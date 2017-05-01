Masnieres (59) - Grand Prix de la Ville (Cadets)

Classement :
1 LEPLAT Clément CC CAMBRESIEN 1:52:15
2 TRIOUX Martin CC CAMBRESIEN
3 GABRIEL Timothé U.V.C.CHARLEVILLE-MEZ
4 FAVIER Jérémy CV LIEVINOIS
5 VANDEKERCHOVE Hugo CC CAMBRESIEN
6 BAUDUIN Antoine ESEG DOUAI
7 DEWEZ Théo CV LIEVINOIS
8 DE GRAAF Robin TEAM VTT EKOI PAYS DE PEVELE
9 GUERLUS Axel UC SOLREZIENNE 1:53:17
10 DELATTRE Grégoire GAZ ELEC C DE DOUAI
11 DELATTRE Arthur GAZ ELEC C DE DOUAI
12 CLAMOUSSE Amaury CC CAMBRESIEN
13 LELUBRE Thibault UC SOLREZIENNE
14 BOURDON Hugo CC CAMBRESIEN
15 PIERRE Camille A LAON BIKE
16 GARD Alexi UC CAUDRESIS CATESIS
17 RODENBURG Dann ALLEZ DENAIN
18 GAMAND Meyrine CC CAMBRESIEN
Crédit Photo : Jean Marie Doerler