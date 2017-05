Coudekerque Branche (59) - Prix du Muguet (Pass'Cyclisme)

Didier Petit (US Coudekerquoise) a remporté ce Lundi 1 Mai 2017 le Grand Prix du Muguet a Coudekerque Branche (59) (Pass’Cyclisme). Eric Chagot (Gaz Elec C De Douai) et Therry Flour (US Coudekerquoise) ont complété le podium.

Classement :

1 PETIT Didier US COUDEKERQUOISE 2:01:41

2 CHAGOT Eric GAZ ELEC C DE DOUAI 2:01:43

3 FLOUR Thierry US COUDEKERQUOISE 2:05:03

4 DEPECKER Rudy ARE YOU RUDY 2:05:33

5 POOT David US COUDEKERQUOISE

6 DEGRAEVE Tanguy Flandre Elite Cyclisme

7 DEWAELE Jérôme US COUDEKERQUOISE 2:06:18

8 VANDAMME Anthony ES ARQUES

9 ZWIERZCHIEWSKI Zdzislaw VC ROUBAIX LILLE METROPOLE

10 HELLEBOIS Alain CC ISBERGUES MOLINGHEM

11 LIAL Denis ES ARQUES

12 VASSEUR Hugo UC IFS-HEROUVILLE

13 PETIT Alain UC Wattignies

14 MILHAMONT Denis FLANDRE ELITE CYCLISME

15 DE JONCKHEERE Christian O GRANDE SYNTHE

16 JONAS Vincent US COUDEKERQUOISE

17 VANLERBERGHE Patrice UVC CALAIS

18 GOKELAERE Emmanuel O GRANDE SYNTHE

19 HAYNAU Sophie O GRANDE SYNTHE

20 VANDECASTEELE Marie Pédale Madeleinoise

21 DERUSME Roger AIRE VC