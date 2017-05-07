Schellebelle (Belgique) : Juliette Vandekerckhove 6ème

Classement :
1 VAN DE REE Monique NEDH13´07" LARES WAOWDEALESDE
2 KÜLLMER Lisa GER -DE
3 DEBBOUDT Evelien BEL KEUKENS REDANT CYCLING TEAMDE
4 RIJKES Sarah AUT LARES-WAOWDEALS WOMEN CYCLING TEAMDE. UCI
5 DEBBOUDT Lensy BELH13´42"+0´35" KEUKENS REDANT CYCLING TEAMDE
6 VANDEKERCKHOVE Juliette FRA AUTOGLAS WETTEREN CYCLING TEAMDE
7 VAN DEN HAUTE Steffy BEL AUTOGLAS WETTEREN CYCLING TEAMDE
8 GINS Tara BEL LARES-WAOWDEALS WOMEN CYCLING TEAMDE. UCI
9 TORTOLINA Gaia ITA -DE. UCI
10 VAN VELZEN Bryony NED LARES WOAWDEALSDE
11 VAN DEN STEEN Kim BEL AUTOGLAS WETTEREN CYCLING TEAMDE
12 INGHELBRECHT Sarah BEL LARES-WAOWDEALS WOMEN CYCLING TEAMDE. UCI
13 DEFOUR Lara BEL AUTOGLAS WETTEREN CYCLING TEAMDE
14 DELHAYE Pauline FRA QUICK MTB RACING TEAMDE
15 VAN KERCKVOORDE Vanessa BEL ISOREX CYCLING TEAMDE
16 DYBWAD Vibeke NOR KEUKENS REDANT CYCLING TEAMDE
17 VAINIONPAA Laura FIN ISOREX CYCLING TEAMDE
18 BROSSARD Emmanuelle FRA AUTOGLAS WETTEREN CYCLING TEAMDE
19 MICHIELSEN-STEVENS Sarah BEL WIELERCLUB DE SPRINTERS MALDERENDJ
20 BRITS Delphine BEL EQUANO CYCLING TEAMDE
21 DENEEF Naïka BEL AUTOGLAS WETTEREN CYCLING TEAMDE
22 GAMMONS Madeleine GBR TEAM VISION INNOVATIVE LEISUREDJ
23 BORREMANS Sarah BEL AUTOGLAS WETTEREN CYCLING TEAMDE
24 CHARD Megan GBR ISOREX CYCLING TEAMDE
25 DE VUYST Sofie BEL LARES-WAOWDEALS WOMEN CYCLING TEAMDE. UCI
26 VEKEMANS Anisha BEL ALÉ CIPOLLINIDE. UCI
27 RODIECK Wiebke GER RC BLAU-GELB V 1927DE
28 GOESSENS Brenda BEL KEUKENS REDANT CYCLING TEAMDE
29 KOHLMEYER Kim Johanna GER FC ST. PAULIDE
30 KORMOS Veronika Anna HUN MAASLANDSTER CCN INTERNATIONAL CTDE
31 VAN GEYT Laura BEL WIELERCLUB DE SPRINTERS MALDERENDE
32 DIESNER Naima GER TUSPO WEENDEDE
33 THOMAS Claire BEL ISOREX CYCLING TEAMDE
34 TEMMERMAN Ilse BEL EQUANO CYCLING TEAMDE
35 VENJAKOB Katharina GER RSV MÜNSTERDE
36 BELLAERT Axelle BEL DONEN/VONDELMOLEN CX-TEAMDE
37 FLETCHER Sara USA AUTOGLAS WETTEREN CYCLING TEAMDE
38 VAN GEYTE Katie BEL NODRUGS HEROES FLANDERSDE
39 VAN DE GUCHTE Quinty NED ISOREX CYCLING TEAMDJ
40 VERMEER Sanne NED AR & TV DE ADELAARDJ
41 GRÖNDAHL Antonia FIN ISOREX CYCLING TEAMDE
42 GEZ Avital ISR -DE
43 HAERS Carolien BEL AUTOGLAS WETTEREN CYCLING TEAMDE
44 LEENKNEGT Liliane BEL ISOREX CYCLING TEAMDE
45 TANASI SANDRA FRA LA PEDALE MADELEINOISEDE
46 GELUK Yva NED EQUANO CYCLING TEAMDE
47 DUTOUR Margot FRA AUTOGLAS WETTEREN CYCLING TEAMDE
48 LALOUX Maud FRA PEDALE MADELEINOISEDE
