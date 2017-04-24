Saint Cyr Sur Morin (77) - Prix de La Municipalité (cadets)

Classement :
1 PAGNIER Louka ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95 1:29:35
2 GIRARD Damien TEAM PELTRAX - CSD à 00mn33 s
3 ORGIAZZI Thomas ESC MEAUX à 05mn05 s
4 MOREAUX Clément P.CHALONNAISE
5 DAVIOT Romain UC LONGJUMELLOISE
6 ZEPHIRIN HENRI LEO Medhi TEAM 94 CYCLING
7 VERLOO Rémi U.V.C.A TROYES
8 BAUWENS Théo CC NOGENT / OISE
9 MICHEL Cédric ESC MEAUX
10 BOUSSELET Maxence US THIERVILLLE
11 BOULVRAIS Melvin CM AUBERVILLIERS 93
12 AUFFRET Ronan US METRO TRANSPORTS
13 FOURNIER Matias US CREPYNOISE C
14 TINTI Hugo TEAM 94 CYCLING
15 SAMBA Andrew TEAM 94 CYCLING
16 MORVAN Thomas ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95
17 FOUCHER Esteban U.V.C.A TROYES
18 LATOUR Thomas ESC MEAUX
19 PROSPER Nicolas TEAM 94 CYCLING
20 BERGHEAUD Axel US METRO TRANSPORTS
21 SALOT Adrien JS FERTE GAUCHER
22 MIOMANDRE Estéban US METRO TRANSPORTS
23 NOMINE Lilian LAGNY PONTCARRE CYC.
24 MALAUSSENA Florian LAGNY PONTCARRE CYC.
25 NIDERCORNE Théo US METRO TRANSPORTS
26 BERTHON Néo US CREPYNOISE C
27 VALLEE Mathis LA PEDALE FERTOISE
28 LAMBERT Arnaud ESC MEAUX
29 DUBOIS Tristan VC FONTAINEBLEAU AVON
30 DOXAINT Rémy TEAM 94 CYCLING
31 SUZZONI Clément US METRO TRANSPORTS
32 THEVENIN Nicolas JS FERTE GAUCHER
33 DARQUES Julien VELO CLUB DE TORCY
34 CIANI Kilian ESC MEAUX
35 BRANDILY Killian EC MONTGERON VIGNEUX
36 LAIMINA Badreddine EC GOUSSAINVILLE PUISEUX
37 LEFAUCHEUX Valentin US CREPYNOISE C
38 HINFRAY Gauthier PEDALE COMBS LA VILLAISE
39 PILLON Jules ESC MEAUX
40 BARZEZOWSKI Alan ESC MEAUX
41 GREZAUD Victor US METRO TRANSPORTS
42 SAYED AHMED Karim VC CLICHY SOUS BOIS
43 DREANO Thibault PEDALE COMBS LA VILLAISE
44 DUC Maxence PEDALE COMBS LA VILLAISE
45 HENG Valentin EC MONTGERON VIGNEUX
46 GUDESTE Romain CM AUBERVILLIERS 93 à 1 T
47 RAUFFLET Emeric ESC MEAUX
48 NOLIUS Lucas LAGNY PONTCARRE CYC.
49 DEMERIN Tristan TEAM 94 CYCLING
50 DONATELLA Joshua VC FONTAINEBLEAU AVON
51 NOLIUS Hugo LAGNY PONTCARRE CYC.
52 INAPOGUI Joris TEAM 94 CYCLING
53 BUFFIER Thomas PEDALE COMBS LA VILLAISE
54 CHARRANNAC Théo EC MONTGERON VIGNEUX
55 ORSAL Guillaume EC MONTGERON VIGNEUX
56 KERAVEC Adam EC GOUSSAINVILLE PUISEUX
57 MAHIEU Maxime VC FONTAINEBLEAU AVON
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