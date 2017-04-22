Wevelgem (Belgique) - Samuel Leroux 7ème

Classement :
1 WARD Tanner USAH47´14" -ELITE
2 DEWULF Stan BEL LOTTO SOUDALU23
3 EECKHOUT Niko BELH47´26"+0´12" INDIVIDUEELMASTM
4 DESMECHT David BEL TARTELETTO - ISOREX SUPERANO HAM (TEAM B) ELITE
5 VANDAELE Angelo BELH47´36"+0´22" WIELERTEAM DECOCK-VAN EYCK-DEVOS-CAPOENELITE
6 GELDHOF David BELH47´42"+0´28" WIELERTEAM DECOCK-VAN EYCK-DEVOS-CAPOENELITE
7 LEROUX Samuel FRA VERANCLASSIC - EKOIELITE
8 VANDEVYVERE Gauthier BELH47´44"+0´30" ATOM 6 - ALNO KEUKENS WAKKEN CTU
9 VAN HAVERBEKE Julien FRAH48´01"+0´47" CC NOGENT SUR OISEELITE
10 SLAGMULDERS Yorick BELH48´07"+0´53" VAN EYCK SPORTU
11 LAGNEAUX Yoni BEL BAGUET - M. I. B. A. - INDULEK - DERITO CYCLING TEAMU23
12 MAFFEIS Dany FRA -ELITE
13 MANOLITO Balcaen BEL WIELERTEAM DECOCK-VAN EYCK-DEVOS-CAPOENU23
14 DE MAREZ Ruben BELH48´11"+0´57" DOVY KEUKENS - FCCELITE
15 DE JAEGER Nick BELH48´21"+1´07" HOME SOLUTION - ANMAPA - SOENENS CYCLING TEAMU23
16 BULTYNCK Isaak Floris A BELH49´04"+1´50" INDIVIDUEELELITE
17 SABBE Enzo BELH49´06"+1´52" WIELERTEAM DECOCK-VAN EYCK-DEVOS-CAPOENELITE
18 MONCOMBLE Nicolas FRA DUNKERQUE LITTORAL CYCLISMEELITE
19 JANSSENS Jarrid BELH49´26"+2´12" V. Z. W. ROYAL ANTWERP BICYCLE CLUB U23
20 TOUQUET Joren BELH49´38"+2´24" WIELERTEAM DECOCK-VAN EYCK-DEVOS-CAPOENELITE
21 DESTATSBADER Roy BELH49´44"+2´30" ATOM 6 - ALNO KEUKENS WAKKEN CTU
22 ORBIE Stephen BEL ATOM 6 - ALNO KEUKENS WAKKEN CTELITE
23 DEGEZELLE Kevin BEL WIELERTEAM DECOCK-VAN EYCK-DEVOS-CAPOENELITE
24 LOENDERS Glenn BEL UNITED C. T. U23
25 HEWETT David GBR PCT TOMACCELITE
26 VANDEWIELE Frederik BEL HOME SOLUTION - ANMAPA - SOENENS CYCLING TEAMELITE
27 VANNESTE Evert BELH49´54"+2´40" VIND ! CYCLING PROJECTELITE
28 DESCAMPS Joris BEL MEUBELEN GAVERZICHT-GLASCENTRA CTELITE
29 DEMEYER Niels BELH49´57"+2´43" DL CHEMICALS-RUWOMAT-IVTELITE
30 PATTYN Jeroen BEL VL TECHNICS - EXPERZA - ABUTRIEK C. T. U23
31 LANGEDOCK Mathieu BEL WIELERTEAM DECOCK-VAN EYCK-DEVOS-CAPOENELITE
32 DELAMEILLEURE Mathias BELH50´20"+3´06" DOVY KEUKENS - FCCELITE
33 WHITE Jacob USAH51´29"+4´15" OKLAHOMA CITY VELO CLUBELITE
34 WAGEMANS Koen BEL INDIVIDUEELMASTM
35 VERVAEKE Aäron BEL VZW WP DE MOLENSPURTERS MEULEBEKEU23
36 DEWACHTER Aaron BEL VL TECHNICS - EXPERZA - ABUTRIEK C. T. U23
37 VERBEECK Qwinten BEL PCT TOMACCU23
38 OSTYN Arthur BEL MEUBELEN GAVERZICHT-GLASCENTRA CTU
39 HUYGHE Gilles BEL WIELERTEAM DECOCK-VAN EYCK-DEVOS-CAPOENU23
40 CALLEWAERT Rodric BEL INDIVIDUEELELITE
41 VERMEULEN Niels BEL WIELERTEAM DECOCK-VAN EYCK-DEVOS-CAPOENU23
42 CADRON Julien BEL ESPIRA CYCLING TEAMELITE
43 MOERMAN Thomas BEL VIND ! CYCLING PROJECTU23
44 FOAMES Ben GBR GOMA DAKWERKEN - VDB STEENHOUWERIJ CYCLING TEAMU23
45 DE PLUS Jasper BEL HOME SOLUTION - ANMAPA - SOENENS CYCLING TEAMU23
46 ZIMINE Boris FRA GSC BLAGNAC VELO SPORTELITE
47 BIEBAU Aaron BEL MEUBELEN GAVERZICHT-GLASCENTRA CTU
48 DE WITTE Brecht BEL TOMABEL-INOFEC CYCLINGTEAMELITE
49 ROLET Sylvain BEL ROYAL VELO-CLUB OTTIGNIESELITE
