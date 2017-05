Rombly (62) - Souvenir Marie Josephe Hubert (Pass'Cyclisme)

Guillaume Frere (AC De Bourthes Et Ses Environs) a remporté ce Dimanche 30 Avril 2017 le Grand Prix Souvenir Marie Josephe Hubert à Rombly (62) (Pass'Cyclisme). Olivier Mollet (VC Rouen 76) et Nicolas Boone (ES Arques) ont complété le podium.

Classement :

1 FRERE Guillaume AC DE BOURTHES ET SES ENVIRONS 1.35.47

2 MOLLET Olivier VC ROUEN 76

3 BOONE Nicolas ES ARQUES

4 JOYEZ Timothée ARRAS VC

5 MILHAMONT Denis FLANDRE ELITE CYCLISME

6 CARPENTIER Lucien VC BEAUVAISIEN OISE

7 DELORY Maurice VC NOEUXOIS

8 DEGRAEVE Tanguy FLANDRE ELITE CYCLISME

9 SAUTEJEAN Sébastien CC ISBERGUES MOLINGHEM

10 DEFONTAINE Gilles UC MONACO

11 GROSSEMY Mathieu ARRAS VC

12 DEVIGNE Nicolas ARRAS VC

13 LIAL Denis ES ARQUES

14 HEUNET Olivier GAZ ELEC C DE DOUAI

15 POOT David US COUDEKERQUOISE

16 COURQUIN Laurent CLUB CYCLISTE ARDRES

17 MOURET Arnaud CV BETHUNOIS

18 DUPIR Frédéric O GRANDE SYNTHE

19 MAJORCZYK Stéphane CL BARLIN

20 DEWAELE Wilfried CV BETHUNOIS

21 CUIGNET Nikolas CL BARLIN

22 MONTHE Jean Marc DUNKERQUE LITTORAL CYCLISME

23 CAPILLIEZ Pierre Alain USO BRUAY-LA-BUISSIERE

24 DEGRUGILLIER Frédéric CL BARLIN

25 VANLERBERGHE Patrice UVC CALAIS

26 DEWIMILLE Christophe CL BARLIN

27 VANDAMME Anthony ES ARQUES

28 FOURDIIER Jérôme CC MANQUEVILLE LILLERS

29 GUILLEMAND Laurent CC MANQUEVILLE LILLERS



Crédit Photo : Action Photo