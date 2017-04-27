Maignely Montigny (60) - Prix Francis Congy (École de Vélo)

Classement Prélicenciés 4 ans :
1 BETGHA Abd Wadoud CC NOGENT / OISE
Classement Prélicenciés 5 ans :
1 COYOT Oscar CC NOGENT / OISE
2 BETGHA Abd Samad CC NOGENT / OISE
Classement Prélicenciés 6 ans :
1 PECQUERY Leo RIVERY SPORTS
2 DENEUX Silouane SC VAL D'ARRE
3 LEMOINE Timeo SC VAL D'ARRE
4 DELORD Noé AC CLERMONTOIS
5 CAUWENBERGHS Léo SC VAL D'ARRE
6 PONCE Clément RIVERY SPORTS
7 STOFFAES Benjamin ESPOIR SPORT CYCLISTE BEAUVAISIEN
8 LAJEUNESSE Raphaël CC NOGENT / OISE
9 SAINT YVES Noa VC EUDOIS ET BRESLOIS
Classement Poussins 1 :
1 USSEGLIO Tom SC VAL D'ARRE
2 DAUREIL Lucas COMPIEGNE SPORTS CYCLISTES
3 RIFFLET Josef EC ABBEVILLOISE
4 CHADUFAUX Lucas SC VAL D'ARRE
5 DAUREIL Maxime COMPIEGNE SPORTS CYCLISTES
6 BETGHA Abd Djalil CC NOGENT / OISE
7 MENU Victor VC MERUVIEN
8 DECORDE Sacha CC NOGENT / OISE
Classement Poussins 2 :
1 RADADI Reddad CC FORMERIE
2 LOISEL Jules SC VAL D'ARRE
3 DUC Charles RIVERY SPORTS
4 CARRE Erevan COMPIEGNE SPORTS CYCLISTES
5 BUGNOT Maël EC CHATEAU THIERRY
6 DENEUX Maxime AC MONTDIDIER
7 ANASTASOAIE OGER Emilian AC CLERMONTOIS
8 FRUITIER Nathan SC VAL D'ARRE
Classement Pupille 1 :
1 BRISPOT Mathis VC MERUVIEN
2 CAUWENBERGHS Tom SC VAL D'ARRE
3 FORBRAS Julie AC MONTDIDIER
4 MENAGER Nino CC FORMERIE
5 LONGUEPEE Laura SC VAL D'ARRE
6 DE MAGALHAES TOM VC MERUVIEN
7 DAGMEY Mathéo ESPOIR SPORT CYCLISTE BEAUVAISIEN
8 ONESIME Adèle SC VAL D'ARRE
9 REGAZA Iban CC NOGENT / OISE
10 LESCOT Kyllian CC NOGENT / OISE
11 LAJEUNESSE Mattéo CC NOGENT / OISE
12 PONCE Sarah RIVERY SPORTS
13 TASSEL Noémie VC MERUVIEN
Classement Pupille 2 :
1 COYOT Sacha CC NOGENT / OISE
2 LABBE Pierrick AC MONTDIDIER
3 PERROCHON Thomas USM GAGNY
4 AUGUET Antoine AC MONTDIDIER
5 AMOURETTE Erwan SC VAL D'ARRE
6 TROUVAIN Alexandre COMPIEGNE SPORTS CYCLISTES
7 GUEYRARD Enzo CC NOGENT / OISE
8 KAUFMANN Alexis VC MERUVIEN
9 JOSSE Clara AC MONTDIDIER
10 RICHE Kelly AC MARINES
11 LEROUX Baptiste UC LIANCOURT RANTIGNY
12 STOFFAES Nicolas ESPOIR SPORT CYCLISTE BEAUVAISIEN
Classement Benjamins 1 :
1 RIFFLET Matis EC ABBEVILLOISE
2 VAN SNICK Nathan EC VALLEE DE L'AISNE
3 JALMAIN Jordan CC NOGENT / OISE
4 CHEMINANT Steven CC NOGENT / OISE
5 BOTEL Maêl AMIENS SPORT CYCLISTE
6 HAMONIAUX Gwendal COMPIEGNE SPORTS CYCLISTES
7 LAUDE Nathan CC NOGENT / OISE
8 MAHUTTE Mathis SC VAL D'ARRE
9 BLOIS Maxime COMPIEGNE SPORTS CYCLISTES
10 VERCRUYSSE Léo VC BEAUVAISIEN OISE
11 D`HOLLANDE Faustin EC VALLEE DE L'AISNE
12 SAINT YVES Matéo VC EUDOIS ET BRESLOIS
13 TRICOT Raphaël SC VAL D'ARRE
14 EVRARD Pierre AC CLERMONTOIS
15 PICART Mathis RIVERY SPORTS
16 GODQUIN Tatiana VC EUDOIS ET BRESLOIS
17 SOUCHE Melvyn CC NOGENT / OISE
18 FONTAINE Charles AC MONTDIDIER
Classement Benjamins 2 :
1 GRISEL Matys CC NOGENT / OISE
2 CASPER Téa AC MONTDIDIER
3 FORBRAS Nicolas AC MONTDIDIER
4 DEREBERGUE Victor CC NOGENT / OISE
5 HERTELER Tom CC NOGENT / OISE
6 JALMAIN Ethan CC NOGENT / OISE
7 KLAES Lise AS TREPORT CYCLISME
8 GUEFVENEU Swann VC BEAUVAISIEN OISE
9 ZAHEM Maël UC LIANCOURT RANTIGNY
10 LONGUEPEE Florent SC VAL D'ARRE
11 CLERY Tom RIVERY SPORTS
12 ESTRELLA VIEGAS Enzo SC VAL D'ARRE
13 DHENIN Jules US CREPYNOISE C
14 COUDIERE Vincent CC NOGENT / OISE
15 DERVELLOIS Robin SC VAL D'ARRE
16 CASPER Lucas AC MONTDIDIER
17 TROUVAIN Baptiste COMPIEGNE SPORTS CYCLISTES
18 VASSEUR Maxence ESPOIR SPORT CYCLISTE BEAUVAISIEN
19 CASPER Axelle AC MONTDIDIER
20 FRIAND Nolan COMPIEGNE SPORTS CYCLISTES
21 GERARD Pierre AC MONTDIDIER
22 BOURY Hugo AC MONTDIDIER
23 LONGUET Aurélien CC NOGENT / OISE
24 ANASTASOAIE OGER Dimitri AC CLERMONTOIS
25 TASSEL Alexis VC MERUVIEN
26 OAKINS Xavier CC NOGENT / OISE
27 MAROT Camille UC LIANCOURT RANTIGNY