Templeuve (59) - Grand Prix de la Ville (3-Juniors)

Classement :
1 DOURLENS Charles Antoine O GRANDE SYNTHE 2:18:54
2 HUCK Léandre CV LIEVINOIS 0:00:35
3 VIEZ Adan FLANDRE ELITE CYCLISME 0:00:36
4 BEHAGUE Fabian UC WATTIGNIES 0:00:45
5 MORTREUX Aurélien EC WAMBRECHIES MARQUETTE LILLE 0:01:04
6 WALLEZ Alexis TEAM ANEX 0:05:41
7 DELAHAYE Hugo ESEG DOUAI 0:07:34
8 PASSARD Matéo ESEG DOUAI 0:07:50
9 KRAWCZYK Benjamin CL BARLIN 0:08:36
10 DELANGUE Thomas EC WAMBRECHIES MARQUETTE LILLE 0:09:48
11 DUHAMEL Valentin DUNKERQUE LITTORAL CYCLISME ''
12 DUHAMEL Valentin AS HELLEMMES ''
13 SPECENIER Rémi VC ROUBAIX LILLE METROPOLE ''
14 BLONDEAU Thibaut ESEG DOUAI ''
15 LEFEBVRE Alain EC BERMERAIN ''
16 BAILLOEUIL Alexis ESEG DOUAI ''
17 DOFFE Victor ALLEZ DENAIN ''
18 BALAVOINE Hans ESEG DOUAI ''