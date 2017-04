Le Plessis Robinson (92) - Prix Chauffage Service (3-Juniors)

Classement :

1 ALONSO Vincent OLYMPIQUE C.V.O. 2:04:46

2 PHILIPP Renaud ESC MEAUX

3 LUXEUIL Jérôme ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95

4 TROUDE Mathieu PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE

5 PORCU Enzo US METRO TRANSPORTS

6 FEUILLADE Alexandre TEAM CRC à 00mn07 s

7 MOREAU Davy CS CHINONAIS

8 LECLERC Julien AV THIAIS

9 RAULT Alann ESC MEAUX

10 AMELINE Bastien VCA DU BOURGET

11 LEROY Maxime CM AUBERVILLIERS 93

12 MARTIN Gilles PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE

13 JALLET Alexandre RUEIL A.C.

14 LUBIN Jordan CS VILLETANEUSE

15 CAMUS Antoine CHARVIEU CHAVAGNEUX I.C.

16 TONDO Pierrick A. C. B. B.

17 DEMARCQ Nathan LAGNY PONTCARRE CYC.

18 CAILLARD Baptiste VC SAVIGNY SUR ORGE

19 BARTLET Steven ESC MEAUX

20 DANCELME Alexis A. C. B. B.

21 LEJEUNE Julien USM GAGNY

22 PELLEGRIN Fabrice VC GARENNOIS

23 MURICE Maxime CC IGNY PALAISEAU 91

24 NOJAC Thibaud VCA DU BOURGET

25 LE BOUDEC Yann VC MONTIGNY BRETONNEUX

26 RICCI Pierre ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95

27 BONOMELLI Eric USM GAGNY

28 POZZO Lilian CSM CLAMART

29 CRISIAS Raphaël PARISIS A.C. 95

30 CLAVIER Kilian CM AUBERVILLIERS 93

31 MARION Sébastien PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE

32 MARTIN Thomas PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE

33 DEMANDRILLE Alexandre ES GERVAIS LILAS

34 BENHAMOU Jérémy AV THIAIS

35 MATHIS Olivier A. C. B. B.

36 DEMANDRILLE Mathieu ES GERVAIS LILAS

37 VICTOR Yoann TEAM BIKE CYCLISTE SAINT PRIX

38 FREBY Thibault CSM CLAMART

39 MESNILDREY Julien VC SAULCEEN ELBEUF LES T.V.O

40 VILLEMIN Alan CSM PUTEAUX

41 ALVES Arnaud VELO CLUB ARPAJON

42 GABILONDO Carl US CRETEIL

43 JOSEPH AUGUSTIN Lorry ESP CYCLISTE DUCOSSAIS

44 MOUCHARD Guillaume ESC MEAUX

45 GIRARDIN Vincent VC FONTAINEBLEAU AVON

46 LABROSSE Cédric TEAM PELTRAX - CSD

47 MACHADO FERREIRA Jonathan PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE

48 GUERRERO Norbert PEYREHORADE SC

49 ZANON Nicola PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE

50 CHABA Julien ANTONY BERNY CYCLISTE

51 PEREIRA MARTINS Vincent ES STAINS

52 ROPARS Philippe PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE

53 OIZEL Enzo AC ORSAY

54 MATHIS Guillaume PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE

55 VILLEMIN Pierre Michaël CSM PUTEAUX

56 MEUNIER Nicolas TEAM BIKE CYCLISTE SAINT PRIX

57 BOUCHER Benoit TEAM CRC

Crédit Photo : Martial Denais (Archive)