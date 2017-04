Prix de la Ville du Mont Pujols (47) - Ophélie Fénard 2ème

Jade Wiel (VC Morteau Montbenoit) a remporté ce Lundi 17 Avril 2017 le Prix de la Ville du Mont Pujols (47) deuxième manche de la Coupe de France Dames. Ophélie Fénart (CSM Villeneuve Garenne) et Maëlle Grossetete (Saint Julien En Genevois Biofrais) ont complété le podium.

Classement :

1 WIEL Jade DN DAMES VC MORTEAU MONTBENOIT J1 les 95 km en 2h 42' 11'' (Moy. 35.145 km/h)

2 FENART Ophelie DN CSM VILLENEUVE GARENNE 2 130 à 00' 06''

3 GROSSETETE Maelle DN DAMES ST JULIEN EN GENEVOIS BIOFRAIS 1 U23 120 à 00' 08''

4 HOEBANCKX Thérésa DN CG ORLEANS LOIRET 1 115 à 00' 08''

5 MUZIC Evita DN DAMES VC MORTEAU MONTBENOIT J2 110 à 00' 08''

6 CEYSSAT Loriane DN TEAM CENTRE VAL DE LOIRE FEMININ 2 102 à 00' 08''

7 LELEU Fanny DN TEAM LEOPARD NORMANDIE 1 100 à 00' 08''

8 MENA SOLANO Milagro Consuelo SAS - MACOGEP 95 à 00' 08''

9 PERRY Aurélia DN UC BASSIN HOUILLER 1 92 à 00' 08''

10 COSTON Morgane DN DAMES ST JULIEN EN GENEVOIS BIOFRAIS 3 89 à 00' 08''

11 THOMAS Annie DN CG ORLEANS LOIRET 2 86 à 00' 20''

12 QUINIOU Marine DN BREIZH LADIES 2 83 à 00' 20''

13 ROCHEDY Emilie SAS - MACOGEP 1 80 à 00' 20''

14 GALAND Maina DN BREIZH LADIES J1 78 à 00' 20''

15 EUSTACHE Emeline DN DAMES VC MORTEAU MONTBENOIT J1 76 à 00' 20''

16 MIERMONT Dilyxine DN AUVERGNE RHONE ALPES J1 74 à 00' 20''

17 STAELENS Bérengère DN CM AUBERVILLIERS 93 - HP BTP 1 72 à 00' 20''

18 ZAMBON Fanny DN AUVERGNE RHONE ALPES 1 U23 69 à 00' 25''

19 LE MOUEL Celia DN BREIZH LADIES J1 64 à 00' 25''

20 LESUEUR Melodie DN CSM PUTEAUX 1 61 à 00' 25''

21 RIEDLE Sylvie DN UC BASSIN HOUILLER 1 59 à 00' 25''

22 MARK Jennifer DN UC BASSIN HOUILLER 3 56 à 00' 25''

23 ALLIN Pauline DN CD CYCLISME DE LA CHARENTE-MARITIME 2 U23 53 à 00' 25''

24 GRANGIER India VC PAYS DE LANGON J1 46 à 00' 25''

25 JOUNIER Lucie DN BREIZH LADIES 2 U23 43 à 00' 29''

26 ASENCIO Laura DN DAMES ST JULIEN EN GENEVOIS BIOFRAIS 3 U23 40 à 00' 29''

27 GUEDON Mélanie DN TEAM CENTRE VAL DE LOIRE FEMININ 1 U23 37 à 00' 32''

28 RIMASSON Gabrielle DN BREIZH LADIES 2 U23 34 à 00' 35''

29 GARDACHAL BOZAL Miriam SOPELA-UGERAGA U23 31 à 00' 38''

30 DUBAU PREVOT Axelle DN TEAM FEMININ LANGUEDOC ROUSSILLON LE BOULOU 3 U23 29 à 00' 38''

31 BESSONE Marion RO SANARYENNE 3 27 à 00' 38''

32 POIRIER CARREAU Gaëlle DN DAMES ST JULIEN EN GENEVOIS BIOFRAIS 3 25 à 00' 38''

33 MAUREL Anaïs DN UC BASSIN HOUILLER 3 23 à 00' 38''

34 ALMEIDA Sophie DN CD CYCLISME DE LA CHARENTE-MARITIME 2 U23 21 à 00' 38''

35 GIRAULT Lyse DN CG ORLEANS LOIRET J1 20 à 00' 38''

