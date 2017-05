Wacquemoulin (60) -Circuit de l'Aronde (2-3-juniors)

Classement :

1 FERON Rudy EC ABBEVILLOISE 2 h 38 mn

2 SACCOMANDI John PARISIS A.C. 95 2 h 38 mn

3 THILLOY Jean Claude EC ABBEVILLOISE 2 h 38 mn

4 GRIFFON Laurent SC VAL D'ARRE 2 h 38 mn

5 KADOTA YUSUKE SC VAL D'ARRE 2 h 38 mn

6 ROMA Jérémy A. C. B. B. 2 h 38 mn

7 ALIA Florian PARISIS A.C. 95

8 CORDIER Julien VC BEAUVAISIEN OISE

9 DANTON Arnaud CM AUBERVILLIERS 93 à 2 mn 13

10 SELLIER Valentin PARISIS A.C. 95

11 GOSSELIN Guillaume SC VAL D'ARRE

12 DURAND Guillaume CC FORMERIE

13 MAITRE Cyril A. C. B. B. à 3 mn 55

14 BOULANGUE Jérémie VC EUDOIS ET BRESLOIS

15 POZZO Lilian CSM CLAMART

16 MIDELET Léandre VC LAONNOIS

17 LEROUX Xavier A. C. B. B.

18 DRIEUX DAVID 0

19 TAHIR Zinedine PARISIS A.C. 95

20 DELBERGUE Damien EC ABBEVILLOISE

21 IBRAHIME Stéphane A. C. B. B.

22 PELLERAY Florian CC FORMERIE

23 CHORON Eddy AC MARGNY LES COMPIEGNE

24 MORTIER Louis CONTOIRE HAMEL TEAM

25 FREBY Thibault CSM CLAMART

26 BETTIOL PIERRE AC CLERMONTOIS

27 LONGA Yohan VCA DU BOURGET

28 DUHAMEL Frantz VC BEAUVAISIEN OISE

29 DURET Jordan SC VAL D'ARRE

30 THOMAS ALEXIS AC CLERMONTOIS

