Chambois (61) - Prix du Muguet : Adrien Carpentier 4ème

Classement :
1 GUERIN Alexis VC ROUEN 76
2 RAID Risto VC ROUEN 76
3 NISU Oskar VC ROUEN 76
4 CARPENTIER Adrien VC ROUEN 76
5 TIELEMANS Pierre USSA PAVILLY BARENTIN
6 DELEHAYE Bryan USSA PAVILLY BARENTIN
7 WILD Damian VC TOUCY
8 ENGUEHARD Cédric US PETRUVIENNE
9 TROPARDY Arthur USSA PAVILLY BARENTIN
10 CHAN TSIN Romain AC BAYEUX
11 BIZET Ronan VS CHARTRAIN
12 VAUBRUN Simon TEAM BRICQUEBEC COTENTIN
13 CANALES Wilfrid VC ROUEN 76
14 PESNEL Xavier EC SAINT VIGORIENNE
15 SALMON Grégoire ES TORIGNI
16 MONCASSIN Maxence GSC BLAGNAC VELO SPORT 31
17 LECLERC Pierrick MOYON CYCLO SPORT
18 MESLE Adrian VC ROUEN 76
19 DUPONQ Clément USSA PAVILLY BARENTIN
20 MOULIN Marc USSA PAVILLY BARENTIN
21 OUSTRY Thomas VC ROUEN 76
22 DUBOS Aurélien VC VERNON
23 NAGAYAMA Takahiro AC CHERBOURG COTENTIN
24 HEDOUX Alexandre UC ALENCON DAMIGNY
25 MADORRE Thibaut TEAM PELTRAX - CSD
26 PETROZ Thomas VC FALAISIEN
27 ROUSSEL Julien VC ROUEN 76
28 LEKHAL Eliot VC ROUEN 76
29 LESEUR Brian VC ROUEN 76
30 FOURNIER Julien VC EVREUX
31 LUCAS Fabien VC VERNON
32 SUZANNE Nicolas AC BAYEUX
33 TOURAILLE Julien UC ORLEANS
34 TRINQUET Dominique UC IFS-HEROUVILLE
35 DUVAL Kévin VS TRUN
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