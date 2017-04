Wevelgem (Belgique) - Samuel Leroux 7ème

Classement :

1 WARD Tanner USAH47´14" -ELITE

2 DEWULF Stan BEL LOTTO SOUDALU23

3 EECKHOUT Niko BELH47´26"+0´12" INDIVIDUEELMASTM

4 DESMECHT David BEL TARTELETTO - ISOREX SUPERANO HAM (TEAM B) ELITE

5 VANDAELE Angelo BELH47´36"+0´22" WIELERTEAM DECOCK-VAN EYCK-DEVOS-CAPOENELITE

6 GELDHOF David BELH47´42"+0´28" WIELERTEAM DECOCK-VAN EYCK-DEVOS-CAPOENELITE

7 LEROUX Samuel FRA VERANCLASSIC - EKOIELITE

8 VANDEVYVERE Gauthier BELH47´44"+0´30" ATOM 6 - ALNO KEUKENS WAKKEN CTU

9 VAN HAVERBEKE Julien FRAH48´01"+0´47" CC NOGENT SUR OISEELITE

10 SLAGMULDERS Yorick BELH48´07"+0´53" VAN EYCK SPORTU

11 LAGNEAUX Yoni BEL BAGUET - M. I. B. A. - INDULEK - DERITO CYCLING TEAMU23

12 MAFFEIS Dany FRA -ELITE

13 MANOLITO Balcaen BEL WIELERTEAM DECOCK-VAN EYCK-DEVOS-CAPOENU23

14 DE MAREZ Ruben BELH48´11"+0´57" DOVY KEUKENS - FCCELITE

15 DE JAEGER Nick BELH48´21"+1´07" HOME SOLUTION - ANMAPA - SOENENS CYCLING TEAMU23

16 BULTYNCK Isaak Floris A BELH49´04"+1´50" INDIVIDUEELELITE

17 SABBE Enzo BELH49´06"+1´52" WIELERTEAM DECOCK-VAN EYCK-DEVOS-CAPOENELITE

18 MONCOMBLE Nicolas FRA DUNKERQUE LITTORAL CYCLISMEELITE

19 JANSSENS Jarrid BELH49´26"+2´12" V. Z. W. ROYAL ANTWERP BICYCLE CLUB U23

20 TOUQUET Joren BELH49´38"+2´24" WIELERTEAM DECOCK-VAN EYCK-DEVOS-CAPOENELITE

21 DESTATSBADER Roy BELH49´44"+2´30" ATOM 6 - ALNO KEUKENS WAKKEN CTU

22 ORBIE Stephen BEL ATOM 6 - ALNO KEUKENS WAKKEN CTELITE

23 DEGEZELLE Kevin BEL WIELERTEAM DECOCK-VAN EYCK-DEVOS-CAPOENELITE

24 LOENDERS Glenn BEL UNITED C. T. U23

25 HEWETT David GBR PCT TOMACCELITE

26 VANDEWIELE Frederik BEL HOME SOLUTION - ANMAPA - SOENENS CYCLING TEAMELITE

27 VANNESTE Evert BELH49´54"+2´40" VIND ! CYCLING PROJECTELITE

28 DESCAMPS Joris BEL MEUBELEN GAVERZICHT-GLASCENTRA CTELITE

29 DEMEYER Niels BELH49´57"+2´43" DL CHEMICALS-RUWOMAT-IVTELITE

30 PATTYN Jeroen BEL VL TECHNICS - EXPERZA - ABUTRIEK C. T. U23

31 LANGEDOCK Mathieu BEL WIELERTEAM DECOCK-VAN EYCK-DEVOS-CAPOENELITE

32 DELAMEILLEURE Mathias BELH50´20"+3´06" DOVY KEUKENS - FCCELITE

33 WHITE Jacob USAH51´29"+4´15" OKLAHOMA CITY VELO CLUBELITE

34 WAGEMANS Koen BEL INDIVIDUEELMASTM

35 VERVAEKE Aäron BEL VZW WP DE MOLENSPURTERS MEULEBEKEU23

36 DEWACHTER Aaron BEL VL TECHNICS - EXPERZA - ABUTRIEK C. T. U23

37 VERBEECK Qwinten BEL PCT TOMACCU23

38 OSTYN Arthur BEL MEUBELEN GAVERZICHT-GLASCENTRA CTU

39 HUYGHE Gilles BEL WIELERTEAM DECOCK-VAN EYCK-DEVOS-CAPOENU23

40 CALLEWAERT Rodric BEL INDIVIDUEELELITE

41 VERMEULEN Niels BEL WIELERTEAM DECOCK-VAN EYCK-DEVOS-CAPOENU23

42 CADRON Julien BEL ESPIRA CYCLING TEAMELITE

43 MOERMAN Thomas BEL VIND ! CYCLING PROJECTU23

44 FOAMES Ben GBR GOMA DAKWERKEN - VDB STEENHOUWERIJ CYCLING TEAMU23

45 DE PLUS Jasper BEL HOME SOLUTION - ANMAPA - SOENENS CYCLING TEAMU23

46 ZIMINE Boris FRA GSC BLAGNAC VELO SPORTELITE

47 BIEBAU Aaron BEL MEUBELEN GAVERZICHT-GLASCENTRA CTU

48 DE WITTE Brecht BEL TOMABEL-INOFEC CYCLINGTEAMELITE

49 ROLET Sylvain BEL ROYAL VELO-CLUB OTTIGNIESELITE

50 DE VILLE Jelle BEL VAN EYCK SPORTU

51 BIDO ARDUINO Giovane BRA DOVY KEUKENS - FCCU23

52 PAUWELS Nills BEL WIELERTEAM DECOCK-VAN EYCK-DEVOS-CAPOENELITE

53 BRUYNEEL Giel BEL DL CHEMICALS-RUWOMAT-IVTELITE

54 GOUEL Valentin FRA ESEG DOUAIELITE

55 DEVOLDERE Niki BEL TEAM BIKESENSATIONELITE

Abandons :

