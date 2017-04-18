Armentieres (59) - Prix De La Ville (École de Vélo)

Classement Poussins 1 :
1 RIFFLET EC ABBEVILLOISE
2 PLUQUET VCU HALLUINOISE
3 GOCHON VC ROUBAIX LILLE METROPOLE
4 DECOSTER VC ROUBAIX LILLE METROPOLE
Classement Poussins 2 :
1 ISBLED CC ARMENTIEROIS
2 MAIGRET DUNKERQUE LITTORAL CYCLISME
3 VANPETEGHEM RO COMINOISE
4 GITTON TRIBIKE ROBECQUOIS
4 DA SILVA VC ROUBAIX LILLE METROPOLE
6 BALLIEU CC ARMENTIEROIS
Classement Pupilles 1 :
1 HELBICQ EC FEIGNIES SAMBRE AVES.
2 REGOST RO COMINOISE
3 DESMONS VC ROUBAIX LILLE METROPOLE
3 DEMANDRILLE CC ISBERGUES MOLINGHEM
5 VAN DEN BUSSCHE US GRAVELINOISE
6 DELBERGUE VCU HALLUINOISE
7 POUPAERT VC ROUBAIX LILLE METROPOLE
7 COVIN HAINAUT CYCLING TEAM
Classement Pupilles 2 :
1 MODRZEJEWSKI CC MANQUEVILLE LILLERS
2 LAIDEZ US GRAVELINOISE
3 MARTIN CC MANQUEVILLE LILLERS
4 ROLLANDT CC ARMENTIEROIS
5 MAIGRET DUNKERQUE LITTORAL CYCLISME
6 GOUGE VCU HALLUINOISE
7 GOUGE VCU HALLUINOISE
8 RAMON CC ARMENTIEROIS
9 LEUM CC MANQUEVILLE LILLERS
Classement Benjamins 1 :
1 RIFFLET EC ABBEVILLOISE
2 AERNOUTS CANNIBALE TEAM
3 DEPRIESTRE CC ARMENTIEROIS
3 VAN SINAEY CANNIBALE TEAM
5 DEFONTAINE RO COMINOISE
5 GALIEN CC MANQUEVILLE LILLERS
7 DUPONCHELLE CC MANQUEVILLE LILLERS
8 GOCHON VC ROUBAIX LILLE METROPOLE
9 CAPITANO CC ARMENTIEROIS
10 MONSTERLET VCU HALLUINOISE
11 BOURGEOIS VC ROUBAIX LILLE METROPOLE
12 SANTRAINE CC ARMENTIEROIS
13 DEVIGNE RO COMINOISE
Classement Benjamins 2 :
1 L'HOTE VC ROUBAIX LILLE METROPOLE
2 BONNAY VC ROUBAIX LILLE METROPOLE
3 MASSET CC MANQUEVILLE LILLERS
4 MARIEN CC ISBERGUES MOLINGHEM
5 FORTE EC TOURQUENNOISE
6 VAN SINAEY CANNIBALE TEAM
7 BARTIER RO COMINOISE
7 SANTRAINE CC ARMENTIEROIS
9 FRANCOIS EC FACHES THUMESNIL RONCHIN
9 DEWASTE RO COMINOISE
11 POUILLARD CC ARMENTIEROIS
12 FRANCHOMME RO COMINOISE
13 JUILLET VC ROUBAIX LILLE METROPOLE
14 FRANCOIS EC FACHES THUMESNIL RONCHIN
15 PLUQUET VCU HALLUINOISE
16 LELIEVRE VC ROUBAIX LILLE METROPOLE
17 WINDELS CC ARMENTIEROIS
Crédit Photo : Jennifer Gouge Pluquet