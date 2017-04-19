Hedouville (95) - Prix des Dirigeants (Pass D1/D2)

Classement :
1 MONNIER Gérald PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE 1:54:34
2 BANCE Dimitri VC BEAUCHAMP à 00mn02 s
3 BETTIOL Pierre AC CLERMONTOIS à 00mn10 s
4 RIGAULT Anthony US EZANVILLE ECOUEN
5 COURTIADE Jean Claude ES PERSANAISE
6 ARHLA Lahsen EC NOISEENNE
7 TETU Florian ES PERSANAISE
8 ROUSSEL Laurent TEAM BIKE CYCLISTE SAINT PRIX
9 BOMY Arnaud ES PERSANAISE
10 GLEIZE Jean Loup AC VAL D'OISE
11 MODOLO Eric USM GAGNY
12 VALLET Marc TEAM BEAUVAIS CYCLISTE
13 MORNAC Vincent PARISIS A.C. 95
14 OBERTI Julien PARISIS A.C. 95
15 LE BRAS Alain ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95
16 ANTUNES Frédéric VCA DU BOURGET
17 LARENAUDIE Sylvain UC MONTATAIRIENNE
18 MATHIAS Mickaël PARISIS A.C. 95
19 JUNG Daniel EC SARTROUVILLE
20 SECOND Laurent A. SOISY ENGHIEN LA BARRE
21 KALIA Mathieu CYCLES LE GREVES RACING TEAM
22 PORTE Olivier EC OSNY PONTOISE
23 LIOT Sébastien PARISIS A.C. 95
24 BENAMEUR Hamid EC NOISEENNE
25 HENRY David EC OSNY PONTOISE
26 DUVIVIER Cédric ES PERSANAISE
27 ASTRUC Thomas CM AUBERVILLIERS 93
28 PELLUET Nicolas ROUE D'OR CONFLANAISE
29 DELATTRE Eric US EZANVILLE ECOUEN
30 DECHAUX Vincent PARISIS A.C. 95
31 TETU Julien ES PERSANAISE
32 JERONIMO Carlos TEAM BIKE CYCLISTE SAINT PRIX
33 TAHIR Saïd PARISIS A.C. 95
34 LEMEY Eric VCA DU BOURGET
35 LE DANTEC Gwennig U.V.C.A TROYES
36 BENARD Mathieu CS DES ANDELYS
37 THERASSE Benoît ES PERSANAISE
38 ZANKO Gérard TEAM BIKE CYCLISTE SAINT PRIX
39 BALLUREAU Alexandre A. SOISY ENGHIEN LA BARRE
40 YACOD Amaury A. SOISY ENGHIEN LA BARRE
41 BIGNON Aurélien EC SARTROUVILLE
42 MASSON Franck USM GAGNY
43 ZAPPULA Fabrice TEAM CHATOU CYCLISME
44 SANCHEZ Gilles PARISIS A.C. 95
45 LE JEHAN Alan VC EUDOIS ET BRESLOIS
46 GREZE Jacques CSM PUTEAUX
47 PENNEQUIN Laurent ES PERSANAISE
48 LASSALLE Vincent EC SARTROUVILLE
49 MICHAUD Joel CS DES ANDELYS
50 THUILLIER Mathieu CSM EPINAY SUR SEINE
51 MARTEL Alexis A. SOISY ENGHIEN LA BARRE
52 BINET Fabien EC SARTROUVILLE
53 MARTEAU Charles ES PERSANAISE
54 BENGALA Jean Marc VCA DU BOURGET
55 BOUTIN Jean François CM AUBERVILLIERS 93
56 PASQUIER Olivier COURBEVOIE SPORTS CYCLISME
57 TREHOUX Clément US DOMONT CYCLISME
58 MIGNOT Sylvain CSM EPINAY SUR SEINE
59 AMELINE DUSSIEUX Loïc ES PERSANAISE
60 DONNET Olivier E.GISORSIENNE
61 UHL Jérôme VCA DU BOURGET
62 MONARD Florent ES PERSANAISE
63 PAYEN Jérémy CC NOGENT S/ OISE
64 MONTOYA VIEDMA Stéphane CM AUBERVILLIERS 93