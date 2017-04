Lannilis Trophée Madiot - Benjamin Labbe 1er

Classement :

1 Benjamin Labbe EC Abbeville, les 51,7km en 1h20’43’’ (moy. : 38,43km/h)

2 Axel Huens VCA St-Quentin

3 Lucas Cumenal (CC Périgueux-Dordogne)

4 Thibault D’Hervez (VC Châteaulin)

5 Maelig Briand (RO Bégard), t.m.t.

6 Eliott Pierre (Parisis AC 95)

7 Yaël Thomine (VC St-Lô-Pont-Hébert)

8 Louka Pagnier (Argenteuil Val de Seine 95)

9 Théo Crescence (AS Villemur)

10 Hugo Page (ES Auneau)

11 Enzo Andrade (UC Cholet 49)

12 Kenny Casper (AC Montdidier)

13 Kilian Labiche (Parisis AC 95)

14 Simon Rifflet (AC Amiens)

15 Paul Penhoët (CSM Clamart)

16 Axel Laurance (EC Quéven)

17 Alexis Le Guével (AC Pays de Baud)

18 Baptiste Paillard (EC Abbeville)

19 Corentin Sarnecki (VC La Souterraine)

20 Dylan Gicquel (VS Vallet)

21 Gaultier Guéguen (UC Carhaix)

22 Guerlain Conan (VC Bellilois)

23 Mathis Le Delétaire (Véloce Vannes)

24 Théo Bauwens (CC Nogent-sur-Oise)

25 Matéo Luis (US Métro)

26 Thomas Keraudren (Team Côte de Granit Rose)

27 Julien Barsby (VCA St-Quentin)

28 Aimeric Catrevaux (Redon OC)

29 Thomas Morvan (Argenteuil Val de Seine 95)

30 Lucas Lecrosnier (AS Tourlaville)

31 Félicien Gicquel (Redon OC)

32 Enzo Pouvreau (UC Nantes-Atlantique)

33 Marc-Antoine Tassart (VCA St-Quentin)

34 Gaëtan Sparfel (St-Renan Iroise Vélo)

35 Baptiste Gruel (AS Romillé)

36 Julien Dujardin (Parisis AC 95)

37 Mathis Le Berre (UC Briochine)

38 Hugo Tanguy (St-Renan Iroise Vélo)

39 Estéban Miomandre (US Métro)

40 Axel Romé (VC Dinan)

41 Ewen Simon (CC Bourg-Blanc)

42 Arthur Veldmans (Team Avesnois)

43 Hugo Toumire (VC Catenay)

44 Arthur Croguennoc (AC Gouesnou)

45 Josselin Cabaret (AC Belmontaise)

46 Mathieu Lambert (St-Vincent-Lucé-Bercé)

47 Maxan Tanguy (St-Renan Iroise Vélo)

48 Tristan Gesnouin (G. Machecoul)

49 Antony Potaire (AS Tourlaville)

50 Maxence Thorlet (VCA St-Quentin)