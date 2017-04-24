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Alencon (61) - Challenge Ornais (École de Vélo)

Léo Bourdoiseau (VC Ferté Macé), Evangeline Lefrancois (VCN), Axel Coupry (VC Ferté Macé) Camille Lesieur (UV Rai Aube) Donovan Pichot (UV Rai Aube) Théo Lesieur (UV Rai Aube) et Marius Guibout (VC Ferté Macé) ont remporté ce Samedi 22 Avril 2017 dans leur catégorie respective le Challenge Ornais a Alencon (61) (École de Vélo).

Route
Alencon (61) - Challenge Ornais (École de Vélo)

Classement Prélicenciés :
 
1 BOURDOISEAU LEO VC FERTE MACE
2 HENAULT THEO UC ALENCON DAMIGNY
3 MENAGER JUSTIN VC NONANTAIS
4 GESLIN TIMEO UC ALENCON DAMIGNY
5 FOULON JULIE VC NONANTAIS
6 FORTIN MANON VC NONANTAIS
7 PORTIER ARTHUR VC NONANTAIS
8 DOLLION PAULINE VS TRUN
9 HENAULT PAUL UC ALENCON DAMIGNY

Classement Poussins 1 :

1 LEFRANCOIS EVANGELINE VCN
2 PERRIL LOUIS VC FERTE MACE
3 HAYOTTE MARC UC ALENCON DAMIGNY
4 BOUTVILLE CLARA VC NONANTAIS

Classement Poussins 2 :

1 COUPRY AXEL VC FERTE MACE
2 LEROYER QUENTIN UC ALENCON DAMIGNY
3 LOREL ALEXIS CC GACEEN
4 HENAULT LOUISE UC ALENCON DAMIGNY
5 DUBOIS MAXENCE VC AIGLON
6 SIMON FLORIAN VC NONANTAIS
7 FORTIN LOUIS VC NONANTAIS
8 GAIGNARD BRYAN VC NONANTAIS
9 LECOMMANDEUR TIMOTHEE VC FERTE MACE

Classement Pupilles 1 :
 
1 LESIEUR CAMILLE UV RAI AUBE
2 LEMARDELEY MATHIS VC FERTE MACE
3 BELLERY LILOU VC FALAISIEN
4 GARCIA BARRERA OSCAL VC AIGLON
5 BENABBOU MOHAMED VC AIGLON

Classement Pupilles 2 :
 
1 PICHOT DONOVAN UV RAI AUBE
2 BOURDOISEAU LOUIS VC FERTE MACE
3 DOLLION MARGOT VS TRUN
4 BRETON LUCA VC FERTE MACE
5 DESMARES FLORIAN UV RAI AUBE
6 DESMARES MATHIS UV RAI AUBE
7 GUILLOTEAU LEO UC ALENCON DAMIGNY

Classement Benjamins 1 :
 
1 LESIEUR THEO UV RAI AUBE
2 FORTIN CHARLES VC NONANTAIS
3 LALU RAPHAEL UC ALENCON DAMIGNY
4 LEGENTIL LEO UV RAI AUBE
5 GAIGNARD BENJAMIN UV RAI AUBE
6 ROCHER ANTONIN VC FERTE MACE
7 FRANCOIS FLORIAN UV RAI AUBE
8 LAINE MAXENCE VC AIGLON
9 LEFRANCOIS MAXENCE VC NONANTAIS
10 CONNAN ERWAN VC FERTE MACE

Classement Benjamins 2 :
 
1 GUIBOUT MARIUS VC FERTE MACE
2 JOUIN MATHEO UC MORTANAIS
3 LANCELIN LUCAS VC FERTE MACE
4 BOITTIN THOMAS UC MORTANAIS
5 JEGO FLORIAN VC FERTE MACE
6 CARGOUET ALBAN VC AIGLON
7 BUTET AMELINE UV RAI AUBE
8 GARCIA BARRERA MARCO VC AIGLON