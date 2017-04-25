Tourlaville (50) - Souvenir Albert Bigot (École de Vélo)

Classement Prélicenciés :
1 CODABEY Aaron A S TOURLAVILLE
Classement Poussins :
1 MARIE Guillaume ES TORIGNI
2 GROULT Adam PERIERS CYCLISME
3 BINET Clément AG ORVAL COUTANCES
4 BROTIN Hugo VC SAINT LO PONT HEBERT
5 BELLET Baptiste UC BRICQUEBEC
6 GIARD Lucas PERIERS CYCLISME
7 LETOUZE Kimmy PERIERS CYCLISME
8 BINET Marion AG ORVAL COUTANCES
9 DUCARD Noa A S TOURLAVILLE
10 LE SAUX Camille AS TOURLAVILLE CYCLISME
11 BLOT Valentine VC SAINT LO PONT HEBERT
12 RAFFAILLAC Martin AC CHERBOURG COTENTIN
13 BOISLORET Juliette AG ORVAL COUTANCES
Classement Pupilles :
1 LEQUERTIER Noah UC BRICQUEBEC
2 DUCHEMIN Lucas UC BRICQUEBEC
3 FOUACE Gaspard A S TOURLAVILLE
4 KERLEAU Antoine A S TOURLAVILLE
5 DUGAY Charlie PERIERS CYCLISME
6 LEFEVRE Valentin A S TOURLAVILLE
7 DUCARD Tom A S TOURLAVILLE
8 GROISIL Romain AG ORVAL COUTANCES
9 BRAMOULLLE Manon A S TOURLAVILLE
10 COSNEFROY Gabin UC BRICQUEBEC
11 MARIE Azia LA VALOGNAISE CYCLISME
12 BAHIER LEFRANC Marine LA VALOGNAISE CYCLISME
13 POTIER Tom EC MONTEBOURG
14 PARIS Clement A S TOURLAVILLE
15 BELLOT Noémie LA VALOGNAISE CYCLISME
16 GALLET Samuel LA VALOGNAISE CYCLISME
17 DESQUESNE LEBOUH Anthony A S TOURLAVILLE
18 PERREE Louise LA VALOGNAISE CYCLISME
Classement Benjamins :
1 HALLEY Mathéo VC SAINT LO PONT HEBERT
2 MOREAU Maxime AG ORVAL COUTANCES
3 CORON Justin PERIERS CYCLISME
4 VIARDOT Mattéo UC BRICQUEBEC
5 CHAPDELAINE Lucas VC SAINT HILAIRE
6 LEROY Hugo AC CHERBOURG COTENTIN
7 BLOT Cyprien VC SAINT LO PONT HEBERT
8 ROULLAND Evan UC BRICQUEBEC
9 ADAM Mathis UC BRICQUEBEC
10 BLANCHEMAIN Nathan LA VALOGNAISE CYCLISME
11 MARIE Thao LA VALOGNAISE CYCLISME
12 OOSTINDIER Xander UC BRICQUEBEC
13 PICOT Adonis LA VALOGNAISE CYCLISME
14 LEFRANC Lorik AG ORVAL COUTANCES
15 POSTEL Hugo LA VALOGNAISE CYCLISME
16 MAIZEL Hugo FLERS CYCLISME 61
17 ADAM Loris LA VALOGNAISE CYCLISME
18 BLANCHARD Timothé LA VALOGNAISE CYCLISME
19 GODIN Mario MOYON CYCLOSPORT
20 LEMARINEL Dany LA VALOGNAISE CYCLISME
21 REVERT Quentin EC MONTEBOURG
22 BILLY Corentin A S TOURLAVILLE
23 BOISLORET Amandine AG ORVAL COUTANCES
24 COUSIN Emma A S TOURLAVILLE
25 LETENNEUR Robin EC MONTEBOURG
26 ORANGE Léo LA VALOGNAISE CYCLISME
27 LECHAT Amandine UC BRICQUEBEC
28 DELAUNEY Guilhem AC CHERBOURG COTENTIN
29 POIRIER Pierre UC BRICQUEBEC
30 ALMIN Martin AC CHERBOURG COTENTIN
31 BRAMOULLE Pauline A S TOURLAVILLE
32 DONNARS Yoann A S TOURLAVILLE
33 GIARD Déborah AG ORVAL COUTANCES
34 GIARD Sophia AG ORVAL COUTANCES
Classement Minimes :
1 LOZOUET Léandre PERIERS CYCLISME
2 LEBOUCHER Corentin VC SAINT HILAIRE
3 BRIEN Valentin UC BRICQUEBEC
4 LEMPERIERE Pierre UC BRICQUEBEC
5 LEMAGNEN Titouan LA VALOGNAISE CYCLISME
6 HAIRON Nicolas EC MONTEBOURG
7 LANIEPCE Mathis UC BRICQUEBEC
8 FOUACE Basile AS TOURLAVILLE CYCLISME
9 BROTIN Erwan VC SAINT LO PONT HEBERT
10 OLARD Julien EC SAINT VIGORIENNE
11 MARIE Louka EC SAINT VIGORIENNE
12 BEAUSSIER Thomas GO FOUGERAIS
13 DOREY Baptiste LA VALOGNAISE CYCLISME
14 BEAUSSIER Kevin GO FOUGERAIS
15 BINET Thomas AG ORVAL COUTANCES
16 MAIZEL Jules FLERS CYCLISME 61
17 VOISIN Thomas LA VALOGNAISE CYCLISME
18 ELIARD Cesarine PEIERS CYCLISME
19 MARIE Noa AS TOURLAVILLE CYCLISME
20 RUET Mattéo AG HAYE DU PUITS
21 COLOMBE Maxence ACC MARIGNY
22 LE SAUX Matheo AS TOURLAVILLE CYCLISME
23 LANGEVIN Axel AC BAYEUX