DNFDESMET Jani BEL DL CHEMICALS-RUWOMAT-IVTELITE

DNFVAN DE WALLE Goran BEL HOME SOLUTION - ANMAPA - SOENENS CYCLING TEAMU23

DNFLETEN Matthias BEL K. V. C. DEINZE VZWU23

DNFROOSENS Robin BEL GOMA DAKWERKEN - VDB STEENHOUWERIJ CYCLING TEAMU23

DNFDE BACKER Kristof BEL WIELERTEAM DECOCK-VAN EYCK-DEVOS-CAPOENELITE

DNFVANMEERHAEGHE Dante BEL ASFRA RACING TEAMU23

DNFVANHAECKE Thomas BEL WIELERTEAM DECOCK-VAN EYCK-DEVOS-CAPOENELITE

DNFDE VULDER Gilles BEL ASFRA RACING TEAMU23

DNFMUYLAERT Sam BEL JARFACE DEVELOPMENT TEAMU23

DNFWILLEMOT Bastien BEL K. V. C. DEINZE VZWU23

DNFVANSTEENKISTE Göran BEL MEUBELEN GAVERZICHT-GLASCENTRA CTU

DNFVANOVERBERGHE Mathias BEL ASFRA RACING TEAMU23

DNFMICHAUX Emiel BEL WIELERTEAM DECOCK-VAN EYCK-DEVOS-CAPOENAMA+

DNFWELLS George GBR PCT TOMACCELITE

DNFVERMEULEN Jellerich BEL WIELERTEAM IEPERELITE

DNFROSSEEL Ricky BEL ATOM 6 - ALNO KEUKENS WAKKEN CTELITE

DNFMARIN Glenn BEL DCR CYCLING TEAMU23

DNFLORIES Quinten BEL ASFRA RACING TEAMU23

DNFDELEU Robbe BEL MEUBELEN GAVERZICHT-GLASCENTRA CTELITE

DNFVANDEVYVERE Beau BEL WIELERTEAM IEPERU

DNFDAGHUYT Gianni BEL ROYAL CYCLISTS PESANT CLUB LIEGEOISU

DNFMACFARLANE Charlie USA INDIVIDUEELU

DNFCALLEMEIN Pieter BEL PCT TOMACCELITE

DNFHAVILL David CAN VELOLABRTU23

DNFDE GARIS Thomas AUS NORWOOD CCELITE

DNFLASHLEY Sam GER SPORTU

DNFDEWITTE Casper BEL ASFRA RACING TEAMU23

DNFMORTIER Bjarne BEL WIELERTEAM DECOCK-VAN EYCK-DEVOS-CAPOENU23

DNFLELEU Antoine BEL DUNKERQUE LITTORAL CYCLISMEELITE

DNFADAM Benjamin BEL BLANCS GILETS BRABANT WALLONU23

DNFMOMMENS Timothy BEL WIELERTEAM DECOCK-VAN EYCK-DEVOS-CAPOENELITE

DNFCOUCKUYT Jens BEL TRUST MTB TEAM VZWELITE

DNFHUYSSER Jeroen BEL INDIVIDUEELELITE

DNFVERHULST Lothar BEL EFC-L&R-VULSTEKEU

DNFKOBLE Adam USA TRANSITIONS LIFECAREELITE

DNFMOLENBERGHS Pieter BEL STAGECO - SPECIAL PAINT CYCLING TEAMELITE

DNFVANWALLEGHEM Yenco BEL MEUBELEN GAVERZICHT-GLASCENTRA CTU

DNFBOSTOEN Gianni BEL THUISVERPLEGING DELPHINE DECOCK - IVT - ATOM 6 CTELITE

DNFBIEBUYCK Corentin BEL ROYAL VELO-CLUB OTTIGNIESU23

DNFSCHOTTE Lauwrence BEL MEUBELEN GAVERZICHT-GLASCENTRA CTELITE

DNFCOMMEYNE Steffen BEL KONINKLIJKE BRUGSE VELOSPORT VZWELITE

DNFVIEZ Corentin BEL ASFRA RACING TEAMU23

DNFVAN HAUWERMEIREN Michiel BEL HOME SOLUTION - ANMAPA - SOENENS CYCLING TEAMU23

DNFVERHULST Emile BEL INTRASYS NODRUGS MTB DREAMTEAMU23

DNFNERINCKX Tim BEL HOME SOLUTION - ANMAPA - SOENENS CYCLING TEAMU23

DNFKIYOMASA Hanada JPN TEAM EURASIAU23

DNFTAKIYAMA Riku JPN TEAU EURASIAU23

DNFYSHIOKA Takuya JPN TEAM EURASIAU23

DNFSUZUKI Shiryu JPN TEAM EURASIAU23

DNFPORIAU Tim BEL IMAGE4U-TREK CYCLING TEAMELITE

DNFWELVAERT Michael FRA VC AMATEUR ST QUENTINELITE

DNFPATTYN Karel BEL VL TECHNICS - EXPERZA - ABUTRIEK C. T. ELITE

