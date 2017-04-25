Rungis MIN (94) - Prix des Rabelaisiennes : Ophélie Fenart 2ème

Classement :
1 CLOAREC Marine ESC MEAUX 1:28:25
2 FENART Ophelie CSM VILLENEUVE GARENNE
3 QUINIOU Marine VC RENNAIS
4 FONSECA Rebeca U.V.C.A TROYES
5 BERKANE Sarah CR GRAND-EST (CHAMPAGNE-ARDENNES)
6 DA CRUZ Laura CSM VILLENEUVE GARENNE
7 RIBEIRO Leah CSM VILLENEUVE GARENNE
8 DAYDE Léa CO COURCOURONNES CYC. FEMININ
9 DUFOUR Marie CS MAINVILLIERS
10 LOLLIEROU Elodie U.V.C.A TROYES
11 LE DANTEC Gwennig U.V.C.A TROYES
12 FLORET Claire CO COURCOURONNES CYC. FEMININ
13 LE BRAS Justine CSM VILLENEUVE GARENNE
14 MONTANA Sarah US DOMONT CYCLISME
15 FOURCADE Elodie CSM PUTEAUX
16 STAELENS Bérengère CM AUBERVILLIERS 93
17 COCHET Camille AVENIR CYCLISTE DE LARDY
18 CROQUISON Ellie US METRO TRANSPORTS
19 GROSJEAN Margot CR GRAND-EST (ALSACE)
20 HOESCH Amélie CR GRAND-EST (ALSACE)
21 CERVESATO Oriane U.V.C.A TROYES
22 LETAILLEUR Zohra ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95
23 ALVES Gwendoline AVENIR DU VAL DE MARNE
24 POSENATO Julie CO COURCOURONNES CYC. FEMININ
25 BERAUDO Anaïs CO COURCOURONNES CYC. FEMININ
26 CONTAULT Marjorie CO COURCOURONNES CYC. FEMININ
27 NIDERCORNE Charlotte US METRO TRANSPORTS
28 MASSON Chloé CR GRAND-EST (CHAMPAGNE-ARDENNES)
29 MALET Sophie ESC MEAUX
30 CARRE Léaldine CSM VILLENEUVE GARENNE
31 HUBER Lisa ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95
32 HOEBANCKX Thérésa CG ORLEANS LOIRET
33 ROBERT Estelle U.V.C.A TROYES
34 GATIGNOL Christelle ANET VELO CLUB
35 DA COSTA Sophie LES RAYONS DE L'AVENIR
36 MAUGE Marine CG ORLEANS LOIRET
37 ROLEA Nicoleta Lavinia CM AUBERVILLIERS 93
38 BIZOUAIRD Jade CR GRAND-EST (CHAMPAGNE-ARDENNES)
39 LABEYRIE Mélanie CM AUBERVILLIERS 93
40 THIEBAULT Marine CO COURCOURONNES CYC. FEMININ
41 SHAMINA Anna US CRETEIL
42 VASSENT Frédérique CSM PUTEAUX
43 LEMAITRE Mathilde CR GRAND-EST (CHAMPAGNE-ARDENNES)
44 WITTE Sina CSM PUTEAUX
45 TREHIN Margot CO COURCOURONNES CYC. FEMININ
46 BUZZI Alexia CO COURCOURONNES CYC. FEMININ
47 BRUNET Marie CO COURCOURONNES CYC. FEMININ
48 DEWITTE Laure CO COURCOURONNES CYC. FEMININ
49 CELLIER Françoise
50 CARRE Ludivine CSM VILLENEUVE GARENNE
51 LEVARLET Clara CM AUBERVILLIERS 93
52 MOUSSARD Aurélie LES RAYONS DE L'AVENIR
53 AIECH Katleen US CRETEIL
54 BARRALIS Béatrice CSM PUTEAUX
55 FERNANDEZ DE LEZEA Amagoïa CSM PUTEAUX
56 MICHELET Marie Noëlle CSM VILLENEUVE GARENNE