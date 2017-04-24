Le Plessis Robinson (92) - Prix Chauffage Service (3-Juniors)

Classement :
1 ALONSO Vincent OLYMPIQUE C.V.O. 2:04:46
2 PHILIPP Renaud ESC MEAUX
3 LUXEUIL Jérôme ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95
4 TROUDE Mathieu PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE
5 PORCU Enzo US METRO TRANSPORTS
6 FEUILLADE Alexandre TEAM CRC à 00mn07 s
7 MOREAU Davy CS CHINONAIS
8 LECLERC Julien AV THIAIS
9 RAULT Alann ESC MEAUX
10 AMELINE Bastien VCA DU BOURGET
11 LEROY Maxime CM AUBERVILLIERS 93
12 MARTIN Gilles PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE
13 JALLET Alexandre RUEIL A.C.
14 LUBIN Jordan CS VILLETANEUSE
15 CAMUS Antoine CHARVIEU CHAVAGNEUX I.C.
16 TONDO Pierrick A. C. B. B.
17 DEMARCQ Nathan LAGNY PONTCARRE CYC.
18 CAILLARD Baptiste VC SAVIGNY SUR ORGE
19 BARTLET Steven ESC MEAUX
20 DANCELME Alexis A. C. B. B.
21 LEJEUNE Julien USM GAGNY
22 PELLEGRIN Fabrice VC GARENNOIS
23 MURICE Maxime CC IGNY PALAISEAU 91
24 NOJAC Thibaud VCA DU BOURGET
25 LE BOUDEC Yann VC MONTIGNY BRETONNEUX
26 RICCI Pierre ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95
27 BONOMELLI Eric USM GAGNY
28 POZZO Lilian CSM CLAMART
29 CRISIAS Raphaël PARISIS A.C. 95
30 CLAVIER Kilian CM AUBERVILLIERS 93
31 MARION Sébastien PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE
32 MARTIN Thomas PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE
33 DEMANDRILLE Alexandre ES GERVAIS LILAS
34 BENHAMOU Jérémy AV THIAIS
35 MATHIS Olivier A. C. B. B.
36 DEMANDRILLE Mathieu ES GERVAIS LILAS
37 VICTOR Yoann TEAM BIKE CYCLISTE SAINT PRIX
38 FREBY Thibault CSM CLAMART
39 MESNILDREY Julien VC SAULCEEN ELBEUF LES T.V.O
40 VILLEMIN Alan CSM PUTEAUX
41 ALVES Arnaud VELO CLUB ARPAJON
42 GABILONDO Carl US CRETEIL
43 JOSEPH AUGUSTIN Lorry ESP CYCLISTE DUCOSSAIS
44 MOUCHARD Guillaume ESC MEAUX
45 GIRARDIN Vincent VC FONTAINEBLEAU AVON
46 LABROSSE Cédric TEAM PELTRAX - CSD
47 MACHADO FERREIRA Jonathan PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE
48 GUERRERO Norbert PEYREHORADE SC
49 ZANON Nicola PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE
50 CHABA Julien ANTONY BERNY CYCLISTE
51 PEREIRA MARTINS Vincent ES STAINS
52 ROPARS Philippe PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE
53 OIZEL Enzo AC ORSAY
54 MATHIS Guillaume PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE
55 VILLEMIN Pierre Michaël CSM PUTEAUX
56 MEUNIER Nicolas TEAM BIKE CYCLISTE SAINT PRIX
57 BOUCHER Benoit TEAM CRC
Crédit Photo : Martial Denais (Archive)