Rumst (Belgique) - Bastien Lechantre 2ème

Classement :
1 DEBREYNE Ruben BELH44´19" LENSWORLD CYCLING TEAMU17M
2 LECHANTRE Bastien FRA VC ROUBAIXU17M
3 WACHTERS Jul BEL WIELERCLUB STEEDS VOORAAN V. Z. W. U17M
4 PRINSEN Lennert BEL DE DIJLESPURTERS V. V. MECHELEN V. Z. W. U17M
5 HUYBRECHTS Sander BEL HEIST CYCLING TEAM (HCT) U17M
6 DERAEDT Victor BEL WIELERCLUB STEEDS VOORAAN V. Z. W. U17M
7 GOOS Liam BELH47´25"+3´06" WIELERCLUB STEEDS VOORAAN V. Z. W. U17M
8 DECKERS Angel BEL VERANDAS WILLEMS - CRABBE TOITURES - CC CHEVIGNYUM
9 BERTELS Lode BEL DE DIJLESPURTERS V. V. MECHELEN V. Z. W. U17M
10 MICHIELSEN Jarne BEL DE DIJLESPURTERS V. V. MECHELEN V. Z. W. U17M
11 VRANCKX Fausto BEL LENSWORLD CYCLING TEAMU17M
12 VAN ROOSBROECK Jan BEL WIELERCLUB STEEDS VOORAAN V. Z. W. U17M
13 DE LAET Tomas BEL WIELERCLUB STEEDS VOORAAN V. Z. W. U17M
14 VAN BELLINGHEN Keano BEL DE DIJLESPURTERS V. V. MECHELEN V. Z. W. U17M
15 SPEETJENS Raf BEL WAC TEAMU17M
16 VAN ELSACKER Hans BEL WAC TEAMU17M
17 GROOTJANS Andries BEL WAC TEAMU17M
18 MAAS Marijn NED RSC DE ZUIDWESTHOEKU17M
19 VAN LOOVEREN Joachim BEL CYCLING. BE - ALPHAMOTORHOMES CTUM
20 DEPRE Jeroen BEL VERANDAS WILLEMS - CRABBE TOITURES - CC CHEVIGNYUM
21 JACOBS Tuur BEL WAC TEAMU17M
22 VERBIEST Jordi BEL YOUNG CYCLING TALENT D&DU17M
23 LAURYSSEN Rik BELH50´19"+6´00" WAC TEAMU17M
24 PAVONE Gianni NED WV DE JONGE RENNERU17M
25 WALLYN Tibo BEL DE DIJLESPURTERS V. V. MECHELEN V. Z. W. U17M
26 VAN MELDERT Robin BELH53´19"+9´00" YOUNG CYCLING TALENT D&DU17M
27 ROMBAUTS Daan BEL DE DIJLESPURTERS V. V. MECHELEN V. Z. W. U17M
28 FRANCKAERT Maarten BEL KONINKLIJKE EDEGEM BICYCLE CLUB VZWU17M
29 DE ROECK Mathis BEL CYCLING. BE - ALPHAMOTORHOMES CTUM
30 MARTENS Seppe BEL WAC TEAMU17M
31 PIRON Jonas BELH56´19"+12´00" LENSWORLD CYCLING TEAMU17M
32 COENEN Thomas BEL DE DIJLESPURTERS V. V. MECHELEN V. Z. W. U17M
33 VERHEYEN Nils BEL WIELERCLUB STEEDS VOORAAN V. Z. W. U17M
34 ABTS Kobe BEL YOUNG CYCLING TALENT D&DU17M
35 DEJONGHE Senne BEL AA-DRINK JONGERENTEAMU17M
36 PAUWELS Käi BEL PAPILLON-RUDYCO-JANATRANS CYCLING TEAMU17M
37 CLAEYS Laurens BEL WAC TEAMU17M
38 NOYENS Jarne BEL DE KASTELSE DURVERS V. Z. W. U17M
39 BOHETS Niels BEL DE DIJLESPURTERS V. V. MECHELEN V. Z. W. U17M
40 VERTOMMEN Maik BELH59´19"+15´00" HEIST CYCLING TEAM (HCT) U17M
41 HOUTMEYERS Mika BEL LENSWORLD CYCLING TEAMU17M
42 BOUMON Jens BEL DE DIJLESPURTERS V. V. MECHELEN V. Z. W. U17M
43 MACHIELSEN Hisse BEL WIELERCLUB STEEDS VOORAAN V. Z. W. U17M
44 DE ROECK Dante BEL VAN MOER LOGISTICS CYCLING TEAMU17M
45 AERTS Xander BEL DE DIJLESPURTERS V. V. MECHELEN V. Z. W. U17M
46 VERLINDEN Diego BEL HEIST CYCLING TEAM (HCT) U17M
47 SNIJDERS Wiebe BEL WIELERCLUB STEEDS VOORAAN V. Z. W. U17M
48 MORETTI Flavio NED ZRTC THEO MIDDELKAMPU17M
49 VAN DER HEYDEN Thymo BEL DE DIJLESPURTERS V. V. MECHELEN V. Z. W. U17M
50 FRISON Oscar BEL WAC TEAMU17M
51 TESSEUR Marco BEL WIELERCLUB STEEDS VOORAAN V. Z. W. U17M
52 DE BOECK Anton BEL WK NOORD-WEST-BRABANTU17M
53 VAN DER HEIDEN Kiran BEL KONINKLIJKE EDEGEM BICYCLE CLUB VZWU17M
DNF MOONS Maxime BEL WK NOORD-WEST-BRABANTU17M
Crédit Photo : Philippe Seys (Archive)