Rungis MIN (94) - Prix des Rabelaisiennes : Ophélie Fenart 2ème

Classement :

1 CLOAREC Marine ESC MEAUX 1:28:25

2 FENART Ophelie CSM VILLENEUVE GARENNE

3 QUINIOU Marine VC RENNAIS

4 FONSECA Rebeca U.V.C.A TROYES

5 BERKANE Sarah CR GRAND-EST (CHAMPAGNE-ARDENNES)

6 DA CRUZ Laura CSM VILLENEUVE GARENNE

7 RIBEIRO Leah CSM VILLENEUVE GARENNE

8 DAYDE Léa CO COURCOURONNES CYC. FEMININ

9 DUFOUR Marie CS MAINVILLIERS

10 LOLLIEROU Elodie U.V.C.A TROYES

11 LE DANTEC Gwennig U.V.C.A TROYES

12 FLORET Claire CO COURCOURONNES CYC. FEMININ

13 LE BRAS Justine CSM VILLENEUVE GARENNE

14 MONTANA Sarah US DOMONT CYCLISME

15 FOURCADE Elodie CSM PUTEAUX

16 STAELENS Bérengère CM AUBERVILLIERS 93

17 COCHET Camille AVENIR CYCLISTE DE LARDY

18 CROQUISON Ellie US METRO TRANSPORTS

19 GROSJEAN Margot CR GRAND-EST (ALSACE)

20 HOESCH Amélie CR GRAND-EST (ALSACE)

21 CERVESATO Oriane U.V.C.A TROYES

22 LETAILLEUR Zohra ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95

23 ALVES Gwendoline AVENIR DU VAL DE MARNE

24 POSENATO Julie CO COURCOURONNES CYC. FEMININ

25 BERAUDO Anaïs CO COURCOURONNES CYC. FEMININ

26 CONTAULT Marjorie CO COURCOURONNES CYC. FEMININ

27 NIDERCORNE Charlotte US METRO TRANSPORTS

28 MASSON Chloé CR GRAND-EST (CHAMPAGNE-ARDENNES)

29 MALET Sophie ESC MEAUX

30 CARRE Léaldine CSM VILLENEUVE GARENNE

31 HUBER Lisa ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95

32 HOEBANCKX Thérésa CG ORLEANS LOIRET

33 ROBERT Estelle U.V.C.A TROYES

34 GATIGNOL Christelle ANET VELO CLUB

35 DA COSTA Sophie LES RAYONS DE L'AVENIR

36 MAUGE Marine CG ORLEANS LOIRET

37 ROLEA Nicoleta Lavinia CM AUBERVILLIERS 93

38 BIZOUAIRD Jade CR GRAND-EST (CHAMPAGNE-ARDENNES)

39 LABEYRIE Mélanie CM AUBERVILLIERS 93

40 THIEBAULT Marine CO COURCOURONNES CYC. FEMININ

41 SHAMINA Anna US CRETEIL

42 VASSENT Frédérique CSM PUTEAUX

43 LEMAITRE Mathilde CR GRAND-EST (CHAMPAGNE-ARDENNES)

44 WITTE Sina CSM PUTEAUX

45 TREHIN Margot CO COURCOURONNES CYC. FEMININ

46 BUZZI Alexia CO COURCOURONNES CYC. FEMININ

47 BRUNET Marie CO COURCOURONNES CYC. FEMININ

48 DEWITTE Laure CO COURCOURONNES CYC. FEMININ

49 CELLIER Françoise

50 CARRE Ludivine CSM VILLENEUVE GARENNE

51 LEVARLET Clara CM AUBERVILLIERS 93

52 MOUSSARD Aurélie LES RAYONS DE L'AVENIR

53 AIECH Katleen US CRETEIL

54 BARRALIS Béatrice CSM PUTEAUX

55 FERNANDEZ DE LEZEA Amagoïa CSM PUTEAUX

56 MICHELET Marie Noëlle CSM VILLENEUVE GARENNE