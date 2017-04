Hedouville (95) - Prix des Dirigeants (Pass D1/D2)

Classement :

1 MONNIER Gérald PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE 1:54:34

2 BANCE Dimitri VC BEAUCHAMP à 00mn02 s

3 BETTIOL Pierre AC CLERMONTOIS à 00mn10 s

4 RIGAULT Anthony US EZANVILLE ECOUEN

5 COURTIADE Jean Claude ES PERSANAISE

6 ARHLA Lahsen EC NOISEENNE

7 TETU Florian ES PERSANAISE

8 ROUSSEL Laurent TEAM BIKE CYCLISTE SAINT PRIX

9 BOMY Arnaud ES PERSANAISE

10 GLEIZE Jean Loup AC VAL D'OISE

11 MODOLO Eric USM GAGNY

12 VALLET Marc TEAM BEAUVAIS CYCLISTE

13 MORNAC Vincent PARISIS A.C. 95

14 OBERTI Julien PARISIS A.C. 95

15 LE BRAS Alain ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95

16 ANTUNES Frédéric VCA DU BOURGET

17 LARENAUDIE Sylvain UC MONTATAIRIENNE

18 MATHIAS Mickaël PARISIS A.C. 95

19 JUNG Daniel EC SARTROUVILLE

20 SECOND Laurent A. SOISY ENGHIEN LA BARRE

21 KALIA Mathieu CYCLES LE GREVES RACING TEAM

22 PORTE Olivier EC OSNY PONTOISE

23 LIOT Sébastien PARISIS A.C. 95

24 BENAMEUR Hamid EC NOISEENNE

25 HENRY David EC OSNY PONTOISE

26 DUVIVIER Cédric ES PERSANAISE

27 ASTRUC Thomas CM AUBERVILLIERS 93

28 PELLUET Nicolas ROUE D'OR CONFLANAISE

29 DELATTRE Eric US EZANVILLE ECOUEN

30 DECHAUX Vincent PARISIS A.C. 95

31 TETU Julien ES PERSANAISE

32 JERONIMO Carlos TEAM BIKE CYCLISTE SAINT PRIX

33 TAHIR Saïd PARISIS A.C. 95

34 LEMEY Eric VCA DU BOURGET

35 LE DANTEC Gwennig U.V.C.A TROYES

36 BENARD Mathieu CS DES ANDELYS

37 THERASSE Benoît ES PERSANAISE

38 ZANKO Gérard TEAM BIKE CYCLISTE SAINT PRIX

39 BALLUREAU Alexandre A. SOISY ENGHIEN LA BARRE

40 YACOD Amaury A. SOISY ENGHIEN LA BARRE

41 BIGNON Aurélien EC SARTROUVILLE

42 MASSON Franck USM GAGNY

43 ZAPPULA Fabrice TEAM CHATOU CYCLISME

44 SANCHEZ Gilles PARISIS A.C. 95

45 LE JEHAN Alan VC EUDOIS ET BRESLOIS

46 GREZE Jacques CSM PUTEAUX

47 PENNEQUIN Laurent ES PERSANAISE

48 LASSALLE Vincent EC SARTROUVILLE

49 MICHAUD Joel CS DES ANDELYS

50 THUILLIER Mathieu CSM EPINAY SUR SEINE

51 MARTEL Alexis A. SOISY ENGHIEN LA BARRE

52 BINET Fabien EC SARTROUVILLE

53 MARTEAU Charles ES PERSANAISE

54 BENGALA Jean Marc VCA DU BOURGET

55 BOUTIN Jean François CM AUBERVILLIERS 93

56 PASQUIER Olivier COURBEVOIE SPORTS CYCLISME

57 TREHOUX Clément US DOMONT CYCLISME

58 MIGNOT Sylvain CSM EPINAY SUR SEINE

59 AMELINE DUSSIEUX Loïc ES PERSANAISE

60 DONNET Olivier E.GISORSIENNE

61 UHL Jérôme VCA DU BOURGET

62 MONARD Florent ES PERSANAISE

63 PAYEN Jérémy CC NOGENT S/ OISE

64 MONTOYA VIEDMA Stéphane CM AUBERVILLIERS 93