Feugeres (50) - Prix du Comité des Fêtes (Pass D1/D2)

Classement :
1 MONROCQ Gaylord ACC MARIGNY
2 BAUDOUIN Franck AG HAYE DU PUITS
3 LEROY Aurélien AC BAYEUX
4 FONTAINE Sébastien ACC MARIGNY
5 GESLIN Nicolas VELO RACING CLUB
6 LETERRIER Anthony ASPTT CAEN
7 FLAMBARD Pierre AC CHERBOURG COTENTIN
8 SENOVILLE Aymerick MOYON CYCLOSPORT
9 LEFRANCOIS Mathieu VC CANTON LES PIEUX
10 LEBIEZ Stéphane PERIERS CYCLISME
11 HEBERT Olivier FLERS CYCLISME 61
12 GUERET Jérome UC IFS-HEROUVILLE
13 PILVESSE Vincent EC SAINT VIGORIENNE
14 LECOEUR Laurent VC VIMOUTIERS
15 LAVARDE Serge UC IFS-HEROUVILLE
16 BISSON Philippe LA VALOGNAISE CYCLISME
17 BREARD Jean Charles AC BAYEUX
18 ROUSSEL Florian VC ST HILAIRE
19 DEBOCK Florian VC SAINT HILAIRE
20 VASSEUR Hugo UC IFS-HEROUVILLE
21 TOULLIER Philippe VC BOCAGE VIRE
22 LE BAUT Bastien ES TORIGNI
23 TE MORSCHE Guido UC IFS-HEROUVILLE
24 FONTAINE Thierry ASPTT CAEN
25 HEURTEVENT Loic LA VALOGNAISE CYCLISME
26 GIROULT Enzo VC AVRANCHES
27 BREUX Maxime PERIERS CYCLISME
28 JEANNE Bastien UC LANDELLAISE
29 LAIGNEL Loic FLERS CYCLISME 61
30 LEBREC Laurent CC LANDIVYSIEN
31 THOMAS Pierre AC BAYEUX
32 DUBOIS Théo AC BAYEUX
33 FRABOULET Laurent AC BAYEUX
34 HOUIVET Gilles UC IFS-HEROUVILLE
35 CAYLA Eric UC DU MORTAINAIS
36 LE ROUX Pierre Marie UST EQUEURDREVILLE
37 PAPIN Romain VC SAINT LO PONT HEBERT
38 HOUTTEVILLE Mickael EC SAINT VIGORIENNE
39 DURAND Jérome AC PLAINE ET BOCAGE
40 LECOQ Franck VC BOCAGE VIRE
41 MULOT Maxime VC BOCAGE VIRE
42 LE BUGLE Sébastien AC BAYEUX
43 RUET Régis AG HAYE DU PUITS
44 HUYART Hugo UC BRICQUEBEC
45 EIZIKMAN Mickaël AG ORVAL COUTANCES