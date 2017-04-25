Rungis MIN (94) - Prix de la Société LPN Volaille (Pass D4)

Classement :
1 CAHAGNIET Sébastien AIRPORT A.O.C. WISSOUS 1:14:47
2 ALLEMAN Richard PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE
3 CAUCHOIS Gérard EC VELIZY 78
4 HAMELIN Loïc POLE CYCLISME SAUMUROIS
5 HARNAFI Essïd Saïd CM AUBERVILLIERS 93
6 FANGUIN Alain VCA DU BOURGET
7 MICHAELI André AIRPORT A.O.C. WISSOUS
8 CANU Nicolas A. SOISY ENGHIEN LA BARRE
9 BOEUVE Gérard EC MONTGERON VIGNEUX
10 HACHOUD Guy LA PEDALE FERTOISE
11 MILLERO Jean-Marc US RIS ORANGIS
12 PASOLINI Bruno USM GAGNY
13 MORATILLE Fabrice AV THIAIS
14 FOUESNANT Frédéric EC NEUILLY PLAISANCE
15 ARNICOT Stéphane CC PONTHIERRY PRINGY
16 DELRIEU Benoit LAGNY PONTCARRE CYC.
17 LE STRAT Bruno CC COULOMMIERS
18 GAGNEUR Xavier CSM CLAMART
19 DA COSTA Fernando ESC MEAUX
20 BARBA Robert SC GRETZ TOURNAN
21 PHILIPPE Stéphane EC NEUILLY PLAISANCE
22 CADIN Albert AS CHELLES
23 HAMON Alain EC NEUILLY PLAISANCE
24 GONCALVES DA CRUZ Carlo Alberto AV THIAIS
25 DURIEUX Yves ANTONY BERNY CYCLISTE
26 JUNG Pascal VC CLICHY SOUS BOIS
27 VERDIER Jean Pierre USM GAGNY
28 HANAUER Benoit EC NEUILLY PLAISANCE
29 HAMON Christophe EC NEUILLY PLAISANCE
30 POUGIN Dominique ACCTB SEVRAN
31 LEMOINNE Emmanuel EC NEUILLY PLAISANCE
32 LESCARCELLE Pierre EC NEUILLY PLAISANCE
33 SUCAUD Jean Claude AV THIAIS
34 VARDIN Julien US TROPIKANA
35 VERDIER Patrick ANTONY BERNY CYCLISTE
36 VALERI robert CC MENNECY VILLEROY
37 D'AGUANNO Bernard US CRETEIL
38 BROCQUE Michel VCA DU BOURGET
39 GRANGER Jacques VC CLICHY SOUS BOIS
40 LATCHAN Patrick LAGNY PONTCARRE CYC.
41 BOUYER Jacky CC COULOMMIERS
42 LE BOURHIS Daniel AS CHELLES
43 CLEMENCON Dominique AVENIR CYCLISTE LARDY
44 DAL PRA Patrick LAGNY PONTCARRE CYC.
45 ROSSETTO Alain US MONTFERMEIL
46 MARTIN Bruno CM AUBERVILLIERS 93
47 GIROUX André CM AUBERVILLIERS 93
48 CARDO Carlos CC IGNY PALAISEAU 91
49 WOLFERSBERGER Arnaud VC SAVIGNY SUR ORGE
50 BOUTON Frédéric VC FONTAINEBLEAU AVON
51 PALASSE Joël LAGNY PONTCARRE CYC.
52 LEMAITRE Claude AIRPORT A.O.C. WISSOUS
53 DANIS Alain REUIL A.C.
54 DUPIN Claude ES MAINTENON PIERRES
55 MONAMY Gérard ANTONY BERNY CYCLISTE
56 TRESFIELD Hubert EC GOUSSAINVILLE