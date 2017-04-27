Isbergues (62) - 43ème Grand Prix Falcao (1-2-3-Juniors)

Classement :
1 LELEU Antoine DUNKERQUE LITTORAL CYCLISME 1:33:00
2 HOUCKE Killyan O GRANDE SYNTHE 0:00:20
3 VIEZ Adam FLANDRE ELITE CYCLISME 0:00:30
4 WARAS Corentin VC ROUEN 76 '
5 HUBAU Pierre DUNKERQUE LITTORAL CYCLISME '
6 DECROIX Jordan GAZ ELEC C DE DOUAI '
7 DEVOS Romain DUNKERQUE LITTORAL CYCLISME '
8 GOUEL Valentin ESEG DOUAI '
9 TIELEMANS Pierre USSA PAVILLY BARENTIN '
10 PAROISSIEN Pierre U.V.AUBE '
11 BIDEAU Ludovic VS CHARTRAIN '
12 LERAT Franck Dunkerque '
13 DUSSART Quentin SC BOULONNAIS '
14 DE JONCKHEERE Aurélien VC NOEUXOIS '
15 DE JONCKHEERE Johan VS CHARTRAIN '
16 DERIAUX Florian Dunkerque '
17 GRESSIER Maxime DEVELOPMENT TEAM SUNWEB '
18 BAILLET Alexandre ESEG DOUAI '
19 LEFEVRE Sébastien UV FOURMISIENNE '
20 DEQUEKER Arnaud CL BARLIN '
21 LAIDOUN Julien P.SUIPPASE '
22 BAROUX Nicolas US GRAVELINOISE '