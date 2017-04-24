Saint Cyr Sur Morin (77) - Prix de La Municipalité (Minimes)

Classement :
1 BRIDRON Thibaud GUIDON CHALETTOIS 0:43:58
2 GRAZIANI Timoté ESC MEAUX
3 DUCHAUSSOIT Hugo EC MONTGERON VIGNEUX
4 CLAUDE Enzo ASPTT DE TROYES
5 FELGUEIRAS Jordan EC GOUSSAINVILLE PUISEUX
6 BOULAIRE Angus JS FERTE GAUCHER
7 DE SOUSA Anthony TEAM 94 CYCLING
8 BOIVIN Alban U.V.C.A TROYES
9 GOUSSOT Cyprien EC MONTGERON VIGNEUX
10 MAREC Flavien LAGNY PONTCARRE CYC.
11 DEMONMEROT Thibaut LES RAYONS DE L'AVENIR
12 LE MORVAN Odin UC LONGJUMELLOISE
13 FARDEAU Robin EC MONTGERON VIGNEUX
14 JACQ Ghislain LES RAYONS DE L'AVENIR
15 COULON Louis LAGNY PONTCARRE CYC.
16 PANOR Enzo TEAM 94 CYCLING
17 MULLOIS Quentin EC MONTGERON VIGNEUX
18 MOINE Mathis VELO CLUB AUXERROIS
19 JOCKIN Kylian LAGNY PONTCARRE CYC.
20 FAHY Mattéo JS FERTE GAUCHER
21 WASEK Mathias LAGNY PONTCARRE CYC.
22 FEAU Mathis EC CHATEAU THIERRY
23 MEZIERES Hugo LES RAYONS DE L'AVENIR
24 DROLON Mathis ESC MEAUX
25 GERARDIERE Antoine VC FONTAINEBLEAU AVON
26 FIALIP Louison JS FERTE GAUCHER
27 GAULTIER Mehdi VC FONTAINEBLEAU AVON
28 BRUNET Nathan LA PEDALE FERTOISE
29 DUBAND Antonin LAGNY PONTCARRE CYC.
30 NOMINE Yoann LAGNY PONTCARRE CYC.
31 MICHEL Maxime EC MONTGERON VIGNEUX
32 MARCHETTI Alonso LAGNY PONTCARRE CYC.
33 SPILERS Charbel LAGNY PONTCARRE CYC.
34 DAL PRA Thomas LAGNY PONTCARRE CYC.
35 CHAMPON Nicolas LAGNY PONTCARRE CYC.
36 MOURAND Cédric LAGNY PONTCARRE CYC.
37 BERROYER Aurèle US CRETEIL
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