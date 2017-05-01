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Rombly (62) - Souvenir Marie Josephe Hubert (Minimes)

Baptiste Trentesaux (EC Tourquennoise) a remporté ce Dimanche 30 Avril 2017 le Grand Prix Souvenir Marie Josephe Hubert à Armentieres (59) (Minimes). Jérôme Danel (CC Isbergues Molinghem) et Loïc Robillart (CL Barlin) ont complété le podium.

Route
Rombly (62) - Souvenir Marie Josephe Hubert (Minimes)

Classement :

1 TRENTESAUX Baptiste EC TOURQUENNOISE 0.51.35
2 DANEL Jérôme CC ISBERGUES MOLINGHEM
3 ROBILLART Loïc CL BARLIN 0.52.56
4 LAFORGE Bryan CC MANQUEVILLE LILLERS 0.54.15
5 COLAUT Lilian EC TOURQUENNOISE
6 HAYNAU Randy O GRANDE SYNTHE
7 BOULLET Léo Paul O GRANDE SYNTHE
8 BOURDEAU Adam RO COMINOISE
9 PETIT Natan UC WATTIGNIES
10 ROLLANDT Mady CC ARMENTIEROIS
11 DELABRE Axel US METRO TRANSPORTS
12 NOEL Alisan CC ISBERGUES MOLINGHEM
13 VIAUD Raphaël RO COMINOISE
14 DELMARRE Antoine CL BARLIN 0.54.25
15 BAYEU Emeric CC MANQUEVILLE LILLERS 0.56.03
16 GUILLEMANT Alexis VC NOEUXOIS
17 REGOST Thibaut RO COMINOISE
18 TRICART Hugo CC MANQUEVILLE LILLERS
19 LECIGNE Romain CC ISBERGUES MOLINGHEM
20 OUTREMAN Léo CC ISBERGUES MOLINGHEM
21 DEWIMILLE Tom CL BARLIN
22 MEERPOEL Marie RO COMINOISE
23 ALBERTY Antoine VC ST OMER
24 VANTHUYNE Wilhelm VC ST OMER
25 BULCKAEN Estelle RO COMINOISE

Crédit Photo : Action Photo