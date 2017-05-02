Auxi Le Chateau (62) - Prix du Crédit Mutuel (Cadets)

Classement :
1 LEROY Sullivan CC ISBERGUES MOLINGHEM 1:28:02
2 DEWEZ Théo CV LIEVINOIS
3 CARPENTIER Florian O HESDIN MARCONNE
4 SENICOURT Kylian EC FOYENNE
5 GRONIER Tom O HESDIN MARCONNE
6 DELATTRE Arthur GAZ ELEC C DE DOUAI 1:29:37
7 CROQUELOIS Emile VC ST OMER 1:30:52
8 MONIER Paul ARRAS VC
9 BRACKE Théo VC ROUBAIX LILLE METROPOLE
10 FIEVEZ Pierre EC ABBEVILLOISE
11 BAUDUIN Antoine ESEG DOUAI
12 HUYGHE Enzo O GRANDE SYNTHE
13 DELVART Théo UVC CALAIS
14 DELATTRE Grégoire GAZ ELEC C DE DOUAI
15 SIMON Baptiste O GRANDE SYNTHE
16 GOBERT Grégoire O HESDIN MARCONNE
17 DEGRUTERE Grégoire UVC CALAIS
18 POUILLE Corentin ES ARQUES
19 PLASKOWSKI Hugo AC AMIENOISE
20 RIFFLET Julien AC AMIENOISE
21 SAVREUX Antonin A.C. AMIENNOISE
22 DEGUISNE Paul EC ABBEVILLOISE
23 CUMONT Hans LA FEUILLIE CYCLISTE
24 THENIER Dorian LA FEUILLIE CYCLISTE
25 MORREL Valentin O GRANDE SYNTHE
26 PETITJEAN Quentin ARRAS VC
27 BRUNET Max LA FEUILLIE CYCLISTE
28 LECLERC Mathias LA FEUILLIE CYCLISTE
29 GAMAND Meyrine CC CAMBRESIEN
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