Challenge Benjamin Morieux classement aprés Rombly

Classement Minimes Filles 1er et 2ème année :
1 BULCKAEN ESTELLE RO COMINOISE 55
2 FOUQUET CLARICE EC TOURQUENNOISE 25
3 THIBAUT EGLANTINE UC WATTIGNIES 20
4 MEERPOEL MARIE RO COMINOISE 30
Classement Cadettes Filles 1er et 2ème Année :
1 DEVIGNE CAMILLE RO COMINOISE 45
2 OURDOUILLÉ STEECY CC MANQUEVILLE LILLERS 38
3 GIOLDA AMANDINE CC MANQUEVILLE LILLERS 30
4 DELECOURT LUCIE VC ST OMER 25
5 GATHE MARGOT CC MANQUEVILLE LILLERS 20
6 VERSLYPE SOLENE CC ARMENTIEROIS 17
Classement Minimes 1 :
1 PICHON MATHIS EC ABBEVILLOISE 17
2 NOEL ALISAN CC ISBERGUES MOLINGHEM 15
3 HAYNAU RANDY O GRANDE SYNTHE 14
4 ROLLANDT MADY CC ARMENTIEROIS 7
5 DUFOUR REMI VCU HALLUINOISE 3
3 VIAUD RAPHAEL RO COMINOISE 3
7 VANTHUYNE WILHELM VC ST OMER 2
8 TRICART HUGO CC MANQUEVILLE LILLERS 2
9 REGOST THIBAUT RO COMINOISE 1
10 BRAY ANTOINE VC ROUBAIX LM 1
11 WERQUIN LIAM CC ARMENTIEROIS 1
12 COVIN KYLIAN HAINAUT CYCLING TEAM 1
13 DOUCHEZ REMI AS HELLEMMES 1
14 FRANCHOMME THEO AS HELLEMMES 1
15 COURQUIN ENZO UVC CALAIS 1
16 OUTREMAN LEO CC ISBERGUES MOLINGHEM 1
Classement Minimes 2 :
1 TRENTESAUX BAPTISTE EC TOURQUENNOISE 60
2 COLAUT LILIAM EC TOURQUENNOISE 28
3 LAFORGE BRYAN CC MANQUEVILLE LILLERS 26
4 RIFFLET THEO CC MANQUEVILLE LILLERS 25
5 DANEL JEROME CC ISBERGUES MOLINGHEM 25
6 BOURDEAU ADAM RO COMINOISE 24
7 MARECHAL VALENTIN EC ABBEVILLOISE 20
8 ROBILLART LOIC CL BARLIN 20
9 BOULLET LEO PAUL O GRANDE SYNTHE 11
10 BAYEU EMERIC CC MANQUEVILLE LILLERS 8
11 DEWIMILLE TOM CL BARLIN 7
12 PETIT NATHAN UC WATTIGNIES 7
13 VANHAMME REMY (BEL) CC ARMENTIEROIS 5
14 DELABRE AXEL US METRO TRANSPORTS 5
15 CARON OSCAR VC ROUBAIX LM 4
16 DELBECQ ADRIEN CO COURONNAIS 2
17 GUILLEMANT ALEXIS VC NOEUXOIS 2
18 MARTIN FABIEN CC MANQUEVILLE LILLERS 2
19 DELMARRE ANTOINE CL BARLIN 2
20 PIDOUX LUCIEN EC ABBEVILLOISE 1
21 DELILLE MATHIS AS THOUROTTE CYCLISTE 1
22 GALLAND JEREMY UC WATTIGNIES 1
23 LECIGNE ROMAIN CC ISBERGUES MOLINGHEM 1
24 ALBERTY ANTOINE VC ST OMER 1
Classement Cadets 1 :
1 CARPENTIER FLORIAN O HESDIN MARCONNE 35
2 GRONIER TOM O HESDIN MARCONNE 26
3 BARTIER LOUIS RO COMINOISE 24
4 PICHON BASTIEN EC ABEVILLOISE 17
5 VANACKER THEO RO COMINOISE 6
6 BRIL HUGO RO COMINOISE 6
7 HUYGHE ENZO O GRANDE SYNTHE 5
8 MEERPOEL ROBINSON RO COMINOISE 4
9 DUPORGE JORDAN UVC CALAIS 2
10 DESMET THIERRY RO COMINOISE 2
11 DELGERY BAPTISTE O GRANDE SYNTHE 1
12 CORDENOS CLEMENT UVC CALAIS 1
13 DUPONT REMI EC FACHES THUMESNIL 1
14 FAILLIE KEVIN ES ARQUES 1
15 PORQUET MAXIME UVC CALAIS 1
16 POUILLE CORENTIN ES ARQUES 1
Classement Cadets 2 :
1 DUJARDIN QUENTIN RO COMINOISE 36
2 LECHANTRE BASTIEN VC ROUBAIX LM 30
3 LEROY SULIVAN CC ISBERGUES MOLINGHEM 30
4 LECOINTE VALENTIN CL BARLIN 28
5 MOTTIER ANTHONY O HESDIN MARCONNE 25
6 LEPILLIET AYMERIC CL BARLIN 25
7 SIMON BAPTISTE O GRANDE SYNTHE 12
8 DELVART THEO UVC CALAIS 9
9 HUBER PIERRE MATHIS CC ISBERGUES MOLINGHEM 8
10 BOULLET ARTHUR O GRANDE SYNTHE 7
11 SANTRAINE LOUIS RO COMINOISE 2
12 CROQUELOIS EMILE VC ST OMER 2
13 FTULISIAK YANIS CL BARLIN 1
14 LECREUX ALEX O HESDIN MARCONNE 1
15 MORREL VALENTIN O GRANDE SYNTHE 1
16 VERLET ARMAND EV GUINES 1
17 GOBERT GREGOIRE 1