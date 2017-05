Challenge Benjamin Morieux classement aprés Rombly

Classement Minimes Filles 1er et 2ème année :

1 BULCKAEN ESTELLE RO COMINOISE 55

2 FOUQUET CLARICE EC TOURQUENNOISE 25

3 THIBAUT EGLANTINE UC WATTIGNIES 20

4 MEERPOEL MARIE RO COMINOISE 30

Classement Cadettes Filles 1er et 2ème Année :

1 DEVIGNE CAMILLE RO COMINOISE 45

2 OURDOUILLÉ STEECY CC MANQUEVILLE LILLERS 38

3 GIOLDA AMANDINE CC MANQUEVILLE LILLERS 30

4 DELECOURT LUCIE VC ST OMER 25

5 GATHE MARGOT CC MANQUEVILLE LILLERS 20

6 VERSLYPE SOLENE CC ARMENTIEROIS 17

Classement Minimes 1 :

1 PICHON MATHIS EC ABBEVILLOISE 17

2 NOEL ALISAN CC ISBERGUES MOLINGHEM 15

3 HAYNAU RANDY O GRANDE SYNTHE 14

4 ROLLANDT MADY CC ARMENTIEROIS 7

5 DUFOUR REMI VCU HALLUINOISE 3

3 VIAUD RAPHAEL RO COMINOISE 3

7 VANTHUYNE WILHELM VC ST OMER 2

8 TRICART HUGO CC MANQUEVILLE LILLERS 2

9 REGOST THIBAUT RO COMINOISE 1

10 BRAY ANTOINE VC ROUBAIX LM 1

11 WERQUIN LIAM CC ARMENTIEROIS 1

12 COVIN KYLIAN HAINAUT CYCLING TEAM 1

13 DOUCHEZ REMI AS HELLEMMES 1

14 FRANCHOMME THEO AS HELLEMMES 1

15 COURQUIN ENZO UVC CALAIS 1

16 OUTREMAN LEO CC ISBERGUES MOLINGHEM 1

Classement Minimes 2 :

1 TRENTESAUX BAPTISTE EC TOURQUENNOISE 60

2 COLAUT LILIAM EC TOURQUENNOISE 28

3 LAFORGE BRYAN CC MANQUEVILLE LILLERS 26

4 RIFFLET THEO CC MANQUEVILLE LILLERS 25

5 DANEL JEROME CC ISBERGUES MOLINGHEM 25

6 BOURDEAU ADAM RO COMINOISE 24

7 MARECHAL VALENTIN EC ABBEVILLOISE 20

8 ROBILLART LOIC CL BARLIN 20

9 BOULLET LEO PAUL O GRANDE SYNTHE 11

10 BAYEU EMERIC CC MANQUEVILLE LILLERS 8

11 DEWIMILLE TOM CL BARLIN 7

12 PETIT NATHAN UC WATTIGNIES 7

13 VANHAMME REMY (BEL) CC ARMENTIEROIS 5

14 DELABRE AXEL US METRO TRANSPORTS 5

15 CARON OSCAR VC ROUBAIX LM 4

16 DELBECQ ADRIEN CO COURONNAIS 2

17 GUILLEMANT ALEXIS VC NOEUXOIS 2

18 MARTIN FABIEN CC MANQUEVILLE LILLERS 2

19 DELMARRE ANTOINE CL BARLIN 2

20 PIDOUX LUCIEN EC ABBEVILLOISE 1

21 DELILLE MATHIS AS THOUROTTE CYCLISTE 1

22 GALLAND JEREMY UC WATTIGNIES 1

23 LECIGNE ROMAIN CC ISBERGUES MOLINGHEM 1

24 ALBERTY ANTOINE VC ST OMER 1

Classement Cadets 1 :

1 CARPENTIER FLORIAN O HESDIN MARCONNE 35

2 GRONIER TOM O HESDIN MARCONNE 26

3 BARTIER LOUIS RO COMINOISE 24

4 PICHON BASTIEN EC ABEVILLOISE 17

5 VANACKER THEO RO COMINOISE 6

6 BRIL HUGO RO COMINOISE 6

7 HUYGHE ENZO O GRANDE SYNTHE 5

8 MEERPOEL ROBINSON RO COMINOISE 4

9 DUPORGE JORDAN UVC CALAIS 2

10 DESMET THIERRY RO COMINOISE 2

11 DELGERY BAPTISTE O GRANDE SYNTHE 1

12 CORDENOS CLEMENT UVC CALAIS 1

13 DUPONT REMI EC FACHES THUMESNIL 1

14 FAILLIE KEVIN ES ARQUES 1

15 PORQUET MAXIME UVC CALAIS 1

16 POUILLE CORENTIN ES ARQUES 1

Classement Cadets 2 :

1 DUJARDIN QUENTIN RO COMINOISE 36

2 LECHANTRE BASTIEN VC ROUBAIX LM 30

3 LEROY SULIVAN CC ISBERGUES MOLINGHEM 30

4 LECOINTE VALENTIN CL BARLIN 28

5 MOTTIER ANTHONY O HESDIN MARCONNE 25

6 LEPILLIET AYMERIC CL BARLIN 25

7 SIMON BAPTISTE O GRANDE SYNTHE 12

8 DELVART THEO UVC CALAIS 9

9 HUBER PIERRE MATHIS CC ISBERGUES MOLINGHEM 8

10 BOULLET ARTHUR O GRANDE SYNTHE 7

11 SANTRAINE LOUIS RO COMINOISE 2

12 CROQUELOIS EMILE VC ST OMER 2

13 FTULISIAK YANIS CL BARLIN 1

14 LECREUX ALEX O HESDIN MARCONNE 1

15 MORREL VALENTIN O GRANDE SYNTHE 1

16 VERLET ARMAND EV GUINES 1

17 GOBERT GREGOIRE 1