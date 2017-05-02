Auxi Le Chateau (62) - Prix Intermarché (Minimes)

Classement :
1 PETIT Hugo ARRAS VC
2 GOURGUECHON Matthieu AC AILLY SUR SOMME
3 DANEL Jérôme CC ISBERGUES MOLINGHEM
4 MENAGER Enzo C.C. FORMERIE
5 MARECHAL Valentin EC ABBEVILLOISE
6 BRAY Antoine VC ROUBAIX LILLE METROPOLE
7 VAN DER HOEVEN Côme LA FEUILLIE CYCLISTE
8 DELMARRE Antoine CL BARLIN
9 SAUVE Raphaël AC AMIENOISE
10 DELABRE Axel US METRO TRANSPORTS
11 HAYNAU Randy O GRANDE SYNTHE
12 VAILLANT Clément AC AILLY SUR SOMME
13 VIAUD Raphaël RO COMINOISE
14 MORIN Emil LA FEUILLIE CYCLISTE
15 GODIOT Hortense CC CAMBRESIEN
16 BRAZIER Hugo A.C. AMIENNOISE
17 JOSSE Pauline AC MONTDIDIER
18 GUILLEMANT Alexis VC NOEUXOIS
19 ROGE Benjamin VC AUXILOIS
20 LENGLART Noa C.L. BARLIN
21 LECIGNE Romain CC ISBERGUES MOLINGHEM
22 JEAMBLU Melvyn LA FEUILLIE CYCLISTE
23 ROGE Carolanne VC AUXILOIS
24 THIBAUT Eglantine UC WATTIGNIES