36 AZAM Emeline DN TEAM FEMININ LANGUEDOC ROUSSILLON LE BOULOU U23 19 à 00' 53''

37 DA CRUZ Laura DN CSM VILLENEUVE GARENNE J1 18 à 00' 57''

38 DE SAINT JEAN Magdalena V.C.LA POMME MARSEILLE 2 17 à 00' 57''

39 HOUDIN Coralie DN ELLES PAYS DE LA LOIRE 2 U23 16 à 01' 01''

40 ABGRALL Noemie DN BREIZH LADIES J2 15 à 01' 01''

41 JAMME Emilie DN TEAM LEOPARD NORMANDIE 3 14 à 01' 03''

42 NORBERT RIBEROLLE Marion DN UC BASSIN HOUILLER J2 13 à 01' 03''

43 BELZ Elodie DN CD CYCLISME DE LA CHARENTE-MARITIME 3 12 à 01' 33''

44 FONSECA Rebeca DN U.V.C.A TROYES 2 11 à 02' 15''

45 VERHULST Gladys DN TEAM LEOPARD NORMANDIE 3 U23 10 à 02' 20''

46 GEGU Justine DN ELLES PAYS DE LA LOIRE J2 9 à 02' 35''

47 MINAUD Manon DN ELLES PAYS DE LA LOIRE 2 U23 8 à 02' 45''

48 COUTINHO Alice DN GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 DAMES J1 7 à 02' 55''

49 STRAPPAZZON Marine DN DAMES VC MORTEAU MONTBENOIT 2 6 à 03' 08''

50 DEVAUX Marceline DN DAMES VC MORTEAU MONTBENOIT J2 5 à 03' 08''

51 EUSTACHE Esther DN DAMES VC MORTEAU MONTBENOIT 3 U23 à 03' 08''

52 GRANADE Dorine DN AUVERGNE RHONE ALPES J2 à 03' 08''

53 CONNELL Sarah DN DAMES ST JULIEN EN GENEVOIS BIOFRAIS 3 à 03' 08''

54 DUCHESNE Pascaline DN TEAM CENTRE VAL DE LOIRE FEMININ 2 U23 à 03' 08''

55 MARTIN MARTIN Sara SOPELA-UGERAGA J2 à 04' 12''

56 LEROUEIL Jade DN ELLES PAYS DE LA LOIRE 3 U23 à 04' 29''

57 POLIZZI Sandrine CD ALPES MARITIMES 3 à 04' 45''

58 GUERIN Lisa DN ELLES PAYS DE LA LOIRE 3 U23 à 05' 45''

59 PHILIBERT Océanne DN U.V.C.A TROYES 3 U23 à 05' 49''

60 BLANCO CALBET Iurani SOPELA-UGERAGA U23 à 06' 11''

61 MORICHON Anaïs DN CD CYCLISME DE LA CHARENTE-MARITIME J2 à 06' 31''

62 FORTIN Valentine DN GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 DAMES J2 à 07' 12''

63 DEGIOVANNI Valentine CD ALPES MARITIMES J2 à 09' 14''

64 WEINGARTEN Audrey U.C.CONDAT J1 à 09' 20''

65 TESTOU Manon CD ALPES MARITIMES 3 à 09' 26''

66 ERAUD Clemence DN ELLES PAYS DE LA LOIRE 3 U23 à 09' 39''

67 ROBERT Camille DN U.V.C.A TROYES 2 à 09' 41''

68 DEVI Camille O. C. P. 3 à 10' 03''

69 DELACHAUX Zoé DN DAMES ENTENTE BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ J1 à 11' 36''

70 RIBEIRO Leah DN CSM VILLENEUVE GARENNE J2 à 11' 59''

71 HERNANDEZ Audrey DN TEAM FEMININ LANGUEDOC ROUSSILLON LE BOULOU 123 3 à 11' 59''

Hors Délais

GUILLARD Charlotte DN ELLES PAYS DE LA LOIRE J2 à 13' 20''

PAQUET Louise DN AUVERGNE RHONE ALPES J2 à 13' 48''

AMARTIN Lucie DN CG ORLEANS LOIRET 3 U23 à 13' 55''

PEREZ Emilie DN GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 DAMES 3 U23 à 14' 01''

AMARTIN Elise DN CG ORLEANS LOIRET 2 U23 à 14' 01''

JOLLY Clémence DN TEAM LEOPARD NORMANDIE 3 U23 à 14' 01''

