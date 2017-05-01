Rombly (62) - Souvenir Marie Josephe Hubert (Pass'Cyclisme)
Guillaume Frere (AC De Bourthes Et Ses Environs) a remporté ce Dimanche 30 Avril 2017 le Grand Prix Souvenir Marie Josephe Hubert à Rombly (62) (Pass'Cyclisme). Olivier Mollet (VC Rouen 76) et Nicolas Boone (ES Arques) ont complété le podium.
Classement :
1 FRERE Guillaume AC DE BOURTHES ET SES ENVIRONS 1.35.47
2 MOLLET Olivier VC ROUEN 76
3 BOONE Nicolas ES ARQUES
4 JOYEZ Timothée ARRAS VC
5 MILHAMONT Denis FLANDRE ELITE CYCLISME
6 CARPENTIER Lucien VC BEAUVAISIEN OISE
7 DELORY Maurice VC NOEUXOIS
8 DEGRAEVE Tanguy FLANDRE ELITE CYCLISME
9 SAUTEJEAN Sébastien CC ISBERGUES MOLINGHEM
10 DEFONTAINE Gilles UC MONACO
11 GROSSEMY Mathieu ARRAS VC
12 DEVIGNE Nicolas ARRAS VC
13 LIAL Denis ES ARQUES
14 HEUNET Olivier GAZ ELEC C DE DOUAI
15 POOT David US COUDEKERQUOISE
16 COURQUIN Laurent CLUB CYCLISTE ARDRES
17 MOURET Arnaud CV BETHUNOIS
18 DUPIR Frédéric O GRANDE SYNTHE
19 MAJORCZYK Stéphane CL BARLIN
20 DEWAELE Wilfried CV BETHUNOIS
21 CUIGNET Nikolas CL BARLIN
22 MONTHE Jean Marc DUNKERQUE LITTORAL CYCLISME
23 CAPILLIEZ Pierre Alain USO BRUAY-LA-BUISSIERE
24 DEGRUGILLIER Frédéric CL BARLIN
25 VANLERBERGHE Patrice UVC CALAIS
2 MOLLET Olivier VC ROUEN 76
3 BOONE Nicolas ES ARQUES
4 JOYEZ Timothée ARRAS VC
5 MILHAMONT Denis FLANDRE ELITE CYCLISME
6 CARPENTIER Lucien VC BEAUVAISIEN OISE
7 DELORY Maurice VC NOEUXOIS
8 DEGRAEVE Tanguy FLANDRE ELITE CYCLISME
9 SAUTEJEAN Sébastien CC ISBERGUES MOLINGHEM
10 DEFONTAINE Gilles UC MONACO
11 GROSSEMY Mathieu ARRAS VC
12 DEVIGNE Nicolas ARRAS VC
13 LIAL Denis ES ARQUES
14 HEUNET Olivier GAZ ELEC C DE DOUAI
15 POOT David US COUDEKERQUOISE
16 COURQUIN Laurent CLUB CYCLISTE ARDRES
17 MOURET Arnaud CV BETHUNOIS
18 DUPIR Frédéric O GRANDE SYNTHE
19 MAJORCZYK Stéphane CL BARLIN
20 DEWAELE Wilfried CV BETHUNOIS
21 CUIGNET Nikolas CL BARLIN
22 MONTHE Jean Marc DUNKERQUE LITTORAL CYCLISME
23 CAPILLIEZ Pierre Alain USO BRUAY-LA-BUISSIERE
24 DEGRUGILLIER Frédéric CL BARLIN
25 VANLERBERGHE Patrice UVC CALAIS
26 DEWIMILLE Christophe CL BARLIN
27 VANDAMME Anthony ES ARQUES
28 FOURDIIER Jérôme CC MANQUEVILLE LILLERS
29 GUILLEMAND Laurent CC MANQUEVILLE LILLERS
Crédit Photo : Action Photo
Écrit par Bernard Blanchard