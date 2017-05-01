Résultats

Engagés

Reportages

Vie des clubs

Calendrier

Brèves

Coudekerque Branche (59) - Prix du Muguet (Pass'Cyclisme)

Didier Petit (US Coudekerquoise) a remporté ce Lundi 1 Mai 2017 le Grand Prix du Muguet a Coudekerque Branche (59) (Pass’Cyclisme). Eric Chagot (Gaz Elec C De Douai) et Therry Flour (US Coudekerquoise) ont complété le podium.

Route
Coudekerque Branche (59) - Prix du Muguet (Pass'Cyclisme)

Classement :

1 PETIT Didier US COUDEKERQUOISE 2:01:41
2 CHAGOT Eric GAZ ELEC C DE DOUAI 2:01:43
3 FLOUR Thierry US COUDEKERQUOISE 2:05:03
4 DEPECKER Rudy ARE YOU RUDY 2:05:33
5 POOT David US COUDEKERQUOISE
6 DEGRAEVE Tanguy Flandre Elite Cyclisme
7 DEWAELE Jérôme US COUDEKERQUOISE 2:06:18
8 VANDAMME Anthony ES ARQUES
9 ZWIERZCHIEWSKI Zdzislaw VC ROUBAIX LILLE METROPOLE
10 HELLEBOIS Alain CC ISBERGUES MOLINGHEM
11 LIAL Denis ES ARQUES
12 VASSEUR Hugo UC IFS-HEROUVILLE
13 PETIT Alain UC Wattignies
14 MILHAMONT Denis FLANDRE ELITE CYCLISME
15 DE JONCKHEERE Christian O GRANDE SYNTHE
16 JONAS Vincent US COUDEKERQUOISE
17 VANLERBERGHE Patrice UVC CALAIS
18 GOKELAERE Emmanuel O GRANDE SYNTHE
19 HAYNAU Sophie O GRANDE SYNTHE
20 VANDECASTEELE Marie Pédale Madeleinoise
21 DERUSME Roger AIRE VC