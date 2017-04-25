Rungis MIN (94) - Prix des Rabelaisiennes : Mathilde Demontreuille 2ème

Classement :
1 NENADOVIC Kristina CS VILLETANEUSE 1:09:35
2 DEMONTREUILLE Mathilde SC VAL D'ARRE
3 DEMIAUTTE Léa PARISIS A.C. 95
4 GOERGEN Océane ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95
5 LINDAUER Cassandra AS THOUROTTE CYCLISTE
6 SCHMIDT Julie CR GRAND-EST (LORRAINE)
7 BROUSSE Marina CSM VILLENEUVE GARENNE
8 DUBOIS Alicia UC LONGJUMELLOISE
9 SILVA Morgane OLYMPIQUE C.V.O.
10 LEBRUN Louise CR GRAND-EST (CHAMPAGNE-ARDENNES)
11 LACLARE Amandine PEDALE COMBS LA VILLAISE
12 BENAHMED Nesrine CS VILLETANEUSE
13 VERLET Laurie CM AUBERVILLIERS 93
14 FAHY Camille JS FERTE GAUCHER
15 RIOBE Alice CSM CLAMART
16 DELON Claudia CO COURCOURONNES CYC. FEMININ
17 LALLEMANT Lara CSM VILLENEUVE GARENNE
18 BREBANT Anaïs VC CLICHY SOUS BOIS
19 VERSCHELDE Leane ESC MEAUX
20 BERGHEAUD Maëlys US METRO TRANSPORTS
21 BERTON Charlie CR GRAND-EST (CHAMPAGNE-ARDENNES)
22 REHM Coralie CR GRAND-EST (ALSACE)
23 DE LAS CUEVAS Laura CR GRAND-EST (CHAMPAGNE-ARDENNES)
24 KAROUIA Sonia CS VILLETANEUSE
25 GEISEN Mathilde CR GRAND-EST (LORRAINE)
26 LETAILLEUR Shirine US METRO TRANSPORTS
27 KLOTZ Emma AV THIAIS
28 SELLIER Alicia TEAM PELTRAX - CSD
29 COLSY Mya PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE
30 CAUCHOIS Hélène CSM PUTEAUX
31 PRUDENT Farrah TEAM 94 CYCLING
32 RATNA Iniya CS VILLETANEUSE