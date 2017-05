Chambois (61) - Prix du Muguet : Adrien Carpentier 4ème

Alexis Guerin (VC Rouen 76) a remporté ce Lundi 1 Mai 2017 le Grand Prix du Muguet a Chambois (61) (1-2-3-Juniors). Risto Raid (VC Rouen 76) et Oskar Nisu (VC Rouen 76) ont complété le podium. Adrien Carpentier 4ème compléte la domination du VC Rouen.

Classement :

1 GUERIN Alexis VC ROUEN 76

2 RAID Risto VC ROUEN 76

3 NISU Oskar VC ROUEN 76

4 CARPENTIER Adrien VC ROUEN 76

5 TIELEMANS Pierre USSA PAVILLY BARENTIN

6 DELEHAYE Bryan USSA PAVILLY BARENTIN

7 WILD Damian VC TOUCY

8 ENGUEHARD Cédric US PETRUVIENNE

9 TROPARDY Arthur USSA PAVILLY BARENTIN

10 CHAN TSIN Romain AC BAYEUX

11 BIZET Ronan VS CHARTRAIN

12 VAUBRUN Simon TEAM BRICQUEBEC COTENTIN

13 CANALES Wilfrid VC ROUEN 76

14 PESNEL Xavier EC SAINT VIGORIENNE

15 SALMON Grégoire ES TORIGNI

16 MONCASSIN Maxence GSC BLAGNAC VELO SPORT 31

17 LECLERC Pierrick MOYON CYCLO SPORT

18 MESLE Adrian VC ROUEN 76

19 DUPONQ Clément USSA PAVILLY BARENTIN

20 MOULIN Marc USSA PAVILLY BARENTIN

21 OUSTRY Thomas VC ROUEN 76

22 DUBOS Aurélien VC VERNON

23 NAGAYAMA Takahiro AC CHERBOURG COTENTIN

24 HEDOUX Alexandre UC ALENCON DAMIGNY

25 MADORRE Thibaut TEAM PELTRAX - CSD

26 PETROZ Thomas VC FALAISIEN

27 ROUSSEL Julien VC ROUEN 76

28 LEKHAL Eliot VC ROUEN 76

29 LESEUR Brian VC ROUEN 76

30 FOURNIER Julien VC EVREUX

31 LUCAS Fabien VC VERNON

32 SUZANNE Nicolas AC BAYEUX

33 TOURAILLE Julien UC ORLEANS

34 TRINQUET Dominique UC IFS-HEROUVILLE

35 DUVAL Kévin VS TRUN

