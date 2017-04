Vlissegem (Belgique) : Samuel Leroux devant Julien Van Heverbeke

Classement :

1 LEROUX Samuel FRAH35´00" CC NOGENT SUR OISE ELITE

2 VAN HAVERBEKE Julien FRA CC NOGENT SUR OISE ELITE

3 COURTENS Igor BEL MEUBELEN GAVERZICHT-GLASCENTRA CTU

4 HALL Stephen AUS PA LIGHTNINGELITE

5 TEN HARTOG Guy BEL DIRK VERSTUYFT CYCLING TEAMELITE

6 VERCAUTEREN Tim BEL DCR CYCLING TEAMELITE

7 VERKERKEN Miel BEL K. V. C. DEINZE VZWU23

8 TEMMERMAN Jasper BEL VDM VAN DURME MICHIELS - TRAWOBO CYCLING TEAMELITE

9 CREFFIER Laurent BEL STAGECO - SPECIAL PAINT CYCLING TEAMELITE

10 COMMEYNE Steffen BEL KONINKLIJKE BRUGSE VELOSPORT VZWELITE

11 CAETHOVEN Steven BEL WIELERTEAM DECOCK-VAN EYCK-DEVOS-CAPOENELITE

12 VERFAILLIE Arne BEL ATOM 6 - ALNO KEUKENS WAKKEN CTU

13 VANDENBERGHE Nick BEL VIND ! CYCLING PROJECTELITE

14 BADA Florian BEL BLANCS GILETS BRABANT WALLONU23

15 VERMEULEN Niels BEL WIELERTEAM DECOCK-VAN EYCK-DEVOS-CAPOENU23

16 DE JAEGHERE Ruben BEL K. V. C. DEINZE VZWU23

17 ROELANDTS Rutger BEL ROYAL VELO-CLUB OTTIGNIESELITE

18 ADRIAENS Bert BEL ASFRA RACING TEAMU23

19 CAVEY Laurens BEL CT SPIDER KING-EFC-L&R-TREKU23

20 VERSTREPEN Dries BEL UNITED C. T. U23

21 MINNE Stijn BEL ALL FRIENDS CYCLINGELITE

22 MARKEY Lucas BEL CT SPIDER KING-EFC-L&R-TREKU23

23 BOSMANS Arne BEL ATOM 6 - ALNO KEUKENS WAKKEN CTU

24 VERHOFSTADT Thibau BEL VL TECHNICS - EXPERZA - ABUTRIEK C. T. U23

25 MUS Aloïs BEL SHIFTING GEARSELITE

26 VANDROMME Alessandro BEL VDM VAN DURME MICHIELS - TRAWOBO CYCLING TEAMU23

27 BYLOOS Jeff BEL WIELERCLUB STEEDS VOORAAN V. Z. W. U23

28 DEBUYSERE Wannes BEL MEUBELEN GAVERZICHT-GLASCENTRA CTU

29 SLABINCK Indiana BEL KON. VC ´T MEETJESLAND - KNESSELAREELITE

30 DONY Kevin BEL VAN EYCK SPORTELITE

31 DAUW Jasper BEL INDIVIDUEELMASTM

32 HAENEBALCKE Svenerick BEL MEUBELEN GAVERZICHT-GLASCENTRA CTU

33 VANSTEENKISTE Mathieu BEL VZW WP DE MOLENSPURTERS MEULEBEKEU23

34 DE VOS Dries BEL CYCLING TEAM OOSTKUSTELITE

35 FELIX Robbe BEL JARFACE DEVELOPMENT TEAMU23

36 JONCKHEERE Michael BEL IMAGE4U-TREK CYCLING TEAMELITE

37 BAELE Glenn BEL K. V. C. DEINZE VZWU23

38 PELLERIAUX Nicolas FRA EC RAISMES PETITE FORETELITE

39 PATTEN Daniel GBR ASFRA RACING TEAMELITE

40 CONSTANT Kenny BEL THUISVERPLEGING DELPHINE DECOCK - IVT - ATOM 6 CTELITE

41 TALEUX Jean-baptiste FRA O GRANDE SYNTHEELITE

42 STOFFERIS Rieno BEL W. T. C. WALTER GODEFROOTELITE

43 VERBEKE Stijn BEL DCR CYCLING TEAMELITE

44 VAN CAUWENBERGHE Christophe BEL DL CHEMICALS-RUWOMAT-IVTELITE

45 TRIO Bjarne BEL IMAGE4U-TREK CYCLING TEAMELITE

46 MONCOMBLE Nicolas FRA DUNKERQUE LITTORAL CYCLISMEELITE

47 D´HONDT Jari BEL CT SPIDER KING-EFC-L&R-TREKU23

48 VANDERBEKEN Bjarne BEL DOVY KEUKENS - FCCELITE

49 TOORTELBOOM Frederik BEL KVC NOORDZEEMEEUWELITE

50 VAN BROEKHOVEN Guy BEL ACROG - BALEN BCELITE

51 VANHAECKE Thomas BEL WIELERTEAM DECOCK-VAN EYCK-DEVOS-CAPOENELITE

52 GOETHALS Brent BEL VDM VAN DURME MICHIELS - TRAWOBO CYCLING TEAMU23

53 DEMUYNCK Koen BEL VIND ! CYCLING PROJECTELITE

54 CLAERHOUT Sven BEL PCT TOMACCELITE

55 ONCKELINX Nand BEL VP CONSULTING-ZANNATA CYCLING TEAMU23

56 VERMET Joran BELH35´42"+0´42" VIND ! CYCLING PROJECTU23

57 VERMEIRE Matthias BELH36´42"+1´42" K. V. C. DEINZE VZWELITE

58 DELESIE Berre BEL MEUBELEN GAVERZICHT-GLASCENTRA CTU

59 GRIMMONPREZ Django BELH38´42"+3´42" VIND ! CYCLING PROJECTELITE

60 BEYENS Olivier BEL INDIVIDUEELU

61 DEVOLDER Pieter BEL DL CHEMICALS-RUWOMAT-IVTU23

62 DECLERCQ Jan-willem BELH39´22"+4´22" VIND ! CYCLING PROJECTU23

63 BORRY Kim BELH42´00"+7´00" DOVY KEUKENS - FCCELITE

DNF STOOPEN Manu BEL BAGUET - M. I. B. A. - INDULEK - DERITO CYCLING TEAMU23

Crédit Photo : Martine Verfaillie (Archive)