAT Alexis ESM GONFREVILLE L'ORCHER

3 DUREL Mathys AG ORVAL COUTANCES

4 PAINS Xavier VC FALAISIEN

5 PETREL Luka VC ROUEN 76

6 JOURDAN Jules UC DU MORTAINAIS

7 LE BOURSICAUD Thomas UV NEUBOURG

8 LEMIR Antoine VC LILLEBONNE

9 AUBEY Maxime US PETRUVIENNE

10 MAILLARD Thomas VC ROUEN 76

11 DEGRENIER Samuel VC AIGLON

12 DOUAT Erwan VC ROUEN 76

13 HECTOR Dorian VC EVREUX

14 NICODEME Kylian VC CATENAY

15 FEIX Maël VC ROUEN 76

16 LOUVEL Alex VC ROUEN 76

17 MATIFAS Lévi VC BERNAY

18 ORTIE Lukas USSA PAVILLY BARENTIN

19 CURTELIN Celestin VS TRUN

20 BECASSE Mathis VC CATENAY

21 MARTIN Allan FLERS CYCLISME 61

22 DEGRENNE Kenzo FLERS CYCLISME 61

23 BOULENGER Valentin VC LILLEBONNE

24 JAMET Paul VS TRUN

25 LECOMMANDEUR Quentin VC FERTE MACE

26 PIEL Simon UC ALENCON DAMIGNY

27 CHESNEL Paul UC ALENCON DAMIGNY

28 MAIZEL Jules FLERS CYCLISME 61

29 GONCALVES FERNANDE Hugo VC NONANTAIS

30 ESPRIT Arthur UV NEUBOURG

31 TESSIER Pierre VC EVREUX

32 CHAERLES Pierre VC EVREUX

33 TISON Louka VC NONANTAIS

34 PAIN Baptiste VC NONANTAIS

35 PITEL Maxence VC FERTE MACE

Crédit Photo : François Lemancel