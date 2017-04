Isbergues (62) - 43ème Grand Prix Falcao (1-2-3-Juniors)

Antoine Leleu (Dunkerque Littoral Cyclisme) a remporté le grand prix José Falco à Isbergues (62) (1 - 2 - 3 - Juniors - Pass'cyclisme), disputé ce Mercredi 26 Avril 2015 et organisé par CC Isbergues Molinghem. Killyan Houcke (O Grande Synthe) et Adam Viez (Frandre Elite Cyclisme) ont complété le podium.

Classement :

1 LELEU Antoine DUNKERQUE LITTORAL CYCLISME 1:33:00

2 HOUCKE Killyan O GRANDE SYNTHE 0:00:20

3 VIEZ Adam FLANDRE ELITE CYCLISME 0:00:30

4 WARAS Corentin VC ROUEN 76 '

5 HUBAU Pierre DUNKERQUE LITTORAL CYCLISME '

6 DECROIX Jordan GAZ ELEC C DE DOUAI '

7 DEVOS Romain DUNKERQUE LITTORAL CYCLISME '

8 GOUEL Valentin ESEG DOUAI '

9 TIELEMANS Pierre USSA PAVILLY BARENTIN '

10 PAROISSIEN Pierre U.V.AUBE '

11 BIDEAU Ludovic VS CHARTRAIN '

12 LERAT Franck Dunkerque '

13 DUSSART Quentin SC BOULONNAIS '

14 DE JONCKHEERE Aurélien VC NOEUXOIS '

15 DE JONCKHEERE Johan VS CHARTRAIN '

16 DERIAUX Florian Dunkerque '

17 GRESSIER Maxime DEVELOPMENT TEAM SUNWEB '

18 BAILLET Alexandre ESEG DOUAI '

19 LEFEVRE Sébastien UV FOURMISIENNE '

20 DEQUEKER Arnaud CL BARLIN '

21 LAIDOUN Julien P.SUIPPASE '

22 BAROUX Nicolas US GRAVELINOISE '