Rungis MIN (94) - Prix de la Société LPN Volaille (Pass D4)

Classement :

1 CAHAGNIET Sébastien AIRPORT A.O.C. WISSOUS 1:14:47

2 ALLEMAN Richard PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE

3 CAUCHOIS Gérard EC VELIZY 78

4 HAMELIN Loïc POLE CYCLISME SAUMUROIS

5 HARNAFI Essïd Saïd CM AUBERVILLIERS 93

6 FANGUIN Alain VCA DU BOURGET

7 MICHAELI André AIRPORT A.O.C. WISSOUS

8 CANU Nicolas A. SOISY ENGHIEN LA BARRE

9 BOEUVE Gérard EC MONTGERON VIGNEUX

10 HACHOUD Guy LA PEDALE FERTOISE

11 MILLERO Jean-Marc US RIS ORANGIS

12 PASOLINI Bruno USM GAGNY

13 MORATILLE Fabrice AV THIAIS

14 FOUESNANT Frédéric EC NEUILLY PLAISANCE

15 ARNICOT Stéphane CC PONTHIERRY PRINGY

16 DELRIEU Benoit LAGNY PONTCARRE CYC.

17 LE STRAT Bruno CC COULOMMIERS

18 GAGNEUR Xavier CSM CLAMART

19 DA COSTA Fernando ESC MEAUX

20 BARBA Robert SC GRETZ TOURNAN

21 PHILIPPE Stéphane EC NEUILLY PLAISANCE

22 CADIN Albert AS CHELLES

23 HAMON Alain EC NEUILLY PLAISANCE

24 GONCALVES DA CRUZ Carlo Alberto AV THIAIS

25 DURIEUX Yves ANTONY BERNY CYCLISTE

26 JUNG Pascal VC CLICHY SOUS BOIS

27 VERDIER Jean Pierre USM GAGNY

28 HANAUER Benoit EC NEUILLY PLAISANCE

29 HAMON Christophe EC NEUILLY PLAISANCE

30 POUGIN Dominique ACCTB SEVRAN

31 LEMOINNE Emmanuel EC NEUILLY PLAISANCE

32 LESCARCELLE Pierre EC NEUILLY PLAISANCE

33 SUCAUD Jean Claude AV THIAIS

34 VARDIN Julien US TROPIKANA

35 VERDIER Patrick ANTONY BERNY CYCLISTE

36 VALERI robert CC MENNECY VILLEROY

37 D'AGUANNO Bernard US CRETEIL

38 BROCQUE Michel VCA DU BOURGET

39 GRANGER Jacques VC CLICHY SOUS BOIS

40 LATCHAN Patrick LAGNY PONTCARRE CYC.

41 BOUYER Jacky CC COULOMMIERS

42 LE BOURHIS Daniel AS CHELLES

43 CLEMENCON Dominique AVENIR CYCLISTE LARDY

44 DAL PRA Patrick LAGNY PONTCARRE CYC.

45 ROSSETTO Alain US MONTFERMEIL

46 MARTIN Bruno CM AUBERVILLIERS 93

47 GIROUX André CM AUBERVILLIERS 93

48 CARDO Carlos CC IGNY PALAISEAU 91

49 WOLFERSBERGER Arnaud VC SAVIGNY SUR ORGE

50 BOUTON Frédéric VC FONTAINEBLEAU AVON

51 PALASSE Joël LAGNY PONTCARRE CYC.

52 LEMAITRE Claude AIRPORT A.O.C. WISSOUS

53 DANIS Alain REUIL A.C.

54 DUPIN Claude ES MAINTENON PIERRES

55 MONAMY Gérard ANTONY BERNY CYCLISTE

56 TRESFIELD Hubert EC GOUSSAINVILLE