WAYMARK Holly DN CD CYCLISME DE LA CHARENTE-MARITIME J2 à 14' 04''

FRANCOIS Lucile DN TEAM FEMININ LANGUEDOC ROUSSILLON LE BOULOU124 J1 à 14' 04''

ROLLEE Julie DN DAMES VC MORTEAU MONTBENOIT 3 U23 à 14' 04''

AMARTIN Pauline DN CG ORLEANS LOIRET 3 à 14' 04''

MATHIEU Audrey DN GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 DAMES J2 à 14' 10''

TUPIN Marjolaine DN AUVERGNE RHONE ALPES 3 à 14' 15''

CHARVIN Christelle DN AUVERGNE RHONE ALPES 3 U23 à 14' 15''

BOUCHER Julie DN TEAM CENTRE VAL DE LOIRE FEMININ 3 U23 à 14' 23''

SANTOS Sandra LEIOA TXIRRINTXU ELKARTEA à 14' 23''

SALDANA Angélique GUIDON FUXEEN 3 à 14' 23''

FAVIER Gabriella DN AUVERGNE RHONE ALPES 3 U23 à 14' 28''

FILLEUL Valentine CD ALPES MARITIMES 3 à 14' 34''

AUGER Agathe DN TEAM CENTRE VAL DE LOIRE FEMININ 3 U23 à 14' 45''

ACHARD Amandine DN TEAM CENTRE VAL DE LOIRE FEMININ 2 à 14' 45''

GIACOMELLI Julie DN U.V.C.A TROYES 3 à 19' 29''

MORIN Nolwenn DN U.V.C.A TROYES 3 U23 à 27' 49''

NEVADO GIMENO Ariadna SOPELA-UGERAGA J1 à 27' 49''

CHABANEAU Natacha DN CD CYCLISME DE LA CHARENTE-MARITIME J1 à 27' 49''

COMET Marie DN TEAM FEMININ LANGUEDOC ROUSSILLON LE BOULOU 121 3 U23 à 27' 49''

ANDRIEUX Estelle DN GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 DAMES 3 à 27' 49''

OURLIAC Eva DN GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 DAMES J2 à 27' 49''

DUMAS Noémie DN UC BASSIN HOUILLER 3 à 27' 49''

ROBERT Estelle DN U.V.C.A TROYES J2 à 27' 49''

SOLLER LLACER Cristina SOPELA-UGERAGA U23 à 27' 49''

GRIMAUD Océane CD TARN J1 à 27' 49''

BARRITAULT Lucie DN CG ORLEANS LOIRET 3 à 27' 49''

PRETESEILLE Ingrid DN CSM PUTEAUX 3 à 27' 49''

GUEURY Céline DN DAMES ENTENTE BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ 3 à 27' 49''

Abandons

BIDEAU Sandrine DN TEAM CENTRE VAL DE LOIRE FEMININ 1

LE HUITOUZE Fanny DN BREIZH LADIES 2

BLIN Tatiana DN TEAM LEOPARD NORMANDIE 3

HENAULT Océane DN TEAM LEOPARD NORMANDIE J2

PARET PEINTRE Maeva DN AUVERGNE RHONE ALPES J2

BARRALIS Béatrice DN CSM PUTEAUX 3

LEVARLET Clara DN CM AUBERVILLIERS 93 - HP BTP J1

CARR Lucy CD ALPES MARITIMES 3

TONDEREAU Marie CD ALPES MARITIMES 3

GUIRAUD Elodie CD TARN J1

DE SAURET D'AULIAC Anne Lise AC SALISIENNE 3 U23

KROLL Tamara ALBI VELO SPORT 3

PELLOUX Julie DN CHAMBERY C. COMPETITION J2

UDNY Camille DN CHAMBERY C. COMPETITION 3

NIDERCORNE Charlotte US METRO TRANSPORTS J2

CAÑETE BIELSA Esther SOPELA-UGERAGA U23

ORTIZ HANO Rosalia SOPELA-UGERAGA J2

ROUSSILLE Laurie J2 DN TEAM FEMININ LANGUEDOC ROUSSILLON LE BOULOU

SOUYRIS Manon 1 DN TEAM FEMININ LANGUEDOC ROUSSILLON LE BOULOU

BOUVROT Elodie DN DAMES ENTENTE BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ

Source : Directvelo.com

Crédit Photo : Desanlis Julie