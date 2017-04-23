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Helleville (50) - Trophée de la Manche : Pierre Tielemans 3ème

Risto Raid (VC Rouen 76) a remporté ce Samedi 22 Avril 2017 le Trophée de la Manche Helleville-Héauville (50) (1-2-3-Juniors). David Chopin (Team Bricquebec Cotentin) et Pierre Tielemans (USSA Pavilly Barentin) ont complété le podium. 

Route
Helleville (50) - Trophée de la Manche : Pierre Tielemans 3ème

Classement :

1 RAID RISTO VC ROUEN 76 
2 CHOPIN DAVID TEAM BRICQUEBEC COTENTIN
3 TIELEMANS PIERRE USSA PAVILLY BARENTIN 
4 BIHEL CÉSAR TEAM PAYS DE DINAN 
5 JAMES OWEN COTES D'ARMOR-MARIE MORIN 
6 BUNODIERE GUILLAUME VC AVRANCHES
7 ROTURIER ANTHONY UNION CYCLISTE CHOLET 49 
8 MARIE RODOLPHE LAVAL CYCLISME 53 
9 DELAPLACE CÉDRIC TEAM BRICQUEBEC COTENTIN 
10 LE LAY AURELIEN VC AVRANCHES 
11 LEBRETON ROMAIN UNION CYCLISTE CHOLET 49
12 MESNIL ALEXANDRE TEAM BRICQUEBEC COTENTIN 
13 TIJOU CLEMENT UNION CYCLISTE CHOLET 49 
14 LESELLIER ARNAUD ES TORIGNI 
15 CORNILLET ERWAN TEAM BRICQUEBEC COTENTIN 
16 BALFOUR STUART COTES D'ARMOR-MARIE MORIN
17 TORTELIER VALENTIN SABLE SARTHE CYCLISME PDL 
18 GRISON KÉVIN TEAM BRICQUEBEC COTENTIN 
19 ROLLAND JULES COTES D'ARMOR-MARIE MORIN 
20 CHAN TSIN ROMAIN AC BAYEUX 
21 LEPLINGARD ANTOINE VC PAYS DE LOUDEAC 
22 BOUTVILLE DAVID LAVAL CYCLISME 53
23 BOUGUET HUGO CM AUBERVILLIERS 93 
24 PETITJEAN GWENAEL TEAM PAYS DE DINAN 
25 BRADSHAW WILLIAM TEAM PAYS DE DINAN
26 MARIAULT AXEL TEAM PAYS DE DINAN 
27 DELEHAYE BRYAN USSA PAVILLY BARENTIN 
28 SCHMIDT NICOLAS COTES D'ARMOR-MARIE MORIN 
29 LECLERC PIERRICK MOYON CYCLOSPORT 
30 JEGOU JULIEN COTES D'ARMOR-MARIE MORIN 
31 LOZAC'H CHRISTOPHE VC CANTON DES PIEUX 
32 BARKET FLORIAN COTES D'ARMOR-MARIE MORIN
33 LEBRETON PIERRE CM AUBERVILLIERS 93 
34 DUPONQ CLÉMENT USSA PAVILLY BARENTIN 
35 HAMEL ALEXIS TEAM BRICQUEBEC COTENTIN
36 BACON THOMAS VCA Le Bourget
37 NAGAYAMA TAKAHIRO AC CHERBOURG COTENTIN 
38 LETERRIER ADRIEN AC CHERBOURG COTENTIN
39 LEVALLOIS MANUEL MOYON CYCLOSPORT
40 PIERRE ALEXIS VC PAYS DE LOUDEAC 
41 VAUBRUN SIMON TEAM BRICQUEBEC COTENTIN
42 AUGUIN ANTHONY AC CHERBOURG COTENTIN 
43 HERVIEU ANTHONY MOYON CYCLOSPORT
44 CRUCHON GUILLAUME AC CHERBOURG COTENTIN
45 NORMAND FRÉDÉRIC MOYON CYCLOSPORT 
46 DURAND DYLAN UNION CYCLISTE CHOLET 49 
47 LECHEVALIER MATTHIEU TEAM BRICQUEBEC COTENTIN 
48 LEPLINGARD NATHAN UNION CYCLISTE CHOLET 49 
49 BERNARD FRÉDÉRIC VC CANTON DES PIEUX 
50 NAKAMURA KEISUKE USSA PAVILLY BARENTIN 
51 BIZET RONAN VS CHARTRAIN 
52 DRANSART MAXIME TEAM PAYS DE DINAN
53 CHESNEL PASCAL TEAM BRICQUEBEC COTENTIN 
54 MARIE ALEXANDRE VC AVRANCHES 1ère Catégorie
55 DIGNE CLÉMENT VC AVRANCHES 3e Catégorie
56 JOALLAND KILLIAN UNION CYCLISTE CHOLET 49 
57 BOISSET THIBAULT UNION CYCLISTE CHOLET 49
58 MABIRE MAXIME UC BRICQUEBEC 
59 BODE ANTHONY UC LANDELLAISE
60 ANGOT THÉO AS TOURLAVILLE CYCLISME 
61 MARIE JORDAN MOYON CYCLOSPORT 

Crédit Photo : André Quentin

Source : Directvelo.com

 