49 DELANOTE Bonnie BEL WSC HOOP OP ZEGEN - BEVEREN VZWDE
50 PILZ Estefania Sibila ARG AUTOGLAS WETTEREN CYCLING TEAMDE
51 VAN DEN WIJNGAARD Ingrid NED WV BREDADE
52 DODGE Lauren USA UNAFFILIATEDDE
53 WITLOX Lizzy NED TWC TEMPODE
54 DUPREZ Jurrina BEL WIELERCLUB DE SPRINTERS MALDERENDE
55 DELTOMBE Evelien BEL EQUANO CYCLING TEAMDE
56 SPOOR Winanda NED WT LRNSWORLD - KUOTADE. UCI
57 PRESSLER Natascha GER SQUADRA CICLISMO COLONIADE
58 BERTON Fatima BEL WIELERVERENIGING ZEEUWSVLAANDERENDE
59 DUTRIAUX Fiona FRA AUTOGLAS WETTEREN CYCLING TEAMDE
DNF DE BOECK Jasmien BEL ISOREX CYCLING TEAMDE
DNF HELDERWEIRT Alicia BEL ISOREX CYCLING TEAMDE
DNF TEN HARTOG Sarah BEL EQUANO CYCLING TEAMDE
DNF MERCIER Elien BEL CYCLING TEAM HOUTLAND-WESTKUSTDE
DNF DECEUNINCK Stefanie BEL KEUKENS REDANT CYCLING TEAMDE
DNF WITTOCK Nancy BEL EQUANO CYCLING TEAMDE
DNF DEBBOUDT Sylvia BEL KEUKENS REDANT CYCLING TEAMDE
DNF FERRARA Sara FIN CYCLE CLUB HELSINKIDE
DNF D´HONT Silke BEL ISOREX CYCLING TEAMDE
DNF VAN WAEYENBERGHE Brenda BEL AUTOGLAS WETTEREN CYCLING TEAMDE
DNF PETIT Lana BEL ISOREX CYCLING TEAMDE
DNF DE VESTELE Adeline BEL WSC HOOP OP ZEGEN - BEVEREN VZWDE
DNF TROCHEZ Juliana COL SAN MATEODE
DNF HEIJ Sabine NED KLEUR OP MAAT - BNS TECHNICSDE
DNF VANDERHEYDEN Liena BEL ROYAL CUREGHEM SPORTIEF VZWDE
DNF SCHEPERS Yana BEL ISOREX CYCLING TEAMDJ
DNF HERMANS Anka BEL WSC HOOP OP ZEGEN - BEVEREN VZWDE
DNF GOEMAES Lieze BEL ISOREX CYCLING TEAMDE
DNF VAN GLABEKE Shana BEL LARES-WAOWDEALS WOMEN CYCLING TEAMDE. UCI
DNF BUTLER Gabriella GBR VISION INNOVATIVE LEISURE RACING TEAMDJ
DNF DALVING Shana BEL INDIVIDUEELDE
DNFREDDY Natasha GBR TEAM VISION INNOVATIVE LEISUREDE
DNFVAN DEN BORN Eva NED KEUKENS REDANT CYCLING TEAMDE
DNFFLAMENT Aurore FRA PEDALE MADELEINOISEDE
DNFVERMEIRE Lisa BEL WIELERCLUB DE SPRINTERS MALDERENDE
DNFCARIER Lara LUX AUTOGLAS WETTEREN CYCLING TEAMDE
DNFDIRKS Marisa BEL TWC MAASLANDSTERDE
DNFHUYGENS Cynthia FRA AUTOGLAS WETTEREN CYCLING TEAMDE
DNFACCOE Joyce BEL ISOREX CYCLING TEAMDE
DNFMOREAU Marjolein BEL ISOREX CYCLING TEAMDE
DNFVERDEYEN Tine BEL CYCLING TEAM ZEMST VZWDE
DNFMARIEN Lynn BEL WIELERCLUB DE SPRINTERS MALDERENDE
DNFDEPUERS Lynn BEL AUTOGLAS WETTEREN CYCLING TEAMDE
DNFJACOBS Katleen BEL WSC HOOP OP ZEGEN - BEVEREN VZWDE
DNFDE POTTER France BEL ISOREX CYCLING TEAMDE
DNFDELANOTE Hanne BEL WSC HOOP OP ZEGEN - BEVEREN VZWDE
DNFROBERT Camille FRA U. V. C. A. TROYES
DNFRIST Daisi EST KEUKENS REDANT CYCLING TEAMDE
DNFSCARNIET Elodie BEL CYELODE
DNFMATTHIJSSE Mathilde NED NANI CYCLINGDE
DNFLEEMAN Mieke BEL ISOREX CYCLING TEAMDE
DNFNYS Inge BEL INDUVIDUEELDE