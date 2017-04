Hedouville (95) - Prix des Dirigeants (Pass D3/D4)

Alain Bourson (Olympique C.V.O.) a remporté ce Dimanche 16 Avril 2017 le Grand Prix des Dirigeants à Hedouville (95) (Pass D3/D2). Pascal Pitel (Team Podiocom Janze) et Bruno Toigo (A.C.B.B.) ont complété le podium.

Classement :

1 BOURSON Alain OLYMPIQUE C.V.O. 1:45:10

2 PITEL Pascal TEAM PODIOCOM JANZE à 02mn25 s

3 TOIGO Bruno A. C. B. B. à 02mn42 s

4 RADADI Radad CC FORMERIE

5 GUERIEL Sylvain AS HERBLAY

6 GAMAIN Olivier AC VAL D'OISE

7 PETIT Stéphane ROUE D'OR CONFLANAISE

8 CHAMVOUX Olivier AC VAL D'OISE

9 CAFFIN Jean Noël ES PERSANAISE

10 THOUMELIN Mickaël USM GAGNY

11 MEUNIER Sébastien ES PERSANAISE

12 VANDERHAEGEN Pascal USM GAGNY

13 VERRON Bruno ROUE D'OR CONFLANAISE

14 PIRIOU Bruno PARISIS A.C. 95

15 CANU Nicolas A. SOISY ENGHIEN LA BARRE

16 CATHERINE Michel PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE

17 COLLEN Fabrice AS HERBLAY

18 PREVOST Frédéric ROUE D'OR CONFLANAISE

19 BERTHE Philippe A. SOISY ENGHIEN LA BARRE

20 BOUAOUICHE Ammar VCA DU BOURGET

21 CARRE Daniel SVP

22 ALLIROL Didier COURBEVOIE SPORTS CYCLISME

23 POUGIN Dominique ACCTB SEVRAN

24 BLANCHARDON Patrice ES PERSANAISE

25 LE BRAS Justine CSM VILLENEUVE GARENNE

26 RANNOU Jean Claude ES PERSANAISE

27 LEJEUNE Thierry VCA DU BOURGET

28 BROCQUE Michel VCA DU BOURGET

29 VALOISE Louis Felix PARISIS A.C. 95

30 TRESFIELD Hubert EC GOUSSAINVILLE PUISEUX

Crédit Photo : Thierry Le Marchand