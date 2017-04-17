Le Merlerault (61) - Coupe De Normandie (Cadets)

Classement :
1 BEQUET Marc USSA PAVILLY BARENTIN
2 SIMON Yohann MOYON CYCLOSPORT
3 VAUQUELIN Kévin UC TILLY VAL DE SEULLES
4 PARDON Florian UV NEUBOURG
5 PETIT Clément UV NEUBOURG
6 THEOT Hugo SUD DE L'EURE CYCLISME
7 FRAUDEAU Julien UV NEUBOURG
8 RIVIERE Mattéo VC AVRANCHES
9 MARIE Octave ES LIVAROT
10 QUENTIN Victor VC FERTE MACE
11 BEUX Quentin VC EVREUX
12 ROHEE Alexandre VC BOCAGE VIRE
13 BON Louis VC NONANTAIS
14 ROLO Thomas VC VERNON
15 PONCHELLE Thomas CS BONNEVILLE
16 DUREL Alexis AG ORVAL COUTANCES
17 RAYER Séraphin US PETRUVIENNE
18 GALLIER Nolwen VC FALAISIEN
19 MOUCHARD Gauthier VC HATTENVILLE FAUVILLE
20 COIGNARD Paul UC ALENCON DAMIGNY
21 HAUGUEL Vincent AC MONTIVILLIERS
22 BEUX Clément VC EVREUX
23 EMOND Axel VC AVRANCHES
24 DELOT Ugo GO EVREUX GRAVIGNY
25 MALANDAIN Antoine ESM GONFREVILLE L'ORCHER
26 DESMORTREUX Martin VC BOCAGE VIRE
27 CHEVALIER Byron UV RAI AUBE
28 SAVALLE Théo VC CATENAY
29 BEAUNE Mavric VC VERNON
30 HENRIETTE Hugo UV Rai Aube
31 LE MOUSSU Valentin VC SAINT HILAIRE
32 FOISNET Marceau VC AVRANCHES
33 LEVEEL Kyllian ES CAEN
34 BOCQUET Odin VC CATENAY
35 LELIEVRE Albin FLERS CYCLISME 61
36 LEROY Lucas AC CHERBOURG COTENTIN
37 BERNIER Elwan VC FALAISIEN
38 BOULENGER Adrien VC LILLEBONNE
39 DEVREUX Maxime VC EVREUX
40 GRELLA Benjamin UV RAI AUBE
41 GUILBERT Clément UC IFS-HEROUVILLE
42 HAMEL Nicolas VC AVRANCHES
43 HOLE Guillaume ES TORIGNI
44 CHARDRON Pierre VC AVRANCHES
45 BOULAY Théo UV RAI AUBE
46 LEMBRE Victor UV NEUBOURG
47 RENAULT Axel ES CAEN
48 LEBOUCHER Léo FLERS CYCLISME 61
Crédit Photo : François Lemancel