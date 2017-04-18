Résultats

Engagés

Reportages

Vie des clubs

Calendrier

Brèves

Armentieres (59) - Prix De La Ville (Cadets)

Bastien Lechantre (VC Roubaix Lille Métropole) a remporté ce Lundi 17 Avril 2017 le Grand Prix Cycliste de la Ville à Armentieres (59) (Cadets). Quentin Dujardin (RO Cominoise) et Anthony Mottier (O Hesdin Marconne) ont complété le podium. 

Route
Armentieres (59) - Prix De La Ville (Cadets)

Classement :

LECHANTRE Bastien VC ROUBAIX LILLE METROPOLE
DUJARDIN Quentin RO COMINOISE
MOTTIER Anthony O HESDIN MARCONNE
PICHON Bastien EC ABEVILLOISE
CARPENTIER Florian O HESDIN
GRONIER Tom O HESDIN
LECOINTE Valentin CL BARLIN
BARTIER Louis RO COMINOISE
HUBER Pierre Mathis CC ISBERGUES MOLINGHEM
SIMON Baptiste O GRANDE SYNTHE
VANACKER Théo RO COMINOISE
HUYGHE Enzo O GRANDE SYNTHE
BRIL Hugo RO COMINOISE
SANTRAINE Louis CC ARMENTIEROIS
DUPORGE Jordan UVC CALAIS
MORREL Valentin O GRANDE SYNTHE
DUGARDIN Hugo ESEG DOUAI
ELSENS Jeanne PELDALES MADELEINES
DELENCLOS Adrien VCU HALLUINOISE
DESMET Thierry RO COMINOISE
DELGERY Baptiste O GRANDE SYNTHE

Photo Archive