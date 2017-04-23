Helleville (50) - Trophée de la Manche : Pierre Tielemans 3ème

Classement :
1 RAID RISTO VC ROUEN 76
2 CHOPIN DAVID TEAM BRICQUEBEC COTENTIN
3 TIELEMANS PIERRE USSA PAVILLY BARENTIN
4 BIHEL CÉSAR TEAM PAYS DE DINAN
5 JAMES OWEN COTES D'ARMOR-MARIE MORIN
6 BUNODIERE GUILLAUME VC AVRANCHES
7 ROTURIER ANTHONY UNION CYCLISTE CHOLET 49
8 MARIE RODOLPHE LAVAL CYCLISME 53
9 DELAPLACE CÉDRIC TEAM BRICQUEBEC COTENTIN
10 LE LAY AURELIEN VC AVRANCHES
11 LEBRETON ROMAIN UNION CYCLISTE CHOLET 49
12 MESNIL ALEXANDRE TEAM BRICQUEBEC COTENTIN
13 TIJOU CLEMENT UNION CYCLISTE CHOLET 49
14 LESELLIER ARNAUD ES TORIGNI
15 CORNILLET ERWAN TEAM BRICQUEBEC COTENTIN
16 BALFOUR STUART COTES D'ARMOR-MARIE MORIN
17 TORTELIER VALENTIN SABLE SARTHE CYCLISME PDL
18 GRISON KÉVIN TEAM BRICQUEBEC COTENTIN
19 ROLLAND JULES COTES D'ARMOR-MARIE MORIN
20 CHAN TSIN ROMAIN AC BAYEUX
21 LEPLINGARD ANTOINE VC PAYS DE LOUDEAC
22 BOUTVILLE DAVID LAVAL CYCLISME 53
23 BOUGUET HUGO CM AUBERVILLIERS 93
24 PETITJEAN GWENAEL TEAM PAYS DE DINAN
25 BRADSHAW WILLIAM TEAM PAYS DE DINAN
26 MARIAULT AXEL TEAM PAYS DE DINAN
27 DELEHAYE BRYAN USSA PAVILLY BARENTIN
28 SCHMIDT NICOLAS COTES D'ARMOR-MARIE MORIN
29 LECLERC PIERRICK MOYON CYCLOSPORT
30 JEGOU JULIEN COTES D'ARMOR-MARIE MORIN
31 LOZAC'H CHRISTOPHE VC CANTON DES PIEUX
32 BARKET FLORIAN COTES D'ARMOR-MARIE MORIN
33 LEBRETON PIERRE CM AUBERVILLIERS 93
34 DUPONQ CLÉMENT USSA PAVILLY BARENTIN
35 HAMEL ALEXIS TEAM BRICQUEBEC COTENTIN
36 BACON THOMAS VCA Le Bourget
37 NAGAYAMA TAKAHIRO AC CHERBOURG COTENTIN
38 LETERRIER ADRIEN AC CHERBOURG COTENTIN
39 LEVALLOIS MANUEL MOYON CYCLOSPORT
40 PIERRE ALEXIS VC PAYS DE LOUDEAC
41 VAUBRUN SIMON TEAM BRICQUEBEC COTENTIN
42 AUGUIN ANTHONY AC CHERBOURG COTENTIN
43 HERVIEU ANTHONY MOYON CYCLOSPORT
44 CRUCHON GUILLAUME AC CHERBOURG COTENTIN
45 NORMAND FRÉDÉRIC MOYON CYCLOSPORT
46 DURAND DYLAN UNION CYCLISTE CHOLET 49
47 LECHEVALIER MATTHIEU TEAM BRICQUEBEC COTENTIN
48 LEPLINGARD NATHAN UNION CYCLISTE CHOLET 49
49 BERNARD FRÉDÉRIC VC CANTON DES PIEUX
50 NAKAMURA KEISUKE USSA PAVILLY BARENTIN
51 BIZET RONAN VS CHARTRAIN
52 DRANSART MAXIME TEAM PAYS DE DINAN
53 CHESNEL PASCAL TEAM BRICQUEBEC COTENTIN
54 MARIE ALEXANDRE VC AVRANCHES 1ère Catégorie
55 DIGNE CLÉMENT VC AVRANCHES 3e Catégorie
56 JOALLAND KILLIAN UNION CYCLISTE CHOLET 49
57 BOISSET THIBAULT UNION CYCLISTE CHOLET 49
58 MABIRE MAXIME UC BRICQUEBEC
59 BODE ANTHONY UC LANDELLAISE
60 ANGOT THÉO AS TOURLAVILLE CYCLISME
61 MARIE JORDAN MOYON CYCLOSPORT
Crédit Photo : André Quentin
Source : Directvelo.com