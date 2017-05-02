Ronde de Dottignies (Belgique) : Grand Prix du 1er mai

Classement :
1 VANDAELE LAURENS CYCLING TEAM LUC WALLAYS - JONGE RENNERS ROESELAR 01:47:09
2 SMET JORRE VAN MOER LOGISTICS CT 01:47:09
3 MARTHE NICOLAS RVS PERUWELZ BURY 01:47:16
4 OGER ANTONIN VC ROUBAIX LILLE METROPOLE 01:47:34
5 STALPAERT LAWRENCE CYCLING TEAM LUC WALLAYS - JONGE RENNERS ROESELAR 01:47:34
6 WAGNER JORDI LG ALZINGEN 01:47:34
7 GALLE MARLO WIELERCLUB ONDER ONS PARIKE 01:47:34
8 DE SMET CONNOR LENSWORD 01:47:34
9 LESSAGE FRANCOIS ENTENTE CYCLISTE WALLONIE 01:50:47
10 PEREIRA MARQUES RAFAEL LC TETANGE 01:50:47
11 GOEBEERT THÉO ROYAL VELO SPORT PERUWELZ - BURY 01:50:47
12 MALFAIT FELIX KSV DEERLIJK-GAVERZICHT 01:50:47
13 LEBRUN ROBIN ROYAL VELO SPORT PERUWELZ-BURY 01:50:47
14 DELBAERE IBE VANOMOBIL MTB CYCLING TEAM 01:50:47
15 MOREAU JIMMY VERANDAS WILLEMS CRABBE TOITURE CC CHEVIGNY 01:50:47
16 BOUCHARD MATHIS ALU DECOCK LITUBEL WIELERTEAM 01:50:47
17 BERTENS LOUIS WIELERCLUB ONDER ONS PARIKE VZW 01:50:47
18 BEECKMAN GAUTHIER INDIVIDUEEL 01:50:47
19 WILMET JULIEN SPRINT 2000 CHARLEROI 01:50:47
20 ONGENA LANDER WIELERCLUB ONDER ONS PARIKE 01:50:47
21 DE GROOTE VASCO ISOREX CYCLING TEAM à 1 tour
22 D ANGELO TEO ROYAL VELO SPORT BURY PERUWELS à 1 tour
23 TOUSSAINT ROBIN SPRINT 2000 CHARLEROI à 1 tour
24 ROBYNS LIAM VELO CLUB OEUDEGHIEN à 1 tour
25 QUETTIER GAETAN SPRINT 2000 CHARLEROI à 1 tour
DNF VANDER BEKEN THIBO ALU DECOCK LITUBEL WIELERTEAM WAREGEM DNF
DNF CAES THOMAS COMITE REGIONAL HAINAUT DNF
DNF MORTREUX AXEL RVSP BURRY DNF
DNF LEROY THOMAS RPSM TOURNAI DNF
DNF DELCAMPE MARTIN SPRINT 2000 CHARLEROI DNF