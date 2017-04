Saint Cyr Sur Morin (77) - Prix de La Municipalité (cadets)

Classement :

1 PAGNIER Louka ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95 1:29:35

2 GIRARD Damien TEAM PELTRAX - CSD à 00mn33 s

3 ORGIAZZI Thomas ESC MEAUX à 05mn05 s

4 MOREAUX Clément P.CHALONNAISE

5 DAVIOT Romain UC LONGJUMELLOISE

6 ZEPHIRIN HENRI LEO Medhi TEAM 94 CYCLING

7 VERLOO Rémi U.V.C.A TROYES

8 BAUWENS Théo CC NOGENT / OISE

9 MICHEL Cédric ESC MEAUX

10 BOUSSELET Maxence US THIERVILLLE

11 BOULVRAIS Melvin CM AUBERVILLIERS 93

12 AUFFRET Ronan US METRO TRANSPORTS

13 FOURNIER Matias US CREPYNOISE C

14 TINTI Hugo TEAM 94 CYCLING

15 SAMBA Andrew TEAM 94 CYCLING

16 MORVAN Thomas ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95

17 FOUCHER Esteban U.V.C.A TROYES

18 LATOUR Thomas ESC MEAUX

19 PROSPER Nicolas TEAM 94 CYCLING

20 BERGHEAUD Axel US METRO TRANSPORTS

21 SALOT Adrien JS FERTE GAUCHER

22 MIOMANDRE Estéban US METRO TRANSPORTS

23 NOMINE Lilian LAGNY PONTCARRE CYC.

24 MALAUSSENA Florian LAGNY PONTCARRE CYC.

25 NIDERCORNE Théo US METRO TRANSPORTS

26 BERTHON Néo US CREPYNOISE C

27 VALLEE Mathis LA PEDALE FERTOISE

28 LAMBERT Arnaud ESC MEAUX

29 DUBOIS Tristan VC FONTAINEBLEAU AVON

30 DOXAINT Rémy TEAM 94 CYCLING

31 SUZZONI Clément US METRO TRANSPORTS

32 THEVENIN Nicolas JS FERTE GAUCHER

33 DARQUES Julien VELO CLUB DE TORCY

34 CIANI Kilian ESC MEAUX

35 BRANDILY Killian EC MONTGERON VIGNEUX

36 LAIMINA Badreddine EC GOUSSAINVILLE PUISEUX

37 LEFAUCHEUX Valentin US CREPYNOISE C

38 HINFRAY Gauthier PEDALE COMBS LA VILLAISE

39 PILLON Jules ESC MEAUX

40 BARZEZOWSKI Alan ESC MEAUX

41 GREZAUD Victor US METRO TRANSPORTS

42 SAYED AHMED Karim VC CLICHY SOUS BOIS

43 DREANO Thibault PEDALE COMBS LA VILLAISE

44 DUC Maxence PEDALE COMBS LA VILLAISE

45 HENG Valentin EC MONTGERON VIGNEUX

46 GUDESTE Romain CM AUBERVILLIERS 93 à 1 T

47 RAUFFLET Emeric ESC MEAUX

48 NOLIUS Lucas LAGNY PONTCARRE CYC.

49 DEMERIN Tristan TEAM 94 CYCLING

50 DONATELLA Joshua VC FONTAINEBLEAU AVON

51 NOLIUS Hugo LAGNY PONTCARRE CYC.

52 INAPOGUI Joris TEAM 94 CYCLING

53 BUFFIER Thomas PEDALE COMBS LA VILLAISE

54 CHARRANNAC Théo EC MONTGERON VIGNEUX

55 ORSAL Guillaume EC MONTGERON VIGNEUX

56 KERAVEC Adam EC GOUSSAINVILLE PUISEUX

57 MAHIEU Maxime VC FONTAINEBLEAU AVON

