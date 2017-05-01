Masnieres (59) - Grand Prix de la Ville (1-2-3)

Classement :
1 NACHTERGAELE Niels UCI TEAM 3:14:09
2 HUBAU Pierre DUNKERQUE LITTORAL CYCLISME 3:14:15
3 PASTOT Vincent VC AMATEUR ST QUENTIN
4 GABISSON Clément ESEG DOUAI 3:14:19
5 VAN ESLANDER Florian ESEG DOUAI
6 SOMOGYI Grégoire CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE
7 GRESSIER Maxime CLUB NEUTRE NORD PAS DE CALAIS
8 KENNEDY Paul Newxastle West Cycling Club
9 VICEK Guillaume CC NOGENT / OISE
10 POIRET Benjamin ESEG DOUAI 3:16:06
11 LUBACH Frédéric VCA DU BOURGET
12 PELLERIAUX Nicolas VC AMATEUR ST QUENTIN
13 PUNG Peeter CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE
14 TANIS Quentin CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE
15 MAES Richard Killarney Cycling Club
16 TORZEWSKI Corentin UC ORLEANS
17 VAHTRA Norman CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE
18 NOIREAUX Constant VC AMATEUR ST QUENTIN
19 HOPIN Dimitri VC AMATEUR ST QUENTIN
20 RICHARD Valentin CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE
21 BREYE Florent VC AMATEUR ST QUENTIN
22 NARUMI So TEAM EURASIA
23 O'CONNELL Eoin Killarney Cycling Club