50 DE VILLE Jelle BEL VAN EYCK SPORTU
51 BIDO ARDUINO Giovane BRA DOVY KEUKENS - FCCU23
52 PAUWELS Nills BEL WIELERTEAM DECOCK-VAN EYCK-DEVOS-CAPOENELITE
53 BRUYNEEL Giel BEL DL CHEMICALS-RUWOMAT-IVTELITE
54 GOUEL Valentin FRA ESEG DOUAIELITE
55 DEVOLDERE Niki BEL TEAM BIKESENSATIONELITE
Abandons :
DNFDESMET Jani BEL DL CHEMICALS-RUWOMAT-IVTELITE
DNFVAN DE WALLE Goran BEL HOME SOLUTION - ANMAPA - SOENENS CYCLING TEAMU23
DNFLETEN Matthias BEL K. V. C. DEINZE VZWU23
DNFROOSENS Robin BEL GOMA DAKWERKEN - VDB STEENHOUWERIJ CYCLING TEAMU23
DNFDE BACKER Kristof BEL WIELERTEAM DECOCK-VAN EYCK-DEVOS-CAPOENELITE
DNFVANMEERHAEGHE Dante BEL ASFRA RACING TEAMU23
DNFVANHAECKE Thomas BEL WIELERTEAM DECOCK-VAN EYCK-DEVOS-CAPOENELITE
DNFDE VULDER Gilles BEL ASFRA RACING TEAMU23
DNFMUYLAERT Sam BEL JARFACE DEVELOPMENT TEAMU23
DNFWILLEMOT Bastien BEL K. V. C. DEINZE VZWU23
DNFVANSTEENKISTE Göran BEL MEUBELEN GAVERZICHT-GLASCENTRA CTU
DNFVANOVERBERGHE Mathias BEL ASFRA RACING TEAMU23
DNFMICHAUX Emiel BEL WIELERTEAM DECOCK-VAN EYCK-DEVOS-CAPOENAMA+
DNFWELLS George GBR PCT TOMACCELITE
DNFVERMEULEN Jellerich BEL WIELERTEAM IEPERELITE
DNFROSSEEL Ricky BEL ATOM 6 - ALNO KEUKENS WAKKEN CTELITE
DNFMARIN Glenn BEL DCR CYCLING TEAMU23
DNFLORIES Quinten BEL ASFRA RACING TEAMU23
DNFDELEU Robbe BEL MEUBELEN GAVERZICHT-GLASCENTRA CTELITE
DNFVANDEVYVERE Beau BEL WIELERTEAM IEPERU
DNFDAGHUYT Gianni BEL ROYAL CYCLISTS PESANT CLUB LIEGEOISU
DNFMACFARLANE Charlie USA INDIVIDUEELU
DNFCALLEMEIN Pieter BEL PCT TOMACCELITE
DNFHAVILL David CAN VELOLABRTU23
DNFDE GARIS Thomas AUS NORWOOD CCELITE
DNFLASHLEY Sam GER SPORTU
DNFDEWITTE Casper BEL ASFRA RACING TEAMU23
DNFMORTIER Bjarne BEL WIELERTEAM DECOCK-VAN EYCK-DEVOS-CAPOENU23
DNFLELEU Antoine BEL DUNKERQUE LITTORAL CYCLISMEELITE
DNFADAM Benjamin BEL BLANCS GILETS BRABANT WALLONU23
DNFMOMMENS Timothy BEL WIELERTEAM DECOCK-VAN EYCK-DEVOS-CAPOENELITE
DNFCOUCKUYT Jens BEL TRUST MTB TEAM VZWELITE
DNFHUYSSER Jeroen BEL INDIVIDUEELELITE
DNFVERHULST Lothar BEL EFC-L&R-VULSTEKEU
DNFKOBLE Adam USA TRANSITIONS LIFECAREELITE
DNFMOLENBERGHS Pieter BEL STAGECO - SPECIAL PAINT CYCLING TEAMELITE
DNFVANWALLEGHEM Yenco BEL MEUBELEN GAVERZICHT-GLASCENTRA CTU
DNFBOSTOEN Gianni BEL THUISVERPLEGING DELPHINE DECOCK - IVT - ATOM 6 CTELITE
DNFBIEBUYCK Corentin BEL ROYAL VELO-CLUB OTTIGNIESU23
DNFSCHOTTE Lauwrence BEL MEUBELEN GAVERZICHT-GLASCENTRA CTELITE
DNFCOMMEYNE Steffen BEL KONINKLIJKE BRUGSE VELOSPORT VZWELITE
DNFVIEZ Corentin BEL ASFRA RACING TEAMU23
DNFVAN HAUWERMEIREN Michiel BEL HOME SOLUTION - ANMAPA - SOENENS CYCLING TEAMU23
DNFVERHULST Emile BEL INTRASYS NODRUGS MTB DREAMTEAMU23
DNFNERINCKX Tim BEL HOME SOLUTION - ANMAPA - SOENENS CYCLING TEAMU23
DNFKIYOMASA Hanada JPN TEAM EURASIAU23
DNFTAKIYAMA Riku JPN TEAU EURASIAU23
DNFYSHIOKA Takuya JPN TEAM EURASIAU23
DNFSUZUKI Shiryu JPN TEAM EURASIAU23
DNFPORIAU Tim BEL IMAGE4U-TREK CYCLING TEAMELITE
DNFWELVAERT Michael FRA VC AMATEUR ST QUENTINELITE
DNFPATTYN Karel BEL VL TECHNICS - EXPERZA - ABUTRIEK C. T. ELITE
Photo Archive :