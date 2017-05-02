Wacquemoulin (60) -Circuit de l'Aronde (2-3-juniors)

Classement :
1 FERON Rudy EC ABBEVILLOISE 2 h 38 mn
2 SACCOMANDI John PARISIS A.C. 95 2 h 38 mn
3 THILLOY Jean Claude EC ABBEVILLOISE 2 h 38 mn
4 GRIFFON Laurent SC VAL D'ARRE 2 h 38 mn
5 KADOTA YUSUKE SC VAL D'ARRE 2 h 38 mn
6 ROMA Jérémy A. C. B. B. 2 h 38 mn
7 ALIA Florian PARISIS A.C. 95
8 CORDIER Julien VC BEAUVAISIEN OISE
9 DANTON Arnaud CM AUBERVILLIERS 93 à 2 mn 13
10 SELLIER Valentin PARISIS A.C. 95
11 GOSSELIN Guillaume SC VAL D'ARRE
12 DURAND Guillaume CC FORMERIE
13 MAITRE Cyril A. C. B. B. à 3 mn 55
14 BOULANGUE Jérémie VC EUDOIS ET BRESLOIS
15 POZZO Lilian CSM CLAMART
16 MIDELET Léandre VC LAONNOIS
17 LEROUX Xavier A. C. B. B.
18 DRIEUX DAVID 0
19 TAHIR Zinedine PARISIS A.C. 95
20 DELBERGUE Damien EC ABBEVILLOISE
21 IBRAHIME Stéphane A. C. B. B.
22 PELLERAY Florian CC FORMERIE
23 CHORON Eddy AC MARGNY LES COMPIEGNE
24 MORTIER Louis CONTOIRE HAMEL TEAM
25 FREBY Thibault CSM CLAMART
26 BETTIOL PIERRE AC CLERMONTOIS
27 LONGA Yohan VCA DU BOURGET
28 DUHAMEL Frantz VC BEAUVAISIEN OISE
29 DURET Jordan SC VAL D'ARRE
30 THOMAS ALEXIS AC CLERMONTOIS