Rungis MIN (94) - Prix de la Société LPN Volaille (Pass D2)

Classement :
1 DE JOUSSINEAU Frédéric EC NOISEENNE 1:30:55
2 GAREL Gilles USM GAGNY
3 DELCROIX Guillaume EC NEUILLY PLAISANCE
4 CARLIER Cédric EC MORSANG SUR ORGE
5 BILLOT Julien EC MORSANG SUR ORGE
6 MALAUSSENA Quentin LAGNY PONTCARRE CYC.
7 HERNANDEZ Francisco EC MONTGERON VIGNEUX
8 MARTORELL Laurent USM GAGNY
9 YSEBAERT Fabien CC COULOMMIERS
10 WETZSTEIN Laurent TEAM PELTRAX - CSD
11 CHAUVET Gilles EC MONTGERON VIGNEUX
12 COSSE Stéphane TEAM BIKE CYCLISTE SAINT PRIX
13 HUC Bastien USM GAGNY
14 PAGES Wilfried USM GAGNY
15 TEL Pascal UC BORDS DE MARNE
16 SENEGAS Jean Claude VC VINCENNES
17 PRUVOST Sébastien LA PEDALE FERTOISE
18 BONANY Marc CSM PUTEAUX
19 DA COSTA Christian LES RAYONS DE L'AVENIR
20 CALZI Sylvain AS CHELLES
21 SIMON Dominique RUEIL A.C.
22 ANIZAN Gilles EC MONTGERON VIGNEUX
23 GUILLEMIN Thierry EC MONTGERON VIGNEUX
24 PAVONI Sébastien AV THIAIS
25 FAHY Cyril JS FERTE GAUCHER
26 BILLOT Bastien EC MORSANG SUR ORGE
27 VIVOIX Cyrille AV THIAIS
28 DAVIOT Florian UC LONGJUMELLOISE
29 CHANTEUR José AV THIAIS
30 DOS SANTOS Fernando LAGNY PONTCARRE CYC.
31 ZAYATI Kaïs PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE
32 DRUAIS Jean US CRETEIL
33 HUET Julien AS CHELLES
34 BOUVIER Marc PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE
35 BILLARD Thierry US CRETEIL
36 MAGALHAES Nicolas CC PONTHIERRY PRINGY
37 MARSONE Clément PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE
38 BOISGIBAULT Joffrey VC FONTAINEBLEAU AVON
39 CROQUISON Bruno US METRO TRANSPORTS
40 BOISGIBAULT Fabrice VC FONTAINEBLEAU AVON
41 FERRERA Frédéric US METRO TRANSPORTS
42 PAUTRAT Francis CSM PUTEAUX
43 PLANCHAIS Sébastien AC VOVEENNE
44 ALPHAND Loïc UC LONGJUMELLOISE
45 LALOYAU Gérard AS CHEMINOTS VILLENEUVOIS
46 VOGT Romain ESC MEAUX
47 UHL Jérôme VCA DU BOURGET
48 DAVIDOU Julien AV THIAIS
49 DE OLIVEIRA SOUSA Fernando VC VINCENNES
50 HERNANDEZ REY Juan Sebastian AV THIAIS
51 MAFFEI Gwennael PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE
52 FARRENQ Théo LAGNY PONTCARRE CYC.
53 FAUNE Jean-Marc US TROPIKANA
54 DUPUIS Clément EC MORSANG SUR ORGE
55 LAURENT Marc CSM PUTEAUX
56 BOUTIN Michel EC MONTGERON VIGNEUX
57 BONNET Eric CSM PUTEAUX
58 MONTERO FABELO Joycel PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE
59 AZZOPARDI Steve PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE
60 DE OLIVEIRA Carlos TEAM PELTRAX - CSD
61 BRAN Nicolaie AC ORSAY
62 COINON Jean-Pierre CS BRETIGNY
63 SOUMARMON Denis AS CHELLES
64 VIRY Yoann
65 LEFEBVRE Maxime US METRO TRANSPORTS
66 BORDAGE Simon USM GAGNY
67 GOIO Patrizio AV THIAIS
68 JEANJEAN Patrick CSM PUTEAUX
69 SERRAND Yannick BUCHELAY MILLENIUM CYCLISTE
70 PAUTRAT David CSM PUTEAUX
71 PERRIN Bruno EC NEUILLY PLAISANCE
72 CHARNAY Thierry CSM PUTEAUX
73 DARTUS Jérôme VC LIVRY GARGAN
74 ARNOULT Christophe SC GRETZ TOURNAN
75 REMY Gilles US METRO TRANSPORTS
76 COURTILLAT Gilles USM GAGNY
77 PIHAN Stéphane CS BRETIGNY
78 QUERE Vincent PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE
79 RENAULT Pascal VC VINCENNES
80 SAILLENFEST Olivier VC FONTAINEBLEAU AVON
81 SAJEBA Sébastien USM GAGNY
82 LOMBARD Cédric AV THIAIS
83 BOULET Bruno CC IGNY PALAISEAU 91
84 PLAZA Olivier CSM PUTEAUX
85 LE DISSEZ Christophe A. C. B. B.
86 AUBLET Etienne PEDALE COMBS LA VILLAISE
87 LACHAND Hugues EC NEUILLY PLAISANCE
88 OILLIC Erwan AS CHELLES
89 MAAMERI François VS TRUN
90 COURTILLAT Christophe USM GAGNY
91 ZURETTI Jean Luc US CRETEIL
92 FRANCO David AV THIAIS
93 UGUEN Cédric US CRETEIL
94 POCHON Mathieu EC NOISEENNE
95 ZACEK Frantisek PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE
96 BOTTINI William UC BORDS DE MARNE
97 RAPINAT Ludovic LAGNY PONTCARRE CYC.
98 GROS Stéphanie VC VINCENNES
99 CARMEL Christophe US TROPIKANA
100 VALENTI Bruno EC NEUILLY PLAISANCE
101 GABRIEL Jean Marc SC GRETZ TOURNAN
102 LAVENANT Pascal LAGNY PONTCARRE CYC.
103 DELARUELLE Xavier E.GISORSIENNE
104 BOURREAU Sébastien CC PONTHIERRY PRINGY
105 CRONI Mickael E.GISORSIENNE
106 PEZZOLI Eric AS CORBEIL ESSONNES
107 RENARD Alain VC LIVRY GARGAN
108 BOURDEAU Mathieu USM GAGNY
109 POMMAY Hervé AV THIAIS
110 PARDILLOS Jordan COFIDIS COMPETITION
111 MARTIGNON Thierry ESC MEAUX
112 COLAS Constantin LAGNY PONTCARRE CYC.
113 BOURSIER Alexandre UC LONGJUMELLOISE
114 CHABANE Malik Adam PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE