Sartrouville (78) - Prix de la Municipalité (Minimes)

Classement :
1 SELLIER Mathis PARISIS A.C. 95 0:51:29
2 ORDON Nahil ROUE D'OR CONFLANAISE
3 CORBEL Paul EC AULNAY
4 HERPAIN Alexandre PARISIS A.C. 95
5 DERIAUX Pacome EC VERNOUILLET V. T.
6 CRAMETTE Noé EC OSNY PONTOISE
7 RAGUENEAU Bastien OLYMPIQUE C.V.O.
8 BRAIL Mathis EC VERNOUILLET V. T.
9 LABICHE Loan PARISIS A.C. 95
10 GAUTIER Charles PARISIS A.C. 95
11 FARAUT Ambroise ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95
12 THOMAS Mattis EC DU HOUDANAIS
13 BOUQUET Thomas PARISIS A.C. 95
14 PENNEC Titouan VC MONTIGNY BRETONNEUX
15 DELAMARRE Cameron LES BLEUS DE FRANCE
16 CHANTEREAUX Tom PARISIS A.C. 95
17 DUPONT Alixan VC MONTIGNY BRETONNEUX
18 JACQUET Matisse EC VERNOUILLET V. T.
19 LALLEMENT Antonin ROUE D'OR CONFLANAISE
20 ROUXEL Lucas OLYMPIQUE C.V.O.
21 HERNAULT Loïc PARISIS A.C. 95
22 COUTIF Léo PARISIS A.C. 95
23 MALAURENT Alexandre PARISIS A.C. 95
24 BERNARD Vincent A. SOISY ENGHIEN LA BARRE
25 VRABELY Romain VC ELANCOURT ST QUENTIN EN YVELINES
26 RICHE Tony AC MARINES
27 LE PROVOST Gabriel VC MONTIGNY BRETONNEUX
28 PATARD Nino VC MONTIGNY BRETONNEUX
29 ORDON Yanis ROUE D'OR CONFLANAISE
30 PELTIER Mathis OLYMPIQUE C.V.O.
31 MARNONI Solène CREUSE OXYGENE
32 LEDUC Eloi TEAM CHATOU CYCLISME
33 TALIEU Axel USM GAGNY
34 PRESTAT Clément OFF ROAD CYCLISTE D'EPONE
35 DUPONT Timéo VC MONTIGNY BRETONNEUX
36 JACQUIN Anthony USM GAGNY
37 GRIGNON Alexandre ROUE D'OR CONFLANAISE
38 JEANNEAU Lina EC OSNY PONTOISE
39 ROLLAND Tom USM GAGNY
40 DALLARD Nicolas ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95
41 SAMYN Eléonore EC VERNOUILLET V. T.
42 HAMOUDI Ryles PARISIS A.C. 95
43 RIVIERE Steeven EC DU HOUDANAIS