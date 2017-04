Tourlaville (50) - Souvenir Albert Bigot (École de Vélo)

Aaron Codabey (AS Tourlaville), Guillaume Marie (ES Torigni), Noah Lequertier (UC Bricquebec) Mathéo Halley (VC Saint Lo Pont Hebert) et Léandre Lozouet (Perier Cyclisme) ont remporté ce Dimanche 23 Avril 2017 dans leur catégorie respective le Prix Souvenir Albert Bigot a Tourlaville (50) (École de Vélo).

Classement Prélicenciés :

1 CODABEY Aaron A S TOURLAVILLE

Classement Poussins :

1 MARIE Guillaume ES TORIGNI

2 GROULT Adam PERIERS CYCLISME

3 BINET Clément AG ORVAL COUTANCES

4 BROTIN Hugo VC SAINT LO PONT HEBERT

5 BELLET Baptiste UC BRICQUEBEC

6 GIARD Lucas PERIERS CYCLISME

7 LETOUZE Kimmy PERIERS CYCLISME

8 BINET Marion AG ORVAL COUTANCES

9 DUCARD Noa A S TOURLAVILLE

10 LE SAUX Camille AS TOURLAVILLE CYCLISME

11 BLOT Valentine VC SAINT LO PONT HEBERT

12 RAFFAILLAC Martin AC CHERBOURG COTENTIN

13 BOISLORET Juliette AG ORVAL COUTANCES

Classement Pupilles :

1 LEQUERTIER Noah UC BRICQUEBEC

2 DUCHEMIN Lucas UC BRICQUEBEC

3 FOUACE Gaspard A S TOURLAVILLE

4 KERLEAU Antoine A S TOURLAVILLE

5 DUGAY Charlie PERIERS CYCLISME

6 LEFEVRE Valentin A S TOURLAVILLE

7 DUCARD Tom A S TOURLAVILLE

8 GROISIL Romain AG ORVAL COUTANCES

9 BRAMOULLLE Manon A S TOURLAVILLE

10 COSNEFROY Gabin UC BRICQUEBEC

11 MARIE Azia LA VALOGNAISE CYCLISME

12 BAHIER LEFRANC Marine LA VALOGNAISE CYCLISME

13 POTIER Tom EC MONTEBOURG

14 PARIS Clement A S TOURLAVILLE

15 BELLOT Noémie LA VALOGNAISE CYCLISME

16 GALLET Samuel LA VALOGNAISE CYCLISME

17 DESQUESNE LEBOUH Anthony A S TOURLAVILLE

18 PERREE Louise LA VALOGNAISE CYCLISME

Classement Benjamins :

1 HALLEY Mathéo VC SAINT LO PONT HEBERT

2 MOREAU Maxime AG ORVAL COUTANCES

3 CORON Justin PERIERS CYCLISME

4 VIARDOT Mattéo UC BRICQUEBEC

5 CHAPDELAINE Lucas VC SAINT HILAIRE

6 LEROY Hugo AC CHERBOURG COTENTIN

7 BLOT Cyprien VC SAINT LO PONT HEBERT

8 ROULLAND Evan UC BRICQUEBEC

9 ADAM Mathis UC BRICQUEBEC

10 BLANCHEMAIN Nathan LA VALOGNAISE CYCLISME

11 MARIE Thao LA VALOGNAISE CYCLISME

12 OOSTINDIER Xander UC BRICQUEBEC

13 PICOT Adonis LA VALOGNAISE CYCLISME

14 LEFRANC Lorik AG ORVAL COUTANCES

15 POSTEL Hugo LA VALOGNAISE CYCLISME

16 MAIZEL Hugo FLERS CYCLISME 61

17 ADAM Loris LA VALOGNAISE CYCLISME

18 BLANCHARD Timothé LA VALOGNAISE CYCLISME

19 GODIN Mario MOYON CYCLOSPORT

20 LEMARINEL Dany LA VALOGNAISE CYCLISME

21 REVERT Quentin EC MONTEBOURG

22 BILLY Corentin A S TOURLAVILLE

23 BOISLORET Amandine AG ORVAL COUTANCES

24 COUSIN Emma A S TOURLAVILLE

25 LETENNEUR Robin EC MONTEBOURG

26 ORANGE Léo LA VALOGNAISE CYCLISME

27 LECHAT Amandine UC BRICQUEBEC

28 DELAUNEY Guilhem AC CHERBOURG COTENTIN

29 POIRIER Pierre UC BRICQUEBEC

30 ALMIN Martin AC CHERBOURG COTENTIN

31 BRAMOULLE Pauline A S TOURLAVILLE

32 DONNARS Yoann A S TOURLAVILLE

33 GIARD Déborah AG ORVAL COUTANCES

34 GIARD Sophia AG ORVAL COUTANCES

Classement Minimes :

1 LOZOUET Léandre PERIERS CYCLISME

2 LEBOUCHER Corentin VC SAINT HILAIRE

3 BRIEN Valentin UC BRICQUEBEC

4 LEMPERIERE Pierre UC BRICQUEBEC

5 LEMAGNEN Titouan LA VALOGNAISE CYCLISME

6 HAIRON Nicolas EC MONTEBOURG

7 LANIEPCE Mathis UC BRICQUEBEC

8 FOUACE Basile AS TOURLAVILLE CYCLISME

9 BROTIN Erwan VC SAINT LO PONT HEBERT

10 OLARD Julien EC SAINT VIGORIENNE

11 MARIE Louka EC SAINT VIGORIENNE

12 BEAUSSIER Thomas GO FOUGERAIS

13 DOREY Baptiste LA VALOGNAISE CYCLISME

14 BEAUSSIER Kevin GO FOUGERAIS

15 BINET Thomas AG ORVAL COUTANCES

16 MAIZEL Jules FLERS CYCLISME 61

17 VOISIN Thomas LA VALOGNAISE CYCLISME

18 ELIARD Cesarine PEIERS CYCLISME

19 MARIE Noa AS TOURLAVILLE CYCLISME

20 RUET Mattéo AG HAYE DU PUITS

21 COLOMBE Maxence ACC MARIGNY

22 LE SAUX Matheo AS TOURLAVILLE CYCLISME

23 LANGEVIN Axel AC BAYEUX