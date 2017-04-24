Le Plessis Robinson (92) - Prix Audiaweb (Minimes)

Classement :
1 ESTREMANHO Hugo VC SAVIGNY SUR ORGE 0:53:53
2 DURAND Dylan CC IGNY PALAISEAU 91
3 BAR Nathan VC SAVIGNY SUR ORGE
4 DAVY Augustin CSM CLAMART
5 FRABOT Nicolas VELO CLUB DU SENONAIS
6 DELABRE Axel US METRO TRANSPORTS
7 LE METAYER Mathieu CC IGNY PALAISEAU 91
8 PESTEIL Maxence CSM CLAMART
9 PANCE Octave CSM PUTEAUX
10 DORMY Clément CC SACLAY
11 AUDIDIER Matthieu CS DOURDANNAIS
12 COELHO Hugo CC IGNY PALAISEAU 91
13 FAULCON Jérémie CC SACLAY
14 ROQUES Baptiste CSM CLAMART
15 COLSY Noé PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE
16 PASTOR Hugo CC IGNY PALAISEAU 91
17 GARNIER Nikitas PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE
18 DESCHAMPS Paul CARTE JOURNEE
19 KECHICHE Idris COURBEVOIE SPORTS CYCLISME
20 VAN KOTE Gaëtan COURBEVOIE SPORTS CYCLISME
21 HEUHE Jules PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE
22 DAVADANT Charles CC VARENNES VAUZELLES
23 MARTIN Mattéo US METRO TRANSPORTS
24 BETTEGA Raphael CC SACLAY
25 FERRAOUN Hamza PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE
26 SZAJMAN Mathéo VC SAVIGNY SUR ORGE
27 DE POULPIQUET Victor CC SACLAY
28 LAMBE Charles CSM CLAMART
29 CHARBIT Eliott VC SAVIGNY SUR ORGE
30 BIGOT Thomas OLYMPIQUE C.V.O.
31 MAIREY Romain CSM CLAMART
32 ANTUNES Hugo CC SACLAY
33 JOLLANT STELLA Antoine CC IGNY PALAISEAU 91
34 VALENTE FERREIRA Kayky TEAM 94 CYCLING
35 ALLARD Gabriel COURBEVOIE SPORTS CYCLISME
36 LACHAISE Mathis CSM CLAMART
Crédit Photo : Christine Grillet