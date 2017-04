Rungis MIN (94) - Prix de la Société LPN Volaille (Pass D2)

Classement :

1 DE JOUSSINEAU Frédéric EC NOISEENNE 1:30:55

2 GAREL Gilles USM GAGNY

3 DELCROIX Guillaume EC NEUILLY PLAISANCE

4 CARLIER Cédric EC MORSANG SUR ORGE

5 BILLOT Julien EC MORSANG SUR ORGE

6 MALAUSSENA Quentin LAGNY PONTCARRE CYC.

7 HERNANDEZ Francisco EC MONTGERON VIGNEUX

8 MARTORELL Laurent USM GAGNY

9 YSEBAERT Fabien CC COULOMMIERS

10 WETZSTEIN Laurent TEAM PELTRAX - CSD

11 CHAUVET Gilles EC MONTGERON VIGNEUX

12 COSSE Stéphane TEAM BIKE CYCLISTE SAINT PRIX

13 HUC Bastien USM GAGNY

14 PAGES Wilfried USM GAGNY

15 TEL Pascal UC BORDS DE MARNE

16 SENEGAS Jean Claude VC VINCENNES

17 PRUVOST Sébastien LA PEDALE FERTOISE

18 BONANY Marc CSM PUTEAUX

19 DA COSTA Christian LES RAYONS DE L'AVENIR

20 CALZI Sylvain AS CHELLES

21 SIMON Dominique RUEIL A.C.

22 ANIZAN Gilles EC MONTGERON VIGNEUX

23 GUILLEMIN Thierry EC MONTGERON VIGNEUX

24 PAVONI Sébastien AV THIAIS

25 FAHY Cyril JS FERTE GAUCHER

26 BILLOT Bastien EC MORSANG SUR ORGE

27 VIVOIX Cyrille AV THIAIS

28 DAVIOT Florian UC LONGJUMELLOISE

29 CHANTEUR José AV THIAIS

30 DOS SANTOS Fernando LAGNY PONTCARRE CYC.

31 ZAYATI Kaïs PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE

32 DRUAIS Jean US CRETEIL

33 HUET Julien AS CHELLES

34 BOUVIER Marc PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE

35 BILLARD Thierry US CRETEIL

36 MAGALHAES Nicolas CC PONTHIERRY PRINGY

37 MARSONE Clément PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE

38 BOISGIBAULT Joffrey VC FONTAINEBLEAU AVON

39 CROQUISON Bruno US METRO TRANSPORTS

40 BOISGIBAULT Fabrice VC FONTAINEBLEAU AVON

41 FERRERA Frédéric US METRO TRANSPORTS

42 PAUTRAT Francis CSM PUTEAUX

43 PLANCHAIS Sébastien AC VOVEENNE

44 ALPHAND Loïc UC LONGJUMELLOISE

45 LALOYAU Gérard AS CHEMINOTS VILLENEUVOIS

46 VOGT Romain ESC MEAUX

47 UHL Jérôme VCA DU BOURGET

48 DAVIDOU Julien AV THIAIS

49 DE OLIVEIRA SOUSA Fernando VC VINCENNES

50 HERNANDEZ REY Juan Sebastian AV THIAIS

51 MAFFEI Gwennael PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE

52 FARRENQ Théo LAGNY PONTCARRE CYC.

53 FAUNE Jean-Marc US TROPIKANA

54 DUPUIS Clément EC MORSANG SUR ORGE

55 LAURENT Marc CSM PUTEAUX

56 BOUTIN Michel EC MONTGERON VIGNEUX

57 BONNET Eric CSM PUTEAUX

58 MONTERO FABELO Joycel PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE

59 AZZOPARDI Steve PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE

60 DE OLIVEIRA Carlos TEAM PELTRAX - CSD

61 BRAN Nicolaie AC ORSAY

62 COINON Jean-Pierre CS BRETIGNY

63 SOUMARMON Denis AS CHELLES

64 VIRY Yoann

65 LEFEBVRE Maxime US METRO TRANSPORTS

66 BORDAGE Simon USM GAGNY

67 GOIO Patrizio AV THIAIS

68 JEANJEAN Patrick CSM PUTEAUX

69 SERRAND Yannick BUCHELAY MILLENIUM CYCLISTE

70 PAUTRAT David CSM PUTEAUX

71 PERRIN Bruno EC NEUILLY PLAISANCE

72 CHARNAY Thierry CSM PUTEAUX

73 DARTUS Jérôme VC LIVRY GARGAN

74 ARNOULT Christophe SC GRETZ TOURNAN

75 REMY Gilles US METRO TRANSPORTS

76 COURTILLAT Gilles USM GAGNY

77 PIHAN Stéphane CS BRETIGNY

78 QUERE Vincent PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE

79 RENAULT Pascal VC VINCENNES

80 SAILLENFEST Olivier VC FONTAINEBLEAU AVON

81 SAJEBA Sébastien USM GAGNY

82 LOMBARD Cédric AV THIAIS

83 BOULET Bruno CC IGNY PALAISEAU 91

84 PLAZA Olivier CSM PUTEAUX

85 LE DISSEZ Christophe A. C. B. B.

86 AUBLET Etienne PEDALE COMBS LA VILLAISE

87 LACHAND Hugues EC NEUILLY PLAISANCE

88 OILLIC Erwan AS CHELLES

89 MAAMERI François VS TRUN

90 COURTILLAT Christophe USM GAGNY

91 ZURETTI Jean Luc US CRETEIL

92 FRANCO David AV THIAIS

93 UGUEN Cédric US CRETEIL

94 POCHON Mathieu EC NOISEENNE

95 ZACEK Frantisek PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE

96 BOTTINI William UC BORDS DE MARNE

97 RAPINAT Ludovic LAGNY PONTCARRE CYC.

98 GROS Stéphanie VC VINCENNES

99 CARMEL Christophe US TROPIKANA

100 VALENTI Bruno EC NEUILLY PLAISANCE

101 GABRIEL Jean Marc SC GRETZ TOURNAN

102 LAVENANT Pascal LAGNY PONTCARRE CYC.

103 DELARUELLE Xavier E.GISORSIENNE

104 BOURREAU Sébastien CC PONTHIERRY PRINGY

105 CRONI Mickael E.GISORSIENNE

106 PEZZOLI Eric AS CORBEIL ESSONNES

107 RENARD Alain VC LIVRY GARGAN

108 BOURDEAU Mathieu USM GAGNY

109 POMMAY Hervé AV THIAIS

110 PARDILLOS Jordan COFIDIS COMPETITION

111 MARTIGNON Thierry ESC MEAUX

112 COLAS Constantin LAGNY PONTCARRE CYC.

113 BOURSIER Alexandre UC LONGJUMELLOISE

114 CHABANE Malik Adam PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE