Vlissegem (Belgique) : Samuel Leroux devant Julien Van Heverbeke

Classement :
1 LEROUX Samuel FRAH35´00" CC NOGENT SUR OISE ELITE
2 VAN HAVERBEKE Julien FRA CC NOGENT SUR OISE ELITE
3 COURTENS Igor BEL MEUBELEN GAVERZICHT-GLASCENTRA CTU
4 HALL Stephen AUS PA LIGHTNINGELITE
5 TEN HARTOG Guy BEL DIRK VERSTUYFT CYCLING TEAMELITE
6 VERCAUTEREN Tim BEL DCR CYCLING TEAMELITE
7 VERKERKEN Miel BEL K. V. C. DEINZE VZWU23
8 TEMMERMAN Jasper BEL VDM VAN DURME MICHIELS - TRAWOBO CYCLING TEAMELITE
9 CREFFIER Laurent BEL STAGECO - SPECIAL PAINT CYCLING TEAMELITE
10 COMMEYNE Steffen BEL KONINKLIJKE BRUGSE VELOSPORT VZWELITE
11 CAETHOVEN Steven BEL WIELERTEAM DECOCK-VAN EYCK-DEVOS-CAPOENELITE
12 VERFAILLIE Arne BEL ATOM 6 - ALNO KEUKENS WAKKEN CTU
13 VANDENBERGHE Nick BEL VIND ! CYCLING PROJECTELITE
14 BADA Florian BEL BLANCS GILETS BRABANT WALLONU23
15 VERMEULEN Niels BEL WIELERTEAM DECOCK-VAN EYCK-DEVOS-CAPOENU23
16 DE JAEGHERE Ruben BEL K. V. C. DEINZE VZWU23
17 ROELANDTS Rutger BEL ROYAL VELO-CLUB OTTIGNIESELITE
18 ADRIAENS Bert BEL ASFRA RACING TEAMU23
19 CAVEY Laurens BEL CT SPIDER KING-EFC-L&R-TREKU23
20 VERSTREPEN Dries BEL UNITED C. T. U23
21 MINNE Stijn BEL ALL FRIENDS CYCLINGELITE
22 MARKEY Lucas BEL CT SPIDER KING-EFC-L&R-TREKU23
23 BOSMANS Arne BEL ATOM 6 - ALNO KEUKENS WAKKEN CTU
24 VERHOFSTADT Thibau BEL VL TECHNICS - EXPERZA - ABUTRIEK C. T. U23
25 MUS Aloïs BEL SHIFTING GEARSELITE
26 VANDROMME Alessandro BEL VDM VAN DURME MICHIELS - TRAWOBO CYCLING TEAMU23
27 BYLOOS Jeff BEL WIELERCLUB STEEDS VOORAAN V. Z. W. U23
28 DEBUYSERE Wannes BEL MEUBELEN GAVERZICHT-GLASCENTRA CTU
29 SLABINCK Indiana BEL KON. VC ´T MEETJESLAND - KNESSELAREELITE
30 DONY Kevin BEL VAN EYCK SPORTELITE
31 DAUW Jasper BEL INDIVIDUEELMASTM
32 HAENEBALCKE Svenerick BEL MEUBELEN GAVERZICHT-GLASCENTRA CTU
33 VANSTEENKISTE Mathieu BEL VZW WP DE MOLENSPURTERS MEULEBEKEU23
34 DE VOS Dries BEL CYCLING TEAM OOSTKUSTELITE
35 FELIX Robbe BEL JARFACE DEVELOPMENT TEAMU23
36 JONCKHEERE Michael BEL IMAGE4U-TREK CYCLING TEAMELITE
37 BAELE Glenn BEL K. V. C. DEINZE VZWU23
38 PELLERIAUX Nicolas FRA EC RAISMES PETITE FORETELITE
39 PATTEN Daniel GBR ASFRA RACING TEAMELITE
40 CONSTANT Kenny BEL THUISVERPLEGING DELPHINE DECOCK - IVT - ATOM 6 CTELITE
41 TALEUX Jean-baptiste FRA O GRANDE SYNTHEELITE
42 STOFFERIS Rieno BEL W. T. C. WALTER GODEFROOTELITE
43 VERBEKE Stijn BEL DCR CYCLING TEAMELITE
44 VAN CAUWENBERGHE Christophe BEL DL CHEMICALS-RUWOMAT-IVTELITE
45 TRIO Bjarne BEL IMAGE4U-TREK CYCLING TEAMELITE
46 MONCOMBLE Nicolas FRA DUNKERQUE LITTORAL CYCLISMEELITE
47 D´HONDT Jari BEL CT SPIDER KING-EFC-L&R-TREKU23
48 VANDERBEKEN Bjarne BEL DOVY KEUKENS - FCCELITE
49 TOORTELBOOM Frederik BEL KVC NOORDZEEMEEUWELITE
50 VAN BROEKHOVEN Guy BEL ACROG - BALEN BCELITE
51 VANHAECKE Thomas BEL WIELERTEAM DECOCK-VAN EYCK-DEVOS-CAPOENELITE
52 GOETHALS Brent BEL VDM VAN DURME MICHIELS - TRAWOBO CYCLING TEAMU23
53 DEMUYNCK Koen BEL VIND ! CYCLING PROJECTELITE
54 CLAERHOUT Sven BEL PCT TOMACCELITE
55 ONCKELINX Nand BEL VP CONSULTING-ZANNATA CYCLING TEAMU23
56 VERMET Joran BELH35´42"+0´42" VIND ! CYCLING PROJECTU23
57 VERMEIRE Matthias BELH36´42"+1´42" K. V. C. DEINZE VZWELITE
58 DELESIE Berre BEL MEUBELEN GAVERZICHT-GLASCENTRA CTU
59 GRIMMONPREZ Django BELH38´42"+3´42" VIND ! CYCLING PROJECTELITE
60 BEYENS Olivier BEL INDIVIDUEELU
61 DEVOLDER Pieter BEL DL CHEMICALS-RUWOMAT-IVTU23
62 DECLERCQ Jan-willem BELH39´22"+4´22" VIND ! CYCLING PROJECTU23
63 BORRY Kim BELH42´00"+7´00" DOVY KEUKENS - FCCELITE
DNF STOOPEN Manu BEL BAGUET - M. I. B. A. - INDULEK - DERITO CYCLING TEAMU23
Crédit Photo : Martine Verfaillie (Archive)