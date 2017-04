Maignely Montigny (60) - Prix Francis Congy (École de Vélo)

Abd Wadoud Betgha (CC Nogent Oise), Oscar Coyot (CC Nogent Oise), Léo Pecquery (Rivery Sports) Tom Usseglio (SC Val d'Arre) Reddad Radadi (CC Formerie) Mathis Brispot (VC Meruvien) Sacha Coyot (CC Nogent Oise) Matis Rifflet (EC Abbevilloise) et Matys Grisel (CC Nogent Oise) ont remporté ce Samedi 22 Avril 2017 dans leur catégorie respective le Prix Francis Congy a Maignely Montigny (60) (École de Vélo).

Classement Prélicenciés 4 ans :

1 BETGHA Abd Wadoud CC NOGENT / OISE

Classement Prélicenciés 5 ans :

1 COYOT Oscar CC NOGENT / OISE

2 BETGHA Abd Samad CC NOGENT / OISE

Classement Prélicenciés 6 ans :

1 PECQUERY Leo RIVERY SPORTS

2 DENEUX Silouane SC VAL D'ARRE

3 LEMOINE Timeo SC VAL D'ARRE

4 DELORD Noé AC CLERMONTOIS

5 CAUWENBERGHS Léo SC VAL D'ARRE

6 PONCE Clément RIVERY SPORTS

7 STOFFAES Benjamin ESPOIR SPORT CYCLISTE BEAUVAISIEN

8 LAJEUNESSE Raphaël CC NOGENT / OISE

9 SAINT YVES Noa VC EUDOIS ET BRESLOIS

Classement Poussins 1 :

1 USSEGLIO Tom SC VAL D'ARRE

2 DAUREIL Lucas COMPIEGNE SPORTS CYCLISTES

3 RIFFLET Josef EC ABBEVILLOISE

4 CHADUFAUX Lucas SC VAL D'ARRE

5 DAUREIL Maxime COMPIEGNE SPORTS CYCLISTES

6 BETGHA Abd Djalil CC NOGENT / OISE

7 MENU Victor VC MERUVIEN

8 DECORDE Sacha CC NOGENT / OISE

Classement Poussins 2 :

1 RADADI Reddad CC FORMERIE

2 LOISEL Jules SC VAL D'ARRE

3 DUC Charles RIVERY SPORTS

4 CARRE Erevan COMPIEGNE SPORTS CYCLISTES

5 BUGNOT Maël EC CHATEAU THIERRY

6 DENEUX Maxime AC MONTDIDIER

7 ANASTASOAIE OGER Emilian AC CLERMONTOIS

8 FRUITIER Nathan SC VAL D'ARRE

Classement Pupille 1 :

1 BRISPOT Mathis VC MERUVIEN

2 CAUWENBERGHS Tom SC VAL D'ARRE

3 FORBRAS Julie AC MONTDIDIER

4 MENAGER Nino CC FORMERIE

5 LONGUEPEE Laura SC VAL D'ARRE

6 DE MAGALHAES TOM VC MERUVIEN

7 DAGMEY Mathéo ESPOIR SPORT CYCLISTE BEAUVAISIEN

8 ONESIME Adèle SC VAL D'ARRE

9 REGAZA Iban CC NOGENT / OISE

10 LESCOT Kyllian CC NOGENT / OISE

11 LAJEUNESSE Mattéo CC NOGENT / OISE

12 PONCE Sarah RIVERY SPORTS

13 TASSEL Noémie VC MERUVIEN

Classement Pupille 2 :

1 COYOT Sacha CC NOGENT / OISE

2 LABBE Pierrick AC MONTDIDIER

3 PERROCHON Thomas USM GAGNY

4 AUGUET Antoine AC MONTDIDIER

5 AMOURETTE Erwan SC VAL D'ARRE

6 TROUVAIN Alexandre COMPIEGNE SPORTS CYCLISTES

7 GUEYRARD Enzo CC NOGENT / OISE

8 KAUFMANN Alexis VC MERUVIEN

9 JOSSE Clara AC MONTDIDIER

10 RICHE Kelly AC MARINES

11 LEROUX Baptiste UC LIANCOURT RANTIGNY

12 STOFFAES Nicolas ESPOIR SPORT CYCLISTE BEAUVAISIEN

Classement Benjamins 1 :

1 RIFFLET Matis EC ABBEVILLOISE

2 VAN SNICK Nathan EC VALLEE DE L'AISNE

3 JALMAIN Jordan CC NOGENT / OISE

4 CHEMINANT Steven CC NOGENT / OISE

5 BOTEL Maêl AMIENS SPORT CYCLISTE

6 HAMONIAUX Gwendal COMPIEGNE SPORTS CYCLISTES

7 LAUDE Nathan CC NOGENT / OISE

8 MAHUTTE Mathis SC VAL D'ARRE

9 BLOIS Maxime COMPIEGNE SPORTS CYCLISTES

10 VERCRUYSSE Léo VC BEAUVAISIEN OISE

11 D`HOLLANDE Faustin EC VALLEE DE L'AISNE

12 SAINT YVES Matéo VC EUDOIS ET BRESLOIS

13 TRICOT Raphaël SC VAL D'ARRE

14 EVRARD Pierre AC CLERMONTOIS

15 PICART Mathis RIVERY SPORTS

16 GODQUIN Tatiana VC EUDOIS ET BRESLOIS

17 SOUCHE Melvyn CC NOGENT / OISE

18 FONTAINE Charles AC MONTDIDIER

Classement Benjamins 2 :

1 GRISEL Matys CC NOGENT / OISE

2 CASPER Téa AC MONTDIDIER

3 FORBRAS Nicolas AC MONTDIDIER

4 DEREBERGUE Victor CC NOGENT / OISE

5 HERTELER Tom CC NOGENT / OISE

6 JALMAIN Ethan CC NOGENT / OISE

7 KLAES Lise AS TREPORT CYCLISME

8 GUEFVENEU Swann VC BEAUVAISIEN OISE

9 ZAHEM Maël UC LIANCOURT RANTIGNY

10 LONGUEPEE Florent SC VAL D'ARRE

11 CLERY Tom RIVERY SPORTS

12 ESTRELLA VIEGAS Enzo SC VAL D'ARRE

13 DHENIN Jules US CREPYNOISE C

14 COUDIERE Vincent CC NOGENT / OISE

15 DERVELLOIS Robin SC VAL D'ARRE

16 CASPER Lucas AC MONTDIDIER

17 TROUVAIN Baptiste COMPIEGNE SPORTS CYCLISTES

18 VASSEUR Maxence ESPOIR SPORT CYCLISTE BEAUVAISIEN

19 CASPER Axelle AC MONTDIDIER

20 FRIAND Nolan COMPIEGNE SPORTS CYCLISTES

21 GERARD Pierre AC MONTDIDIER

22 BOURY Hugo AC MONTDIDIER

23 LONGUET Aurélien CC NOGENT / OISE

24 ANASTASOAIE OGER Dimitri AC CLERMONTOIS

25 TASSEL Alexis VC MERUVIEN

26 OAKINS Xavier CC NOGENT / OISE

27 MAROT Camille UC LIANCOURT RANTIGNY