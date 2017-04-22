Leval (59) - Grand Prix de l'Avesnois (Juniors/Espoirs

Classement :
1 HATTIER Bruno CM AUBERVILLIERS 93 2:57:43
2 PINAUD Anthony VC AMATEUR ST QUENTIN 0:00:11
3 HUYET Baptiste CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AIS ''
4 PASTOT Vincent VC AMATEUR ST QUENTIN 0:00:21
5 WARAS Corentin VC ROUEN 76 ''
6 DOURLENS Charles Antoine O GRANDE SYNTHE ''
7 PIRY Sébastien CM AUBERVILLIERS 93 ''
8 HOUCKE Killyan O GRANDE SYNTHE ''
9 ORTILLON Valentin TEAM PELTRAX - CSD ''
10 VANDERMEERSCH Emilien O GRANDE SYNTHE ''
11 GINELLI Vincent CC NOGENT / OISE ''
12 KUENTZ Anthony CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AIS ''
13 WATRELOT Jean Lou VC ROUEN 76 ''
14 PALADE Thomas VTT ST AMAND LES EAUX ''
15 RONDEAU Fabien VC ROUEN 76 ''
16 SAGNIER Théo CC NOGENT / OISE 0:01:14
17 VALETTE Pierre TEAM PELTRAX - CSD 0:05:39
18 BRUNEL Alexys CC ETUPES LE DOUBS PAYS DE MONTBELIAR ''
19 BIGO Mathias ESEG DOUAI ''
20 HOPIN Dimitri VC AMATEUR ST QUENTIN ''
21 BERNARD Baptiste EC WAMBRECHIES MARQUETTE LILLE ''
22 DEMAN Baptiste E.C. BAUME LES DAMES ''
23 BECOT Johan OLYMPIQUE C.V.O. ''
24 MONTANA Sylvain VC ROUEN 76 ''
25 POULLAIN Benoît VC AMATEUR ST QUENTIN ''
26 TARASSOV Kirill U.V.C.A TROYES ''
27 NICOLAS Théo VC ROUEN 76 0:05:50
28 VAHTRA Norman CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AIS ''
29 DEGRUTERE Corentin FLANDRE ELITE CYCLISME ''
30 REVILLON Anthony O GRANDE SYNTHE ''
31 RONDEAU Thibaut VC AMATEUR ST QUENTIN ''
32 ZEHNICH Dorian CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AIS ''
33 CREPIN Félicien U.V.C.CHARLEVILLE-MEZ ''
34 VAN SNICK Florian CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AIS ''
35 HOURIEZ Louis VC AMATEUR ST QUENTIN ''
36 PELEMAN Jan O GRANDE SYNTHE ''
37 MARIE Judicaël VC PACEEN ''
38 HOEZ Théo CC CAMBRESIEN ''
39 HRMO Milan CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AIS ''
40 TRZEBOWSKI Marc Antoine VC ROUBAIX LILLE METROPOLE ''
41 DROUART Nicolas U.V.C.CHARLEVILLE-MEZ ''
42 LEBLOND Hadrien U.V.C.A TROYES ''
43 DELOBEL Florian ES ARQUES ''
44 DUFAU Axel O GRANDE SYNTHE ''
45 ELOY Maxime CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AIS ''
46 VIEZ Adam FLANDRE ELITE CYCLISME ''
47 VAZ Lucas E C V BOULZICOURT ''
48 DEVIENNE Quentin FLANDRE ELITE CYCLISME ''
49 BACHERY Julien CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AIS ''
50 VICEK Guillaume CC NOGENT / OISE ''
51 POUILLARD Hugo O GRANDE SYNTHE ''
52 HAFFREINGUE Charles ESEG DOUAI ''
53 TRONET Quentin UVC CALAIS ''
54 NOJAC Thibaud VCA DU BOURGET ''
Photo Archive : Marie Greneche