Rungis MIN (94) - Prix des Rabelaisiennes : Mathilde Demontreuille 2ème

Classement :

1 NENADOVIC Kristina CS VILLETANEUSE 1:09:35

2 DEMONTREUILLE Mathilde SC VAL D'ARRE

3 DEMIAUTTE Léa PARISIS A.C. 95

4 GOERGEN Océane ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95

5 LINDAUER Cassandra AS THOUROTTE CYCLISTE

6 SCHMIDT Julie CR GRAND-EST (LORRAINE)

7 BROUSSE Marina CSM VILLENEUVE GARENNE

8 DUBOIS Alicia UC LONGJUMELLOISE

9 SILVA Morgane OLYMPIQUE C.V.O.

10 LEBRUN Louise CR GRAND-EST (CHAMPAGNE-ARDENNES)

11 LACLARE Amandine PEDALE COMBS LA VILLAISE

12 BENAHMED Nesrine CS VILLETANEUSE

13 VERLET Laurie CM AUBERVILLIERS 93

14 FAHY Camille JS FERTE GAUCHER

15 RIOBE Alice CSM CLAMART

16 DELON Claudia CO COURCOURONNES CYC. FEMININ

17 LALLEMANT Lara CSM VILLENEUVE GARENNE

18 BREBANT Anaïs VC CLICHY SOUS BOIS

19 VERSCHELDE Leane ESC MEAUX

20 BERGHEAUD Maëlys US METRO TRANSPORTS

21 BERTON Charlie CR GRAND-EST (CHAMPAGNE-ARDENNES)

22 REHM Coralie CR GRAND-EST (ALSACE)

23 DE LAS CUEVAS Laura CR GRAND-EST (CHAMPAGNE-ARDENNES)

24 KAROUIA Sonia CS VILLETANEUSE

25 GEISEN Mathilde CR GRAND-EST (LORRAINE)

26 LETAILLEUR Shirine US METRO TRANSPORTS

27 KLOTZ Emma AV THIAIS

28 SELLIER Alicia TEAM PELTRAX - CSD

29 COLSY Mya PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE

30 CAUCHOIS Hélène CSM PUTEAUX

31 PRUDENT Farrah TEAM 94 CYCLING

32 RATNA Iniya CS VILLETANEUSE