Alencon (61) - Challenge Ornais (École de Vélo)

Classement Prélicenciés :
1 BOURDOISEAU LEO VC FERTE MACE
2 HENAULT THEO UC ALENCON DAMIGNY
3 MENAGER JUSTIN VC NONANTAIS
4 GESLIN TIMEO UC ALENCON DAMIGNY
5 FOULON JULIE VC NONANTAIS
6 FORTIN MANON VC NONANTAIS
7 PORTIER ARTHUR VC NONANTAIS
8 DOLLION PAULINE VS TRUN
9 HENAULT PAUL UC ALENCON DAMIGNY
Classement Poussins 1 :
1 LEFRANCOIS EVANGELINE VCN
2 PERRIL LOUIS VC FERTE MACE
3 HAYOTTE MARC UC ALENCON DAMIGNY
4 BOUTVILLE CLARA VC NONANTAIS
Classement Poussins 2 :
1 COUPRY AXEL VC FERTE MACE
2 LEROYER QUENTIN UC ALENCON DAMIGNY
3 LOREL ALEXIS CC GACEEN
4 HENAULT LOUISE UC ALENCON DAMIGNY
5 DUBOIS MAXENCE VC AIGLON
6 SIMON FLORIAN VC NONANTAIS
7 FORTIN LOUIS VC NONANTAIS
8 GAIGNARD BRYAN VC NONANTAIS
9 LECOMMANDEUR TIMOTHEE VC FERTE MACE
Classement Pupilles 1 :
1 LESIEUR CAMILLE UV RAI AUBE
2 LEMARDELEY MATHIS VC FERTE MACE
3 BELLERY LILOU VC FALAISIEN
4 GARCIA BARRERA OSCAL VC AIGLON
5 BENABBOU MOHAMED VC AIGLON
Classement Pupilles 2 :
1 PICHOT DONOVAN UV RAI AUBE
2 BOURDOISEAU LOUIS VC FERTE MACE
3 DOLLION MARGOT VS TRUN
4 BRETON LUCA VC FERTE MACE
5 DESMARES FLORIAN UV RAI AUBE
6 DESMARES MATHIS UV RAI AUBE
7 GUILLOTEAU LEO UC ALENCON DAMIGNY
Classement Benjamins 1 :
1 LESIEUR THEO UV RAI AUBE
2 FORTIN CHARLES VC NONANTAIS
3 LALU RAPHAEL UC ALENCON DAMIGNY
4 LEGENTIL LEO UV RAI AUBE
5 GAIGNARD BENJAMIN UV RAI AUBE
6 ROCHER ANTONIN VC FERTE MACE
7 FRANCOIS FLORIAN UV RAI AUBE
8 LAINE MAXENCE VC AIGLON
9 LEFRANCOIS MAXENCE VC NONANTAIS
10 CONNAN ERWAN VC FERTE MACE
Classement Benjamins 2 :
1 GUIBOUT MARIUS VC FERTE MACE
2 JOUIN MATHEO UC MORTANAIS
3 LANCELIN LUCAS VC FERTE MACE
4 BOITTIN THOMAS UC MORTANAIS
5 JEGO FLORIAN VC FERTE MACE
6 CARGOUET ALBAN VC AIGLON
7 BUTET AMELINE UV RAI AUBE
8 GARCIA BARRERA MARCO VC AIGLON