Rombly (62) - Souvenir Marie Josephe Hubert (Cadets)

Classement :
1 LEROY Sullivan CC ISBERGUES MOLINGHEM 1.23.50
2 LEPILLIET Aymeric CL BARLIN
3 CARPENTIER Florian O HESDIN MARCONNE
4 LECOINTE Valentin CL BARLIN
5 BARTIER Louis RO COMINOISE
6 GRONIER Tom O HESDIN MARCONNE
7 DUJARDIN Quentin RO COMINOISE
8 DELVART Théo UVC CALAIS
9 BOULLET Arthur O GRANDE SYNTHE
10 SIMON Baptiste O GRANDE SYNTHE
11 MOTTIER Anthony O HESDIN MARCONNE
12 MEERPOEL Robinson RO COMINOISE
13 BRIL Hugo RO COMINOISE
14 CROQUELOIS Emile VC ST OMER
15 HUYGHE Enzo O GRANDE SYNTHE
16 POUILLE Corentin ES ARQUES
17 HUBER Pierre Mathis CC ISBERGUES MOLINGHEM
18 LECREUX Alex O HESDIN MARCONNE
Classement Dames :