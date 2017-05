Compiègne-Bellicart (60) - Prix de la Ville (Cadets)

Classement :

1 CASPER Enzo AC MONTDIDIER 1h31mn

2 VERLOO Rémi U.V.C.A TROYES 1h31mn

3 CASPER Kenny AC MONTDIDIER 1h31mn

4 ABRAHAM DUPIN Maxime SC VAL D'ARRE 1h31mn

5 SNOECK Florian CONTOIRE HAMEL TEAM ORGANISATION 1h31mn

6 DELEHAYE Matthieu CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE 20 S

7 DUBOIS FERARY Florian CC NOGENT / OISE 20 S

8 FOURNIER Matias US CREPYNOISE C 50s

9 PEZON Kyle CC NOGENT / OISE 50s

10 CAUDRON Nathan AOS COURMELLES 50s

11 VERRIER Luigi EC VALLEE DE L'AISNE 50s

12 NAPIERAY Aymeric AC CLERMONTOIS 50s

13 LEGAL Romann EC VALLEE DE L'AISNE 50s

14 SALOT Adrien JS FERTE GAUCHER 50s

15 CHARPENTIER Kylian VC TERNOIS 50s

16 LINDAUER Cassandra AS THOUROTTE CYCLISTE 50s

17 RIFFLET Julien AC AMIENOISE 50s

18 MORISOT Paul alexandre CC NOGENT / OISE 50s

19 CHIAVERINA Maxime AMIENS SPORT CYCLISTE 50s

20 MARIETTE Emilien VC BEAUVAISIEN OISE 50s

21 PLASKOWSKI Hugo AC AMIENOISE 50s

22 BAURIN Nicolas CC CHAVIGNON 50s

23 VASSARDS Nicolas VC BEAUVAISIEN OISE 50s

24 TRICOT Corentin SC VAL D'ARRE 50s

25 FAFIN LEPREVOST Maxime CC NOGENT / OISE 50s

26 GOULOO Malvin CC NOGENT / OISE 50s

27 COOKE William AC MONTDIDIER 50s

28 DEBAISIEUX Enzo CC NOGENT / OISE 50s

29 THEVENIN Nicolas JS FERTE GAUCHER 50s

30 LEFAUCHEUX Valentin US CREPYNOISE C 50s

31 LOUVEAU Clément SC VAL D'ARRE 50s

32 RONCERAY Martin SC VAL D'ARRE 50s

33 LHOTTE Thibaut COMPIEGNE SPORTS CYCLISTES 50s

Crédit Photo : Charly Vélo Photos