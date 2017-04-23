Montdidier (80) - Prix Monique Delacourt (Cadets)

Classement :
1 LABBE Benjamin EC ABBEVILLOISE
2 RIFFLET Simon AC AMIENOISE
3 CASPER Kenny AC MONTDIDIER
4 DELIMAUGES Etienne AC MONTDIDIER
5 DE MAREZ Florian TEAM AVESNOIS
6 SNOECK Florian CONTOIRE HAMEL TEAM ORGANISATION
7 LAMAND Thomas EC VALLEE DE L'AISNE
8 BRUNET Hugo VC AMATEUR ST QUENTIN
9 PICHON Bastien EC ABBEVILLOISE
10 RIFFLET Mathieu AC AMIENOISE
11 ABRAHAM DUPIN Maxime SC VAL D'ARRE
12 CASPER Enzo AC MONTDIDIER
13 LEPRETRE Paul SC BOULONNAIS
14 RUMAN Fabian UV PINON ANIZY
15 DUBOIS FERARY Florian CC NOGENT / OISE
16 DOUAY Benjamin USSA PAVILLY BARENTIN
17 MOPTY Baptiste CC CAMBRESIEN
18 NAPIERAY Aymeric AC CLERMONTOIS
19 PEZON Kyle CC NOGENT / OISE
20 THORLET Maxence VC AMATEUR ST QUENTIN
21 EMERY Arthur VC AMATEUR ST QUENTIN
22 TASSART Marc Antoine VC AMATEUR ST QUENTIN
23 DELEHAYE Matthieu CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE
24 CARPENTIER Florian O HESDIN MARCONNE
25 TRIOUX Martin CC CAMBRESIEN
26 LEPILLIET Aymeric CL BARLIN
27 OGER Antonin VC ROUBAIX LILLE METROPOLE
28 ROUSSEL Anthonin VC PONTHIEU VIMEU
29 ALVES Maxime SC VAL D'ARRE
30 ZOLOPA Louis TEAM AVESNOIS
31 LEGAL Romann EC VALLEE DE L'AISNE
32 DUFOUR Ewen ESPOIR SPORT CYCLISTE BEAUVAISIEN
33 BARSBY Julien VC AMATEUR ST QUENTIN
34 CAUDRON Nathan AOS COURMELLES
35 TRICOT Corentin SC VAL D'ARRE
36 DELATTRE Arthur GAZ ELEC C DE DOUAI
37 DELATTRE Grégoire GAZ ELEC C DE DOUAI
38 OSSART David AC AMIENOISE
39 DOLHEM Maxence CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE
40 DA COSTA Théo VC BEAUVAISIEN OISE
41 ENGELS Edgar SC VAL D'ARRE
42 FIEVEZ Pierre EC ABBEVILLOISE
43 DISCONTIGNY Florian CC NOGENT / OISE
44 LEPLAT Clément CC CAMBRESIEN
45 MORTECRETTE Dorian ESPOIR SPORT CYCLISTE BEAUVAISIEN
46 BERQUEZ Théo COMPIEGNE SPORTS CYCLISTES
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